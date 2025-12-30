2025. december 30. kedd Dávid
Olimpiai érmek. Téli olimpiai érmek. Győztes érmek az olimpiai játékokon
Sport

Lehetséges? Adómentességet kaphatnak azok a sportolók, akik érmet szereznek a téli olimpián

MTI
2025. december 30. 19:15

A milánó cortinai téli olimpián és paralimpián dobogós helyezést elérő német sportolóknak nem kell adót fizetniük az érembónuszaik után. Az adómentességről a Bundesrat, a német parlament felsőháza döntött, miután a Bundestag korábban már elfogadta a vonatkozó javaslatot.

A szabályozás változást jelent a korábbi gyakorlathoz képest. Az insidethegames.biz beszámolója szerint az előző években egyes sportolók az érembónuszok több mint felét adó formájában fizették be az államnak.

Franziska van Almsick korábbi úszó, a Német Sportsegély Alapítvány felügyelőbizottságának alelnöke a news.de-nek úgy nyilatkozott, hogy az adómentesség egyértelmű politikai elismerése a sportolók teljesítményének.

A döntéssel párhuzamosan az érembónuszok összege is emelkedett. A Német Sportsegély Alapítvány az aranyéremért 30 ezer eurót, az ezüstéremért 20 ezer eurót fizet, ami mindkét esetben 5 ezer eurós növekedést jelent. A bronzéremért járó jutalom továbbra is 10 ezer euró marad.

A téli olimpiai játékokat 2026. február 6. és 22. között rendezik meg Milánóban és Cortinában, míg a paralimpia március 6. és 15. között zajlik Olaszországban.
Címlapkép: Getty Images
#sport #németország #német #adómentesség #sportolók #aranyérem #ezüstérem #bronzérem #téli olimpia #milano

