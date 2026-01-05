Az utolsó perceket tölti állásában a United edzője? Most már tényleg lejárhatott a türelem, utódot keres a klub

Rúben Amorim helyzete egyre bizonytalanabb a Manchester Unitednél, miután nyílt konfliktus alakult ki közte és Jason Wilcox sportigazgató között, az INEOS pedig a hírek szerint már az utódját keresi - írta a Yahoo Sports.

A Manchester United vezetőedzője, Rúben Amorim a Leeds United elleni mérkőzés utáni nyilatkozatával komoly vihart kavart a klubnál. A portugál szakember nagyobb beleszólást szeretne a taktikai döntésekbe és az átigazolásokba, miközben Jason Wilcox sportigazgató az ellenkező irányba húz: a négyvédős rendszerre való átállást sürgeti, és a gyenge eredmények miatt nem áll ki egyértelműen Amorim mellett.

A két fél között kialakult hatalmi harc arra utal, hogy a vezetőedző napjai meg lehetnek számlálva a klubnál. A Teamtalk értesülései szerint az INEOS már ki is dolgozott egy tartaléktervet, és két lehetséges utódjelöltben gondolkodik.

Rövid távú megoldásként a klublegenda Michael Carrick neve merült fel. A korábbi középpályás jelenleg szabadon igazolható, kiválóan ismeri a klubot, a játékosok pedig tisztelik őt. A Middlesbrough-nál már bizonyította edzői képességeit, ráadásul Ole Gunnar Solskjaer menesztése után három mérkőzésen már volt ideiglenes vezetőedző a United kispadján. Carrick neve az elmúlt időszakban a West Hammel kapcsolatban is felvetődött.

Anglia Manchester United Piaci érték: 719,15M Edző: Ruben Amorim Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #6 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 5. Chelsea 20 8 7 5 33 22 11 31 6. Manchester United 20 8 7 5 34 30 4 31 7. Brentford 20 9 3 8 32 28 4 30 Adatlap létrehozva: 2026.01.05.

Hosszabb távra Gareth Southgate lehet a kiszemelt. Az INEOS vezetése nagyra értékeli az angol válogatott korábbi szövetségi kapitányának munkáját, és információk szerint Wilcox is tiszteli a szakembert. Southgate jelenleg csapat nélkül van, és állítólag szívesen elvállalná a feladatot.

A szurkolók azonban várhatóan nem fogadnák kitörő örömmel Southgate érkezését, különösen azután, hogy két idényen át Amorim sajátos stílusához szoktak hozzá. Sokan úgy vélik, az INEOS ismét elhibázná az edzőválasztást. A tulajdonosok előbb meghosszabbították Erik ten Hag szerződését, majd egy teljesen eltérő filozófiát képviselő edzővel váltották le. Most pedig ismét irányt váltanának, ami a kritikusok szerint a klubvezetés tanácstalanságát tükrözi.

Amorim menesztése nem először merül fel a manchesterieknél, korábban is beszéltek arról, hogy hamarosan kirúghatják. A portugál szakember emlékezetes nyilatkozatokat ad, miközben a csapat teljesítménye továbbra sincs sínen.