Budapest, 2026. január 25.Ötvös Bence, az FTC (b) és Bánáti Kevin, a Győr játékosa a labdarúgó Fizz Liga 19. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - ETO FC Győr mérkőzésen a Groupama Arénában 2026. január 25-én. A Győr 3-1-re gy�
Sport

Debrecenben kapaszkodna vissza az MTK, lila invázió Győrben: ez lesz az NB I-ben a hétvégén

Pénzcentrum
2026. február 26. 07:00

A hétvégén hat mérkőzéssel folytatódik a Fizz Liga, ahol egyszerre éleződik ki a bajnoki címért zajló versenyfutás és a kiesés elkerüléséért vívott harc. A listavezető Győri ETO FC és a címvédő Ferencváros is pályára lép, miközben a tabella alsó felében közvetlen riválisok csapnak össze.

Rangadókkal és létfontosságú pontokért zajló összecsapásokkal folytatódik a hétvégén a Fizz Liga. A bajnoki címért versengő élcsapatok közül a listavezető Győri ETO FC és a címvédő Ferencváros is pályára lép, miközben a tabella alsó felében több közvetlen rivális mérkőzik meg egymással.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Loki-MTK: a kékek nagy bajban, elkezdenek feljönni?

A forduló már pénteken megkezdődik a harmadik helyezett Debreceni VSC és az MTK Budapest összecsapásával. A DVSC az ősszel stabil teljesítményt nyújtott, tavasszal azonban kissé hullámzó formát mutat, ennek ellenére hazai pályán továbbra is kifejezetten veszélyes ellenfél.

Az MTK számára kulcsfontosságú lenne a pontszerzés, hiszen jelenleg a 9. helyen áll 25 ponttal, mindössze két ponttal megelőzve a kiesőzónát. A két csapat legutóbbi, novemberi találkozóján az MTK magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott saját közönsége előtt, ami most önbizalmat adhat a fővárosiaknak.

Szombaton a negyedik helyezett Paks látogat Kisvárdára. A Paks szörnyen rossz formában van: az utóbbi öt meccséből négyet veszített el. A középmezőnyben tanyázó Kisvárda hazai pályán próbálja megállítani a lendületben lévő ellenfelet. Az őszi, gólgazdag találkozón 5–3-as paksi siker született a két csapat mérkőzésén.

Nagy utazásra indul a Zete

A szombati program folytatásában a Diósgyőr és a Zalaegerszeg találkozik Miskolcon. Mindkét együttes számára létfontosságú a három pont megszerzése: a DVTK jelenleg a 11. helyen áll 23 ponttal, és csak kilenc ponttal előzi meg a sereghajtó Kazincbarcikát. A ZTE a hatodik helyről, látszólag biztonságosabb pozícióból várja a fordulót, de a felsőház eléréséhez továbbra is gyűjtenie kell a pontokat. Az őszi idényben Zalaegerszegen a hazaiak 2–0-ra nyertek.

Az éllovas Győri ETO FC szombat este az Újpest FC-t fogadja. A győriek 46 ponttal vezetik a tabellát, és az utóbbi öt meccsükből hármat megnyertek. Az Újpest a nyolcadik helyen áll, de a formája javuló: az elmúlt két hétben két győzelmet is begyűjtött. November elején a Győr idegenben is magabiztos, 3–0-s sikert aratott az Újpest ellen, így hazai pályán még esélyesebbnek tűnik.

A Fradi várja a Barcikát

Vasárnap a Puskás Akadémia a Nyíregyházát fogadja Felcsúton. Mindkét csapat a tabella középső régiójában helyezkedik el: a PAFC az ötödik, míg a Nyíregyháza a tizedik helyről várja a folytatást. Az őszi összecsapáson 1–1-es döntetlen született Nyíregyházán, ami most is szoros mérkőzést ígér.

A forduló zárásaként a címvédő Ferencváros a sereghajtó Kazincbarcikát látja vendégül a Groupama Arénában. Papíron ez tűnik a hétvége legbiztosabb hazai győzelmének, hiszen a Fradi 43 pontjával a második helyen áll, míg a Kazincbarcika mindössze 14 pontot gyűjtött eddig, és nagy eséllyel a kiesés ellen küzd a szezon végéig. Az őszi mérkőzésen a Ferencváros 3–1-re nyert idegenben.

Magyarország  |  2025-2026
Fizz Liga
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Győri ETO FC
46
2.
Ferencváros
43
3.
Debreceni VSC
39
4.
Paksi FC
36
5.
Puskás Akadémia
35
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Aljosa Matko
(Újpest FC)
13
2.
Lukács Dániel
(Puskás Akadémia)
12
3.
Ahmed Nadhir Benbouali
(Győri ETO FC)
11
4.
Varga Barnabás
(Ferencváros)
10
5.
Gruber Zsombor
(Ferencváros)
9
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.02.25.

címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA 
#foci #sport #labdarúgás #magyar labdarúgás #magyar foci #újpest fc #NB I #paksi fc #ferencváros #puskás akadémia #debreceni vsc #Fizz liga #Diósgyőri VTK #Győri ETO FC #MTK Budapest

1
6 napja
Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után
2
4 napja
Eszement pénzbe kerül ez az olimpikonoknak: négy percig hordják, milliókat ér, mi lehet ez?
3
1 hete
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
4
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a keddi program, időpontok, versenyek és éremosztások
5
7 napja
Téli olimpia 2026: itt a csütörtöki program, egy magyar fiúért szoríthatunk
