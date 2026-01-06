2026. január 6. kedd Boldizsár
Milánó, Lombardia, Olaszország, Európa - 2025. február 18. - Téli olimpia 2026 - felfújható bábok
Sport

Egyetlen hónapra vagyunk a téli olimpiától: fontos üzenetet küldött a NOB igazgatója

MTI
2026. január 6. 19:53

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság lebonyolításért felelős vezetője szerint jó ütemben haladnak a február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpia előkészületei, jóllehet több helyszínen még zajlanak az utolsó munkálatok.

A szervezők szerint az elmúlt időszak tesztversenyei megerősítették, hogy a rendezők készen állnak a játékok lebonyolítására.

Christophe Dubi, a NOB lebonyolítási igazgatója a francia hírügynökségnek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy az olimpiáig hátralévő egy hónapban minden folyamat felgyorsul. "Már csak egy hónap van a megnyitóig, ebben az időszakban minden összefut. Az előkészületek a tervezési szakaszból az összes versenyhelyszínen átlépnek a teljes megvalósítás fázisába" – fogalmazott.

A NOB illetékese szerint a közelmúltban lezajlott próbaversenyek megerősítették a szervezők felkészültségét. "A legutóbbi tesztversenyek megmutatták a felkészültség szintjét, és értékes tanulságokkal szolgáltak" – jelentette ki Dubi, aki szerint ezek a tapasztalatok érezhetően növelték a rendezők önbizalmát.

Az igazgató kiemelte, hogy a szervezési feladatok világosan le vannak osztva. "A felelősségeket és a határidőket egyértelműen meghatároztuk, mindenki pontosan tudja, mi a feladata a következő napokban. Olaszország ráadásul támaszkodhat a nemzetközi téli sportesemények szervezésében szerzett, hosszú időre visszanyúló komoly tapasztalataira" – tette hozzá.

A felkészülés ugyanakkor nem múlt el zökkenők nélkül. A hódeszkás és szabadstílusú síversenyeknek otthont adó Livigno Hóparkban egy csőtörés miatt technikai probléma lépett fel, amelyet azonban a karácsony hetében sikerült elhárítani. A hibát követően helyreállt a hógyártás folyamatossága. A rendezők tájékoztatása szerint a helyszín 53 hóágyúja hibátlanul üzemel, és napi 28 ezer köbméter mesterséges hó előállítására képes.

A milánói Szent Júlia Csarnokban, amely a férfi jégkorongtorna mérkőzéseinek ad majd otthont, még dolgoznak az építők. A létesítmény átadása erre a hétre várható, a pályát pedig olasz bajnoki és kupamérkőzésekkel tesztelik. Kanadai sajtóhírek arra hívták fel a figyelmet, hogy már nem az épület befejezése jelenti a fő kérdést, hanem az, hogy a csarnok zavartalanul képes lesz-e ellátni a feladatát – különösen azt, hogy a jégfelület kibírja-e a napi háromszoros terhelést.

Az aggályokat igyekezett eloszlatni Luc Tardif, a Nemzetközi Jégkorongszövetség elnöke, aki hétfői értékelésében kijelentette: "az infrastruktúra, az öltözők és a jégpálya készen áll, fantasztikus bajnokság lesz".

A milánói-cortinai téli olimpia február 6. és 22. között zajlik majd.
Címlapkép: Getty Images
