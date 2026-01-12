2026. január 12. hétfő Ernő
-4 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Veneto, Olaszország - 2018. december 29.: a fenséges Lagazuoi hegység a téli szezonban.
Sport

Tragédia az olasz téli olimpia helyszínén: egy biztonsági őr halálra fagyott a mínusz 12 fokos hidegben.

Pénzcentrum
2026. január 12. 09:20

Halálos áldozatot követelt a dermesztő hideg egy olaszországi olimpiai építkezésen: egy 55 éves biztonsági őr vesztette életét szolgálat közben a 2026-os téli játékok egyik helyszínén 

Tragikus esemény történt a Cortina d'Ampezzo alpesi üdülővárosban zajló építkezésen, ahol a jövő évi téli olimpiai játékok több versenyszámát is megrendezik majd. Az olasz hatóságok hivatalosan közölték, hogy életét vesztette egy biztonsági őr, aki éjszakai szolgálatát teljesítette a rendkívül hideg időjárási körülmények között - írta a 444.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az 55 éves férfi halála csütörtökre virradó éjszaka következett be, amikor a hőmérséklet mínusz 12 Celsius-fokig süllyedt a térségben. Az olasz média beszámolói szerint az őr munkavégzés közben hunyt el a fagyos körülmények között.

Az eset nyomán Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes azonnali és átfogó vizsgálatot sürgetett. A politikus teljes körűen fel akarja tárni, milyen körülmények vezettek a biztonsági őr halálához.

A tragédia helyszínéül szolgáló Cortina d'Ampezzo kiemelt szerepet tölt be a 2026. február 6. és 22. között megrendezésre kerülő milánói-cortinai téli olimpián. A település ad majd otthont a curlingküzdelmeknek, a szánkóversenyeknek, valamint a női alpesi sí számainak. Az olimpiai játékok ünnepélyes megnyitóját Milánóban, a legendás San Siro futballstadionban tartják, ahol a tervek szerint olyan világsztárok lépnek színpadra, mint Mariah Carey és Andrea Bocelli.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #időjárás #építkezés #munka #sport #tél #halál #olaszország #hideg #miniszterelnök #tragédia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:33
10:15
10:01
09:50
09:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 12.
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
2026. január 11.
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
2026. január 12.
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
2026. január 12.
Megfagyott a hangulat a stúdióban: meglepő döntések születtek a Cápák között második részében
2026. január 11.
Ennyit lehet keresni 2026-ban munka nélkül, legális módszerekkel: összejöhet a minimálbér?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 12. hétfő
Ernő
3. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Elhunyt Horváth Csaba
2
4 napja
Kiderült, mi okozhatta Dudás Miki halálát: ezt találták a sportoló holttestén, minden borulhat az ügyben
3
6 napja
Megölhették Dudás Miklós világbajnok kajakozót: fordulatot vett az ügy, most már ezután nyomoz a rendőrség
4
1 hete
Most érkezett: meghalt a legendás szövetségi kapitány, gyászol az ország fociélete
5
7 napja
Dudás Miki halála: megszólalt a közeli barát -„Mélyen magába temette a problémáit, fájdalmait”
PÉNZÜGYI KISOKOS
Műszakilag becsült érték
taralmában hasonló a káridőponti értékhez. A kifejezést a biztosítási feltételek nem, vagy csak elvétve alkalmazzák, ugyanakkor a kárrendezési munkát végzők gyakorlatában mindennapi szóhasználat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 12. 10:01
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
Pénzcentrum  |  2026. január 12. 09:15
Golden Globe 2026: itt a nyertes filmek, sorozatok, színészek, alkotók listája
Agrárszektor  |  2026. január 12. 08:59
Kezdődik az újabb havazás? Térképen, mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó