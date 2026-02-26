Debrecenben kapaszkodna vissza az MTK, lila invázió Győrben: ez lesz az NB I-ben a hétvégén

Claudia Sheinbaum mexikói elnök arról biztosította a közvéleményt, hogy a labdarúgó-világbajnokságra érkező szurkolókat semmilyen veszély nem fenyegeti.
A hétvégén hat mérkőzéssel folytatódik a Fizz Liga, ahol egyszerre éleződik ki a bajnoki címért zajló versenyfutás és a kiesés elkerüléséért vívott harc. A listavezető Győri ETO FC és a címvédő Ferencváros is pályára lép, miközben a tabella alsó felében közvetlen riválisok csapnak össze.
Rangadókkal és létfontosságú pontokért zajló összecsapásokkal folytatódik a hétvégén a Fizz Liga. A bajnoki címért versengő élcsapatok közül a listavezető Győri ETO FC és a címvédő Ferencváros is pályára lép, miközben a tabella alsó felében több közvetlen rivális mérkőzik meg egymással.
Loki-MTK: a kékek nagy bajban, elkezdenek feljönni?
A forduló már pénteken megkezdődik a harmadik helyezett Debreceni VSC és az MTK Budapest összecsapásával. A DVSC az ősszel stabil teljesítményt nyújtott, tavasszal azonban kissé hullámzó formát mutat, ennek ellenére hazai pályán továbbra is kifejezetten veszélyes ellenfél.
Az MTK számára kulcsfontosságú lenne a pontszerzés, hiszen jelenleg a 9. helyen áll 25 ponttal, mindössze két ponttal megelőzve a kiesőzónát. A két csapat legutóbbi, novemberi találkozóján az MTK magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott saját közönsége előtt, ami most önbizalmat adhat a fővárosiaknak.
Szombaton a negyedik helyezett Paks látogat Kisvárdára. A Paks szörnyen rossz formában van: az utóbbi öt meccséből négyet veszített el. A középmezőnyben tanyázó Kisvárda hazai pályán próbálja megállítani a lendületben lévő ellenfelet. Az őszi, gólgazdag találkozón 5–3-as paksi siker született a két csapat mérkőzésén.
Nagy utazásra indul a Zete
A szombati program folytatásában a Diósgyőr és a Zalaegerszeg találkozik Miskolcon. Mindkét együttes számára létfontosságú a három pont megszerzése: a DVTK jelenleg a 11. helyen áll 23 ponttal, és csak kilenc ponttal előzi meg a sereghajtó Kazincbarcikát. A ZTE a hatodik helyről, látszólag biztonságosabb pozícióból várja a fordulót, de a felsőház eléréséhez továbbra is gyűjtenie kell a pontokat. Az őszi idényben Zalaegerszegen a hazaiak 2–0-ra nyertek.
Az éllovas Győri ETO FC szombat este az Újpest FC-t fogadja. A győriek 46 ponttal vezetik a tabellát, és az utóbbi öt meccsükből hármat megnyertek. Az Újpest a nyolcadik helyen áll, de a formája javuló: az elmúlt két hétben két győzelmet is begyűjtött. November elején a Győr idegenben is magabiztos, 3–0-s sikert aratott az Újpest ellen, így hazai pályán még esélyesebbnek tűnik.
A Fradi várja a Barcikát
Vasárnap a Puskás Akadémia a Nyíregyházát fogadja Felcsúton. Mindkét csapat a tabella középső régiójában helyezkedik el: a PAFC az ötödik, míg a Nyíregyháza a tizedik helyről várja a folytatást. Az őszi összecsapáson 1–1-es döntetlen született Nyíregyházán, ami most is szoros mérkőzést ígér.
A forduló zárásaként a címvédő Ferencváros a sereghajtó Kazincbarcikát látja vendégül a Groupama Arénában. Papíron ez tűnik a hétvége legbiztosabb hazai győzelmének, hiszen a Fradi 43 pontjával a második helyen áll, míg a Kazincbarcika mindössze 14 pontot gyűjtött eddig, és nagy eséllyel a kiesés ellen küzd a szezon végéig. Az őszi mérkőzésen a Ferencváros 3–1-re nyert idegenben.
címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
Az MLSZ várhatóan bevezeti az osztályozót, így az élvonal 11. helyezettje a másodosztály ezüstérmesével küzd majd meg az NB I-es tagságért.
A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó őszintén vallott karrierje pénzügyi nehézségeiről, elmondása szerint volt olyan, hogy hónapokig fizetés nélkül kényszerült játszani.
Szoboszlai Dominik egy különleges, több mint százmillió forintot érő órát viselt legújabb interjújában.
A West Bromwich Albion mindössze 44 nap után menesztette vezetőedzőjét, Eric Ramsay-t, mivel a szakember kilenc mérkőzés alatt egyetlen győzelmet sem tudott aratni a csapattal.
Az Északi-sarkkör közeléből érkező együttes kedd este Milánóban is legyőzte az Intert, és ezzel bejutott a legjobb tizenhat közé – oda, ahol norvég csapat még...
A nagy bajban lévő Juventus mellett pályára lép a francia bajnok Paris Saint-Germain, a Real Madrid és a Borussia Dortmund is, a tét pedig a...
Mexikó legkeresettebb drogbárójának likvidálása erőszakhullámot indított el az országban.
Bíróság elé kell állnia Achraf Hakiminek, a Paris Saint-Germain védőjének, miután egy nő nemi erőszakkal vádolta meg.
A kiírás a korábbiakhoz hasonlóan biztosítja a magyar részvételt a Hungarian Super League győztese számára, miközben az afrikai kontinens indulási jogait kibővítették.
A történelmi amerikai hokis sikert Donald Trump amerikai elnök egy mesterséges intelligenciával generált videóval ünnepelte meg.
Szoboszlai Dominik egy autós interjúban vallott karrierjéről, a sikerhez vezető rögös útról és a magánéletéről.
Komoly beszélgetés volt az Arsenal edzője és a játékosok között: tényleg attól félnek, hogy elmehet a bajnokság?
A svéd sztárcsatár a Tottenham elleni meccs után elárulta: egy őszinte csapatmegbeszélés adta meg a lökést a javításhoz.
Az ökölvívó-legendák visszavágója a sportág történetének egyik legnagyobb meccsét idézi, noha a találkozó sportértéke erősen kérdéses.
A hatóságok azzal vádolják Claudio Tapiát, az AFA elnökét, hogy több milliárd peso értékben mulasztotta el befizetni a kötelező járulékokat.
Az Internek két gólt kéne ledolgoznia, a Newcastle-nek viszont történelmi blama kéne a kieséshez a Qarabag ellen.
A sérült játékosoknak a jövőben legalább egy percet kellene a pályán kívül tölteniük; új visszaszámlálási szabályok jöhetnek a kirúgásoknál, a bedobásoknál és a cseréknél is.
A védő távozása mellett több meghatározó játékos is elhagyhatja az Anfieldet a szezon végén.
Szorul a hurok a kupagyőztes edző nyaka körül: nyáron távozna, de lehet, hogy előbb elkergetik a kispadról
Oliver Glasner, a Crystal Palace vezetőedzője elfogadja a szurkolók bírálatát, ugyanakkor hangsúlyozta a klub iránti elkötelezettségét.
