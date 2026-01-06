Travis Kelce-nek a szakértők szerint körvonalazódhat egy új karrier, és ezzel évente húszmillió dollárt is kereshetne.
Egyetlen hónapra vagyunk a téli olimpiától: fontos üzenetet küldött a NOB igazgatója
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság lebonyolításért felelős vezetője szerint jó ütemben haladnak a február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpia előkészületei, jóllehet több helyszínen még zajlanak az utolsó munkálatok.
A szervezők szerint az elmúlt időszak tesztversenyei megerősítették, hogy a rendezők készen állnak a játékok lebonyolítására.
Christophe Dubi, a NOB lebonyolítási igazgatója a francia hírügynökségnek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy az olimpiáig hátralévő egy hónapban minden folyamat felgyorsul. "Már csak egy hónap van a megnyitóig, ebben az időszakban minden összefut. Az előkészületek a tervezési szakaszból az összes versenyhelyszínen átlépnek a teljes megvalósítás fázisába" – fogalmazott.
A NOB illetékese szerint a közelmúltban lezajlott próbaversenyek megerősítették a szervezők felkészültségét. "A legutóbbi tesztversenyek megmutatták a felkészültség szintjét, és értékes tanulságokkal szolgáltak" – jelentette ki Dubi, aki szerint ezek a tapasztalatok érezhetően növelték a rendezők önbizalmát.
Az igazgató kiemelte, hogy a szervezési feladatok világosan le vannak osztva. "A felelősségeket és a határidőket egyértelműen meghatároztuk, mindenki pontosan tudja, mi a feladata a következő napokban. Olaszország ráadásul támaszkodhat a nemzetközi téli sportesemények szervezésében szerzett, hosszú időre visszanyúló komoly tapasztalataira" – tette hozzá.
A felkészülés ugyanakkor nem múlt el zökkenők nélkül. A hódeszkás és szabadstílusú síversenyeknek otthont adó Livigno Hóparkban egy csőtörés miatt technikai probléma lépett fel, amelyet azonban a karácsony hetében sikerült elhárítani. A hibát követően helyreállt a hógyártás folyamatossága. A rendezők tájékoztatása szerint a helyszín 53 hóágyúja hibátlanul üzemel, és napi 28 ezer köbméter mesterséges hó előállítására képes.
A milánói Szent Júlia Csarnokban, amely a férfi jégkorongtorna mérkőzéseinek ad majd otthont, még dolgoznak az építők. A létesítmény átadása erre a hétre várható, a pályát pedig olasz bajnoki és kupamérkőzésekkel tesztelik. Kanadai sajtóhírek arra hívták fel a figyelmet, hogy már nem az épület befejezése jelenti a fő kérdést, hanem az, hogy a csarnok zavartalanul képes lesz-e ellátni a feladatát – különösen azt, hogy a jégfelület kibírja-e a napi háromszoros terhelést.
Az aggályokat igyekezett eloszlatni Luc Tardif, a Nemzetközi Jégkorongszövetség elnöke, aki hétfői értékelésében kijelentette: "az infrastruktúra, az öltözők és a jégpálya készen áll, fantasztikus bajnokság lesz".
A milánói-cortinai téli olimpia február 6. és 22. között zajlik majd.
Liam Rosenior lett a Chelsea új vezetőedzője: a londoni klubbal 2032-ig szóló szerződést kötött, a partnercsapat Strasbourgtól érkezik.
Sergio Pérez keserű szavakkal értékelte a Red Bullnál töltött négy évét, amikor Max Verstappen csapattársaként versenyzett.
Will Courtenay, a Red Bull korábbi vezető stratégája a McLarennél sportigazgatóként folytatja pályafutását, miután korábbi csapatával megállapodtak idő előtti távozásáról.
Korábbi csapattársai, barátai és a volt edzője beszélt megrendülten arról, hogy elhunyt a mindössze 34 esztendős sportoló.
95 éves korában távozott Colin McDonald, a Burnley legendás kapusa, az angol válogatott egykori játékosa.
A lipcsei Gulácsi Péter szombati edzésen elszenvedett térdsérülése nem tűnik súlyosnak, így várhatóan pályára léphet az RB Leipzig hétvégi bajnoki mérkőzésén.
A helyszíni szemle még zajlik, a halál pontos okát a boncolás állapítja meg.
Spanyol sajtóhírek szerint Lionel Messi rövid időre visszatérhet Európába: az amerikai bajnokság februári rajtjáig a Liverpoolnál folytathatja pályafutását.
Dudás Miklós ígéretes sportkarriert tudhatott maga előtt, végül szerzett is világbajnoki aranyat. Évekkel ezelőtt fejezte be az élsportot egy eltiltás után.
Novak Djokovic kilép a saját maga alapította Profi Teniszezők Szövetségéből (PTPA), mert már nem tud azonosulni a szervezet jelenlegi irányvonalával.
Mindössze 34 évesen elhunyt Dudás Miki világbajnok kajakozó.
Luke Littler 18 éves korára nyert egymást követő két dartsvilágbajnokságot, most arról beszélt, elérhetőnek tartja-e a legendás Phil Taylor 16 világbajnoki címének megdöntését.
A Manchester United menesztette Ruben Amorim vezetőedzőt, miután a csapat jelenleg a hatodik helyen áll a Premier League-ben
Az utolsó perceket tölti állásában a United edzője? Most már tényleg lejárhatott a türelem, utódot keres a klub
Rúben Amorim helyzete egyre bizonytalanabb a Manchester Unitednél, miután nyílt konfliktus alakult ki közte és Jason Wilcox sportigazgató között.
Drámai mezőnygól-kihagyás, nagy győzelmek és egymás eredményinek fontossága: így alakult az NFL legutolsó alapszakaszhete.
A többszörös világbajnok brit nehézsúlyú ökölvívó, Tyson Fury ismét visszatérésre készül: közösségi oldalán jelezte, hogy Thaiföldön kezdte meg felkészülését következő mérkőzésére.
Az IFFHS közzétette 2025-ös góllövőlistáját, amelynek élén a Real Madrid francia csatára, Kylian Mbappé végzett 39 bajnoki találattal.
Bombaként robbant a hír Andalúziában: Sergio Ramos befektetői csoport élén a Sevilla FC megvásárlására készül.