Itt az újabb kínos baki az olimpián: tömegével készülnek elhagyni a sportolók az olimpiai falut

A finn síugró-válogatott szövetségi kapitányát fegyelmi vétség miatt hazaküldték az olimpiáról, mert alkoholt fogyasztott, megszegve ezzel a csapat szabályait.
A fertőzésveszély, valamint a szobák kényelmetlensége miatt sok sportoló fontolgatja, hogy alig egy hét után kiköltözik - azt még nem közölték, hova mennének a faluból.
Több NHL-játékos is fontolgatja, hogy elköltözik az olimpiai faluból a milánói–cortinai téli játékok alatt. A kanadai Globe and Mail értesülései szerint a hokisokat egyrészt a szobák kényelmetlensége, másrészt a fertőzésveszély is aggasztja.
Ez utóbbi aggodalom nem alaptalan: néhány nappal ezelőtt norovírus ütötte fel a fejét a finn és a svájci női jégkorong-válogatott keretében. A megbetegedések miatt a finn–kanadai mérkőzést egy héttel el kellett halasztani.
A kanadai lap felidézte azt is, hogy a korábbi nyári olimpiákon az NBA-ben szereplő amerikai kosárlabdázók jellemzően nem az olimpiai faluban szálltak meg, hanem luxusszállodákat választottak. Arról egyelőre nincs hír, hogy ebben az esetben is ez fog-e történni.
Csütörtökön is sűrű program várja a sportolókat a milánói–cortinai téli olimpián, összesen kilenc számban osztanak érmet.
A műkorcsolyaedző Benoit Richaud nem két-három, hanem csaknem húsz sportolóval dolgozik egyszerre az olimpián.
A 19 éves sportoló mindössze 82 métert ugrott, így a lengyel csapat lemaradt a legjobb nyolc nemzet közé kerülésről.
Vlagyiszlav Heraszkovics kijelentette, hogy a NOB tiltása ellenére is viselni fogja a háború áldozatainak képeivel díszített sisakját a téli olimpián.
Ma csak egy magyar versenyző lesz a jégen az olimpiai csapatból, aki short trackben érdekelt. Lássuk a részletes programot!
A férfiaknál a norvég Johannes Hösflot Klaebo, a nőknél pedig a svéd Linn Svahn diadalmaskodott a sífutás sprintversenyében a téli olimpián.
