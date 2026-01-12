Durva botrány robbant ki hetekkel az olimpia előtt: ezt vajon meg lehet még oldani?

Újabb sportkonfliktus robbant ki az Egyesült Államok és Kanada között, ezúttal a szkeletonban, alig néhány héttel a milánó–cortinai téli olimpia előtt - jelentette a The Guardian.

Az ötszörös téli olimpikon Katie Uhlaender azzal vádolja a kanadai válogatottat, hogy egy múlt hétvégi kvalifikációs verseny eredményének manipulálásával megfosztották őt az olimpiai részvételtől.

Az amerikai versenyző szerint a kanadaiak szándékosan visszaléptették négy sportolójukat a New York állambeli Lake Placidben rendezett Észak-amerikai Kupáról. Ezzel a mezőny létszáma 21 induló alá csökkent, ami a szabályok értelmében kevesebb megszerezhető kvalifikációs pontot jelentett. Uhlaender meggyőződése, hogy a kanadaiak azért tettek így, hogy megakadályozzák az amerikaiakat az olimpiai kvótát érő pontszám elérésében.

Az amerikai szkeletonversenyző állítása szerint Joe Cecchini, a kanadai válogatott vezetőedzője személyesen mondta el neki, hogy ő eszelte ki a tervet.

"Sírtam, amikor megtudtam, hogy végigvitte ezt" – nyilatkozta Uhlaender a DW-nek. "Nem tudtam, mi fáj jobban: hogy egy húszéves barátom most beverte a koporsóm fedelét, és vége az olimpiai álmomnak, vagy hogy a legjobb barátom húsz év után valami ilyen szörnyűségre vetemedett, amivel rengeteg embernek árt."

Uhlaender elmondása szerint Cecchini pénteken közölte vele, hogy nem az ő dolga más országok sportolóit "felemelni", és az volt a célja, hogy "minden esélyt kizárjon" arra, hogy a kanadai Jane Channell lemaradjon az idei olimpiáról.

Uhlaender ugyan megnyerte a Lake Placid-i versenyt, de a csökkentett pontérték miatt a 41 éves sportoló így is lemarad az olimpiáról. A 2012-es világbajnoknak eddig nem sikerült olimpiai érmet szereznie; legközelebb 2014-ben, Szocsiban járt hozzá, amikor a negyedik helyen végzett.

Az amerikai, dán, izraeli és máltai edzők, akiknek versenyzőit szintén érintette a kanadai visszalépés, levélben fordultak a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz, és "komoly aggályaikat" fogalmazták meg a kvalifikációs rendszerrel kapcsolatban.

A Bobsleigh Canada Skeleton közleményben védte meg a döntést, arra hivatkozva, hogy a visszaléptetett sportolók már többször is versenyeztek a héten. A szövetség szerint a lépés "megfelelő és átlátható volt, és összhangban állt a sportolók jólétével, valamint a sportág integritásával".

Uhlaender azonban ezzel nem ért egyet. "Nem kellett volna ezt tennie. Azért tette, mert megtehette. És nem a sportolói védelme érdekében, hanem a rendszer manipulálására" – mondta a DW-nek. "Megvárta, amíg mindenki regisztrált, és azt a látszatot keltette, hogy a kanadaiak rajthoz állnak. Biztos akart lenni benne, hogy ne szerezhessünk teljes pontszámot."

A konfliktus egyébként is feszült amerikai–kanadai sportkapcsolatok idején robbant ki. Donald Trump volt amerikai elnök a közelmúltban azzal fenyegetőzött, hogy Kanadát az Egyesült Államok "51. államává" teszi, és megemelte a kanadai termékekre kivetett vámokat. A tavalyi jégkorong 4 Nations Face-Off tornán a kanadai szurkolók kifütyülték az amerikai himnuszt, Justin Trudeau volt kanadai miniszterelnök pedig azt írta: "Nem vehetitek el az országunkat – és a sportunkat sem." A legutóbbi baseball World Seriesben a Los Angeles Dodgers egy izgalmas, hétmeccses párharcban győzte le a Toronto Blue Jayst, bár ott a feszültség főként a pályán történtekre korlátozódott.