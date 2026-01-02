F1 2026 versenynaptár: itt az idei Formula-1 menetrend - Minden futam, közvetítés egy helyen

Már nyilvános a Formula–1 versenynaptár 2026-ra, amely 24 futamból áll. A szezon szerkezete alapvetően hasonló a korábbi évekéhez, de több jelentős módosítás és finomhangolás is történt a múlt évhez képest. Mutatjuk, hogy alakul a F1 menetrend idén, mikor lesz az M4-en Forma-1 közvetítés. A F1 versenynaptár 2026-ban több ponton módosult a múlt évhez képest.

Több változás is lesz az F1 versenynaptár szerint. Madrid új versenyhelyszínként bekerül a naptárba, Imola helyét veszi át: a madridi futam szeptember közepén debütál, és az európai szezon záróversenye lesz. A pálya még homologizációra vár, ami új helyszíneknél megszokott. Barcelona egyelőre marad a naptárban, de várhatóan nem Spanyol Nagydíj, hanem inkább Katalán Nagydíj néven (MotoGP-mintára).

A szezon Ausztráliában, Melbourne-ben indul, idén egy héttel korábban, mint 2025-ben. Márciusban lesz a Kína–Japán dupla forduló és a Ramadán miatt Bahrein és Szaúd-Arábia ismét április közepére kerül.

Miami május elején kap helyet, míg a Kanadai Nagydíj május végére kerül át.

A monacói futam június első hétvégéjén lesz, ez nyitja az európai szezont. A Magyar Nagydíj ismét a négyhetes nyári szünet előtti utolsó futam, de ezúttal július végén kerül megrendezésre.

A nyári szünet négyhetes lesz. A szezon idén is tripla hétvégével zárul: a helyszínek Las Vegas (ismét szombat esti futam helyi idő szerint), Katar és Abu Dhabi. A bajnokság itt ér véget december elején.

F1 versenynaptár 2026-ban: a teljes Forma-1 menetrend

Az M4 Forma-1 2026-os közvetítéseit az alábbi hétvégéken lehet majd követni:

Melbourne - F1 ausztrál nagydíj: 2026. március 6-8.

Sanghaj - F1 kínai nagydíj: 2026. március 13-15.

Suzuka - Formula-1 japán nagydíj: 2026. március 27-29.

Szahír - Formula-1 bahreini nagydíj: 2026. április 10-12.

Dzsidda - F1 szaúd-arábiai nagydíj: 2026. április 17-19.

Miami - F1 amerikai nagydíj: 2026. május 1-3.

Montreal - Formula-1 kanadai nagydíj: 2026. május 22-24.

Monte-Carlo - F1 monacói nagydíj: 2026. június 5-7.

Barcelona - Formula-1 katalán nagydíj: 2026. június 12-14.

Spielberg - Formula–1 osztrák nagydíj: 2026. június 26-28.

Silverstone - Formula–1 brit nagydíj: 2026. július 3-5.

Spa-Francorchamps - Forma 1 belga nagydíj: 2026. július 17-19.

Hungaroring, Mogyoród - Forma-1 magyar nagydíj: 2026. július 24-26.

Zandvoort - F1 holland nagydíj: 2026. augusztus 21-23.

Monza - F1 olasz nagydíj: 2026. szeptember 4-6.

Baku - Formula–1 azeri nagydíj: 2026. szeptember 25-27.

F1 szingapúri nagydíj: 2026. október 9-11.

Austin - Formula-1 amerikai nagydíj: 2026. október 23-25.

Mexikóváros - F1 mexikói nagydíj: 2026. október 30. - november 1.

Interlagos - Sao Paulo F1 brazil nagydíj: 2026. november 6-8.

USA Formula-1 las vegas-i nagydíj: 2026. november 19-21. szombati futam!

Lusail - Formula–1 katari nagydíj: 2026. november 27-29.

Yas Marina - F1 abu-dzabi 2026-os nagydíj: december 4-6.

