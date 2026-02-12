2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
Sport

Ivott, hazaküldték: azonnal elzavarták az olimpiai csapat edzőjét, ennyi volt a karrierje?

Pénzcentrum
2026. február 12. 15:43

A finn síugró-válogatott szövetségi kapitányát fegyelmi vétség miatt hazaküldték az olimpiáról, mert alkoholt fogyasztott, megszegve ezzel a csapat szabályait. Igor Medved már el is hagyta a téli játékok helyszínét - számolt be az Iltalehti.

Az olimpiai küldöttség szabályzatának megsértése miatt kellett idő előtt távoznia a téli olimpiáról a finn síugró-válogatott szlovén szövetségi kapitányának, Igor Medvednek. Az Iltalehti információi szerint a szakembernek alkoholfogyasztással összefüggő fegyelmi vétség miatt kellett elhagynia a játékok helyszínét.

A szlovén szakember, aki versenyzőként maga is rajthoz állt a 2002-es téli olimpián, a Finn Olimpiai Bizottság tájékoztatása szerint már visszatért Finnországba. A döntés egy szerdán készült jelentés nyomán született meg – erősítette meg Janne Hänninen csapatvezető.

Az incidens munkaidőn kívül történt, mégis sértette a finn olimpiai delegáció minden tagjára vonatkozó magatartási szabályokat.

Medved hazautazott. Az ügy alkoholfogyasztással kapcsolatos. Komolyan vesszük a csapatszabályaink megsértését, és késedelem nélkül reagáltunk

– idézi Hänninen nyilatkozatát a bizottság közleménye.

A szövetségi kapitány nyilvános bocsánatkérésben ismerte el felelősségét.

Szeretnék bocsánatot kérni az egész finn csapattól, a sportolóktól és a szurkolóktól is. Remélem, hogy a csapatnak lesz ereje a versenyekre koncentrálni, és folytathatja a munkáját

– fogalmazott.

A Finn Síszövetség egyelőre fenntartja Medved munkaviszonyát, az ezzel kapcsolatos végleges döntést csak az olimpiai játékok befejezését követő vizsgálat után hozzák meg. A szakember mindössze néhány hónapja, a 2024–2025-ös idény kezdetén került a finn síugró-válogatott élére, előtte a szlovén B-válogatott edzőjeként dolgozott.
Címlapkép: Getty Images
#karrier #olimpia #BOTRÁNY #alkohol #sport #alkoholfogyasztás #élsport #edző #téli olimpia #sportbotrány

