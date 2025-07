Itt a váratlan bejelentés: befejezi Pep Guardiola, elárulta, mikor lesz vége a dalnak

Pep Guardiola nem tudja, mekkora lesz a kihagyás, de abban egész biztos, hogy szerződése lejártával pihenni vonul, ez a döntése végleges.

Két év múlva szünetre vonul az edzősködésből Pep Guardiola, a Manchester City jelenlegi vezetőedzője - erről maga a világhírű tréner nyilatkozott a GQ magazinnak adott interjújában.

Guardiola azzal indolkolta a távozást, hogy már régen érzi, hogy a testének, a pszichéjének is hosszabb pihenésre van szüksége. Azt is leszögezte, hogy a döntése végleges.

Abba fogom hagyni két év múlva, mert szükségem van arra, hogy megálljak, és magamra, a testemre koncentráljak

- fogalmazott a tréner.

Hozzátette azt is, hogy az irigyeiből, a bukását folyamatosan várókból is erőt tud meríteni, de a kiégéshez hasonló tüneteket azonban nem most vette észre magán először.

Ha már hatszor megnyered a Premier League-et, előbb-utóbb jön egy töréspont. Ez normális, ez emberi. Hogy vannak, akik azt várják, mikor bukom el? Persze, hogy vannak. És imádom, hogy ez így van – ez energiát ad nekem

- tette hozzá a sztáredző.

Guardiola hat alkalommal nyerte meg a Manchester Cityvel a Premier League-t, két évvel ezelőtt pedig a tripla is összejött azzal, hogy az angol bajnokságot, az FA-kupát és a Bajnokok Ligáját is megnyerte a csapattal. Az előző szezon azonban nem a tervek szerint alakult: a City hosszú évek óta először trófea nélkül zárta az idényt.