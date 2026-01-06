Egyetlen hónapra vagyunk a téli olimpiától: fontos üzenetet küldött a NOB igazgatója

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság lebonyolításért felelős vezetője szerint jó ütemben haladnak a február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpia előkészületei, jóllehet több helyszínen még zajlanak az utolsó munkálatok.

A szervezők szerint az elmúlt időszak tesztversenyei megerősítették, hogy a rendezők készen állnak a játékok lebonyolítására.

Christophe Dubi, a NOB lebonyolítási igazgatója a francia hírügynökségnek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy az olimpiáig hátralévő egy hónapban minden folyamat felgyorsul. "Már csak egy hónap van a megnyitóig, ebben az időszakban minden összefut. Az előkészületek a tervezési szakaszból az összes versenyhelyszínen átlépnek a teljes megvalósítás fázisába" – fogalmazott.

A NOB illetékese szerint a közelmúltban lezajlott próbaversenyek megerősítették a szervezők felkészültségét. "A legutóbbi tesztversenyek megmutatták a felkészültség szintjét, és értékes tanulságokkal szolgáltak" – jelentette ki Dubi, aki szerint ezek a tapasztalatok érezhetően növelték a rendezők önbizalmát.

Az igazgató kiemelte, hogy a szervezési feladatok világosan le vannak osztva. "A felelősségeket és a határidőket egyértelműen meghatároztuk, mindenki pontosan tudja, mi a feladata a következő napokban. Olaszország ráadásul támaszkodhat a nemzetközi téli sportesemények szervezésében szerzett, hosszú időre visszanyúló komoly tapasztalataira" – tette hozzá.

A felkészülés ugyanakkor nem múlt el zökkenők nélkül. A hódeszkás és szabadstílusú síversenyeknek otthont adó Livigno Hóparkban egy csőtörés miatt technikai probléma lépett fel, amelyet azonban a karácsony hetében sikerült elhárítani. A hibát követően helyreállt a hógyártás folyamatossága. A rendezők tájékoztatása szerint a helyszín 53 hóágyúja hibátlanul üzemel, és napi 28 ezer köbméter mesterséges hó előállítására képes.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A milánói Szent Júlia Csarnokban, amely a férfi jégkorongtorna mérkőzéseinek ad majd otthont, még dolgoznak az építők. A létesítmény átadása erre a hétre várható, a pályát pedig olasz bajnoki és kupamérkőzésekkel tesztelik. Kanadai sajtóhírek arra hívták fel a figyelmet, hogy már nem az épület befejezése jelenti a fő kérdést, hanem az, hogy a csarnok zavartalanul képes lesz-e ellátni a feladatát – különösen azt, hogy a jégfelület kibírja-e a napi háromszoros terhelést.

Az aggályokat igyekezett eloszlatni Luc Tardif, a Nemzetközi Jégkorongszövetség elnöke, aki hétfői értékelésében kijelentette: "az infrastruktúra, az öltözők és a jégpálya készen áll, fantasztikus bajnokság lesz".

A milánói-cortinai téli olimpia február 6. és 22. között zajlik majd.