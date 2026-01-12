Jonathan Barnett futballügynök ellen újabb bizonyítékok kerültek elő: a legfrissebb bírósági iratok szerint egy céges e-mailben "rabszolgának" nevezte állítólagos áldozatát.
Durva botrány robbant ki hetekkel az olimpia előtt: ezt vajon meg lehet még oldani?
Újabb sportkonfliktus robbant ki az Egyesült Államok és Kanada között, ezúttal a szkeletonban, alig néhány héttel a milánó–cortinai téli olimpia előtt - jelentette a The Guardian.
Az ötszörös téli olimpikon Katie Uhlaender azzal vádolja a kanadai válogatottat, hogy egy múlt hétvégi kvalifikációs verseny eredményének manipulálásával megfosztották őt az olimpiai részvételtől.
Az amerikai versenyző szerint a kanadaiak szándékosan visszaléptették négy sportolójukat a New York állambeli Lake Placidben rendezett Észak-amerikai Kupáról. Ezzel a mezőny létszáma 21 induló alá csökkent, ami a szabályok értelmében kevesebb megszerezhető kvalifikációs pontot jelentett. Uhlaender meggyőződése, hogy a kanadaiak azért tettek így, hogy megakadályozzák az amerikaiakat az olimpiai kvótát érő pontszám elérésében.
Az amerikai szkeletonversenyző állítása szerint Joe Cecchini, a kanadai válogatott vezetőedzője személyesen mondta el neki, hogy ő eszelte ki a tervet.
"Sírtam, amikor megtudtam, hogy végigvitte ezt" – nyilatkozta Uhlaender a DW-nek. "Nem tudtam, mi fáj jobban: hogy egy húszéves barátom most beverte a koporsóm fedelét, és vége az olimpiai álmomnak, vagy hogy a legjobb barátom húsz év után valami ilyen szörnyűségre vetemedett, amivel rengeteg embernek árt."
Uhlaender elmondása szerint Cecchini pénteken közölte vele, hogy nem az ő dolga más országok sportolóit "felemelni", és az volt a célja, hogy "minden esélyt kizárjon" arra, hogy a kanadai Jane Channell lemaradjon az idei olimpiáról.
Uhlaender ugyan megnyerte a Lake Placid-i versenyt, de a csökkentett pontérték miatt a 41 éves sportoló így is lemarad az olimpiáról. A 2012-es világbajnoknak eddig nem sikerült olimpiai érmet szereznie; legközelebb 2014-ben, Szocsiban járt hozzá, amikor a negyedik helyen végzett.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az amerikai, dán, izraeli és máltai edzők, akiknek versenyzőit szintén érintette a kanadai visszalépés, levélben fordultak a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz, és "komoly aggályaikat" fogalmazták meg a kvalifikációs rendszerrel kapcsolatban.
A Bobsleigh Canada Skeleton közleményben védte meg a döntést, arra hivatkozva, hogy a visszaléptetett sportolók már többször is versenyeztek a héten. A szövetség szerint a lépés "megfelelő és átlátható volt, és összhangban állt a sportolók jólétével, valamint a sportág integritásával".
Uhlaender azonban ezzel nem ért egyet. "Nem kellett volna ezt tennie. Azért tette, mert megtehette. És nem a sportolói védelme érdekében, hanem a rendszer manipulálására" – mondta a DW-nek. "Megvárta, amíg mindenki regisztrált, és azt a látszatot keltette, hogy a kanadaiak rajthoz állnak. Biztos akart lenni benne, hogy ne szerezhessünk teljes pontszámot."
A konfliktus egyébként is feszült amerikai–kanadai sportkapcsolatok idején robbant ki. Donald Trump volt amerikai elnök a közelmúltban azzal fenyegetőzött, hogy Kanadát az Egyesült Államok "51. államává" teszi, és megemelte a kanadai termékekre kivetett vámokat. A tavalyi jégkorong 4 Nations Face-Off tornán a kanadai szurkolók kifütyülték az amerikai himnuszt, Justin Trudeau volt kanadai miniszterelnök pedig azt írta: "Nem vehetitek el az országunkat – és a sportunkat sem." A legutóbbi baseball World Seriesben a Los Angeles Dodgers egy izgalmas, hétmeccses párharcban győzte le a Toronto Blue Jayst, bár ott a feszültség főként a pályán történtekre korlátozódott.
A döntés a Barcelona elleni, elveszített spanyol Szuperkupa-döntő után született.
Tragédia az olasz téli olimpia helyszínén: egy biztonsági őr halálra fagyott a mínusz 12 fokos hidegben
Halálos áldozatot követelt a dermesztő hideg egy olaszországi olimpiai építkezésen.
A legendás svéd csatár a Stick to Football podcastben nyilatkozott arról, kit tart a négy legjobb játékosnak, akivel együtt játszott.
Elárulta Lionel Messi, hogy mi a kedvenc alkoholos itala: nagyon bizarr dolgot szeret az argentin legenda
A futballlegenda beszélt arról is, mennyire fontos számára az egyedüllét, miközben próbálja egyensúlyban tartani a közszereplői létet és a családi életét feleségével.
Szoboszlai a mérkőzés utáni interjúban diplomatikusan nyilatkozott.
A magyar vízilabda legendás nevelőedzője 93 éves volt.
Kiderült, mi okozhatta Dudás Miki halálát: ezt találták a sportoló holttestén, minden borulhat az ügyben
A rendőrség halált okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást Dudás Miki halála ügyében, miután információk szeint a sportoló testén több súlyos fejsérülést találtak.
A Török Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága több száz érintett meghallgatását kezdte meg, a játékosok, edzők és klubvezetők ellen folyamatos eljárások zajlanak.
Michael Carrick és Ole Gunnar Solskjaer a Manchester United ideiglenes menedzseri posztjának két fő jelöltje.
A világ legnagyobb, több klubot összefogó futballhálózata 2025 utolsó hetében tizenháromról tizenkettő tagúra zsugorodott.
Brit befektető szerezte meg a Debreceni VSC többségi tulajdonrészét: a Stott Capital Hungary Kft. került irányító pozícióba a hajdúságiaknál.
A West Ham United egyre mélyebb válságba süllyed, a csapat 10 mérkőzés óta nyeretlen a Premier League-ben.
A Baltimore Ravens kedden este menesztette John Harbaugh vezetőedzőt, ezzel lezárva a klub történetének legsikeresebb edzői korszakát.
Megölhették Dudás Miklós világbajnok kajakozót: fordulatot vett az ügy, most már ezután nyomoz a rendőrség
Mostanra halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség Dudás Miki halála ügyében.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság lebonyolításért felelős vezetője szerint jó ütemben haladnak a február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpia előkészületei.
Dollártízmilliók várhatják Taylor Swift vőlegényét: nem a focival keresné, nagy lehetőséget kaphatna
Travis Kelce-nek a szakértők szerint körvonalazódhat egy új karrier, és ezzel évente húszmillió dollárt is kereshetne.
Hivatalossá vált: a Ferencváros 31 éves csatára, Varga Barnabás az AEK Athénhez szerződött.
Sípcsonttörés miatt műtét vár Josko Gvardiolra, a Manchester City 23 éves horvát védőjére, aki hosszabb időre kidől.