A nők 10 kilométeres szabadstílusú számában Frida Karlsson diadalmaskodott, és megszerezte második aranyérmét a játékokon. A két magyar a mezőny végén ért célba.
Ivott, hazaküldték: azonnal elzavarták az olimpiai csapat edzőjét, ennyi volt a karrierje?
A finn síugró-válogatott szövetségi kapitányát fegyelmi vétség miatt hazaküldték az olimpiáról, mert alkoholt fogyasztott, megszegve ezzel a csapat szabályait. Igor Medved már el is hagyta a téli játékok helyszínét - számolt be az Iltalehti.
Az olimpiai küldöttség szabályzatának megsértése miatt kellett idő előtt távoznia a téli olimpiáról a finn síugró-válogatott szlovén szövetségi kapitányának, Igor Medvednek. Az Iltalehti információi szerint a szakembernek alkoholfogyasztással összefüggő fegyelmi vétség miatt kellett elhagynia a játékok helyszínét.
A szlovén szakember, aki versenyzőként maga is rajthoz állt a 2002-es téli olimpián, a Finn Olimpiai Bizottság tájékoztatása szerint már visszatért Finnországba. A döntés egy szerdán készült jelentés nyomán született meg – erősítette meg Janne Hänninen csapatvezető.
A téli olimpia hírei, érdekességei és eredmények a Sportonlineon;
Az incidens munkaidőn kívül történt, mégis sértette a finn olimpiai delegáció minden tagjára vonatkozó magatartási szabályokat.
Medved hazautazott. Az ügy alkoholfogyasztással kapcsolatos. Komolyan vesszük a csapatszabályaink megsértését, és késedelem nélkül reagáltunk
– idézi Hänninen nyilatkozatát a bizottság közleménye.
A szövetségi kapitány nyilvános bocsánatkérésben ismerte el felelősségét.
Szeretnék bocsánatot kérni az egész finn csapattól, a sportolóktól és a szurkolóktól is. Remélem, hogy a csapatnak lesz ereje a versenyekre koncentrálni, és folytathatja a munkáját
– fogalmazott.
A Finn Síszövetség egyelőre fenntartja Medved munkaviszonyát, az ezzel kapcsolatos végleges döntést csak az olimpiai játékok befejezését követő vizsgálat után hozzák meg. A szakember mindössze néhány hónapja, a 2024–2025-ös idény kezdetén került a finn síugró-válogatott élére, előtte a szlovén B-válogatott edzőjeként dolgozott.
A műkorcsolyaedző Benoit Richaud nem két-három, hanem csaknem húsz sportolóval dolgozik egyszerre az olimpián.
Ma csak egy magyar versenyző lesz a jégen az olimpiai csapatból, aki short trackben érdekelt. Lássuk a részletes programot!
Végi Diána Laura az 500 méter selejtezőjében búcsúzott, míg Mun Vondzsun továbbjutott 1000 méteren, Nógrádi Bence viszont kiesett. A vegyes váltó szintén nem jutott tovább.
-