Nem csak a F1 naptár változik 2026-ban

2026-tól jelentős technikai és szemléletbeli változások jönnek a Forma–1-ben. Az autók külsőre és működésükben is átalakulnak: rövidebbek, keskenyebbek és könnyebbek lesznek, rövidebb tengelytávval, ami agilisabb, fürgébb viselkedést eredményez a kanyarokban. Megmaradnak a 18 colos kerekek, de a gumik keskenyebbek lesznek, csökkentve a légellenállást és a tömeget. Eltűnnek az első kerekek feletti aerodinamikai elemek is, tovább egyszerűsítve az autók formáját.

Az aerodinamikai koncepció alapjaiban változik: a 2022 és 2025 között használt, erősen ground-effectre építő padlók helyett laposabb padlólemez és nagyobb nyílású diffúzor kerül bevezetésre. Ez kevesebb leszorítóerőt és nagyobb hasmagasságot jelent, ugyanakkor többféle beállítást és vezetési stílust tesz versenyképessé, ami kiegyenlítettebb mezőnyt eredményezhet. Az első és hátsó szárnyak is egyszerűbbek lesznek, kevesebb elemmel, a hátsó beam wing teljesen eltűnik, miközben az első szárny külső részei új fejlesztési területté válnak.

A legnagyobb újítás az aktív aerodinamika bevezetése. A front- és hátsó szárnyak állásszöge a pálya szakaszától függően változtatható: kanyarokban zárt állás biztosítja a tapadást, míg az erre kijelölt egyenesekben a versenyzők alacsony légellenállású módot aktiválhatnak, ami nagyobb végsebességet tesz lehetővé. Ez minden pilóta számára, minden körben elérhető, így a jelenlegi DRS-rendszer megszűnik a jelenlegi formájában.

A DRS helyét részben az úgynevezett Overtake Mode veszi át. Amikor egy versenyző egy másodpercen belül van az előtte haladóhoz képest, extra elektromos energiát kap, amelyet egy adott ponton használhat fel támadásra. Emellett megmarad a Boost gomb is, amely a motor és az akkumulátor maximális teljesítményének felszabadítására szolgál, és támadásra vagy védekezésre egyaránt használható, amennyiben van elegendő töltés. A pilóták a mérnökeikkel együtt aktívan menedzselik az akkumulátor töltését és visszanyerését, így a stratégiai lehetőségek jelentősen bővülnek.

A hajtáslánc is komolyan átalakul. Marad az 1,6 literes V6-os turbó hibrid alap, de a hangsúly eltolódik: a belső égésű motor teljesítménye csökken, míg az elektromos motoré nagyjából háromszorosára nő, így a teljesítmény körülbelül fele elektromos, fele pedig benzinből származik. Az ERS-rendszer körönként kétszer annyi energiát képes visszanyerni, miközben kikerül a rendszerből az összetett és drága MGU-H. Ez a koncepció közelebb áll az utcai technológiákhoz, és vonzóvá teszi az F1-et a gyártók számára.

2026-tól a Forma–1 történetében először kizárólag fejlett, fenntartható üzemanyagot használnak, amely szén-dioxid-megkötésből, kommunális hulladékból és nem élelmiszer-alapú biomasszából készül, szigorúan ellenőrzött környezetvédelmi szabványok szerint.

A biztonság terén is további szigorítások jönnek: erősebb túlélőcellát, megerősített bukókeretet és módosított első ütközési struktúrát vezetnek be, amelyek jobban védik a versenyzőket nagy erejű és többszörös becsapódásoknál.

Összességében a 2026-os szabályok célja, hogy az autók továbbra is rendkívül gyorsak és látványosak maradjanak, ugyanakkor nehezebb legyen kihozni belőlük a maximumot. Kevesebb leszorítóerő, tisztább légáramlás és okosabb energiafelhasználás jellemzi majd az új korszakot, amely egyszerre ígér szorosabb versenyzést, nagyobb taktikai szabadságot és fenntarthatóbb jövőt a Forma–1 számára.