Tragédia az olasz téli olimpia helyszínén: egy biztonsági őr halálra fagyott a mínusz 12 fokos hidegben.

Halálos áldozatot követelt a dermesztő hideg egy olaszországi olimpiai építkezésen: egy 55 éves biztonsági őr vesztette életét szolgálat közben a 2026-os téli játékok egyik helyszínén

Tragikus esemény történt a Cortina d'Ampezzo alpesi üdülővárosban zajló építkezésen, ahol a jövő évi téli olimpiai játékok több versenyszámát is megrendezik majd. Az olasz hatóságok hivatalosan közölték, hogy életét vesztette egy biztonsági őr, aki éjszakai szolgálatát teljesítette a rendkívül hideg időjárási körülmények között - írta a 444.hu.

Az 55 éves férfi halála csütörtökre virradó éjszaka következett be, amikor a hőmérséklet mínusz 12 Celsius-fokig süllyedt a térségben. Az olasz média beszámolói szerint az őr munkavégzés közben hunyt el a fagyos körülmények között.

Az eset nyomán Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes azonnali és átfogó vizsgálatot sürgetett. A politikus teljes körűen fel akarja tárni, milyen körülmények vezettek a biztonsági őr halálához.

A tragédia helyszínéül szolgáló Cortina d'Ampezzo kiemelt szerepet tölt be a 2026. február 6. és 22. között megrendezésre kerülő milánói-cortinai téli olimpián. A település ad majd otthont a curlingküzdelmeknek, a szánkóversenyeknek, valamint a női alpesi sí számainak. Az olimpiai játékok ünnepélyes megnyitóját Milánóban, a legendás San Siro futballstadionban tartják, ahol a tervek szerint olyan világsztárok lépnek színpadra, mint Mariah Carey és Andrea Bocelli.