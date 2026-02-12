Itt az újabb kínos baki az olimpián: tömegével készülnek elhagyni a sportolók az olimpiai falut

A fertőzésveszély, valamint a szobák kényelmetlensége miatt sok sportoló fontolgatja, hogy alig egy hét után kiköltözik - azt még nem közölték, hova mennének a faluból.

Több NHL-játékos is fontolgatja, hogy elköltözik az olimpiai faluból a milánói–cortinai téli játékok alatt. A kanadai Globe and Mail értesülései szerint a hokisokat egyrészt a szobák kényelmetlensége, másrészt a fertőzésveszély is aggasztja.

Ez utóbbi aggodalom nem alaptalan: néhány nappal ezelőtt norovírus ütötte fel a fejét a finn és a svájci női jégkorong-válogatott keretében. A megbetegedések miatt a finn–kanadai mérkőzést egy héttel el kellett halasztani.

A kanadai lap felidézte azt is, hogy a korábbi nyári olimpiákon az NBA-ben szereplő amerikai kosárlabdázók jellemzően nem az olimpiai faluban szálltak meg, hanem luxusszállodákat választottak. Arról egyelőre nincs hír, hogy ebben az esetben is ez fog-e történni.