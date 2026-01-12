A Pénzcentrum 2026. január 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Tragédia az olasz téli olimpia helyszínén: egy biztonsági őr halálra fagyott a mínusz 12 fokos hidegben.
Halálos áldozatot követelt a dermesztő hideg egy olaszországi olimpiai építkezésen: egy 55 éves biztonsági őr vesztette életét szolgálat közben a 2026-os téli játékok egyik helyszínén
Tragikus esemény történt a Cortina d'Ampezzo alpesi üdülővárosban zajló építkezésen, ahol a jövő évi téli olimpiai játékok több versenyszámát is megrendezik majd. Az olasz hatóságok hivatalosan közölték, hogy életét vesztette egy biztonsági őr, aki éjszakai szolgálatát teljesítette a rendkívül hideg időjárási körülmények között - írta a 444.hu.
Az 55 éves férfi halála csütörtökre virradó éjszaka következett be, amikor a hőmérséklet mínusz 12 Celsius-fokig süllyedt a térségben. Az olasz média beszámolói szerint az őr munkavégzés közben hunyt el a fagyos körülmények között.
Az eset nyomán Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes azonnali és átfogó vizsgálatot sürgetett. A politikus teljes körűen fel akarja tárni, milyen körülmények vezettek a biztonsági őr halálához.
A tragédia helyszínéül szolgáló Cortina d'Ampezzo kiemelt szerepet tölt be a 2026. február 6. és 22. között megrendezésre kerülő milánói-cortinai téli olimpián. A település ad majd otthont a curlingküzdelmeknek, a szánkóversenyeknek, valamint a női alpesi sí számainak. Az olimpiai játékok ünnepélyes megnyitóját Milánóban, a legendás San Siro futballstadionban tartják, ahol a tervek szerint olyan világsztárok lépnek színpadra, mint Mariah Carey és Andrea Bocelli.
Elárulta Lionel Messi, hogy mi a kedvenc alkoholos itala: nagyon bizarr dolgot szeret az argentin legenda
A futballlegenda beszélt arról is, mennyire fontos számára az egyedüllét, miközben próbálja egyensúlyban tartani a közszereplői létet és a családi életét feleségével.
Szoboszlai a mérkőzés utáni interjúban diplomatikusan nyilatkozott.
A magyar vízilabda legendás nevelőedzője 93 éves volt.
Kiderült, mi okozhatta Dudás Miki halálát: ezt találták a sportoló holttestén, minden borulhat az ügyben
A rendőrség halált okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást Dudás Miki halála ügyében, miután információk szeint a sportoló testén több súlyos fejsérülést találtak.
A Török Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága több száz érintett meghallgatását kezdte meg, a játékosok, edzők és klubvezetők ellen folyamatos eljárások zajlanak.
Michael Carrick és Ole Gunnar Solskjaer a Manchester United ideiglenes menedzseri posztjának két fő jelöltje.
A világ legnagyobb, több klubot összefogó futballhálózata 2025 utolsó hetében tizenháromról tizenkettő tagúra zsugorodott.
Brit befektető szerezte meg a Debreceni VSC többségi tulajdonrészét: a Stott Capital Hungary Kft. került irányító pozícióba a hajdúságiaknál.
A West Ham United egyre mélyebb válságba süllyed, a csapat 10 mérkőzés óta nyeretlen a Premier League-ben.
A Baltimore Ravens kedden este menesztette John Harbaugh vezetőedzőt, ezzel lezárva a klub történetének legsikeresebb edzői korszakát.
Megölhették Dudás Miklós világbajnok kajakozót: fordulatot vett az ügy, most már ezután nyomoz a rendőrség
Mostanra halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség Dudás Miki halála ügyében.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság lebonyolításért felelős vezetője szerint jó ütemben haladnak a február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpia előkészületei.
Dollártízmilliók várhatják Taylor Swift vőlegényét: nem a focival keresné, nagy lehetőséget kaphatna
Travis Kelce-nek a szakértők szerint körvonalazódhat egy új karrier, és ezzel évente húszmillió dollárt is kereshetne.
Hivatalossá vált: a Ferencváros 31 éves csatára, Varga Barnabás az AEK Athénhez szerződött.
Sípcsonttörés miatt műtét vár Josko Gvardiolra, a Manchester City 23 éves horvát védőjére, aki hosszabb időre kidől.
A január 18-án rajtoló Australian Open a tenisz történetének eddigi legnagyobb díjalapját kínálja, ám a játékosok nem elégedettek.
Ruben Amorim viharos távozása a Manchester Unitedtől újabb szégyenfolt Sir Jim Ratcliffe és az Ineos Old Trafford-i korszakán.
Liam Rosenior lett a Chelsea új vezetőedzője: a londoni klubbal 2032-ig szóló szerződést kötött, a partnercsapat Strasbourgtól érkezik.