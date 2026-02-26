Debrecenben kapaszkodna vissza az MTK, lila invázió Győrben: ez lesz az NB I-ben a hétvégén

A hétvégén hat mérkőzéssel folytatódik a Fizz Liga, ahol egyszerre éleződik ki a bajnoki címért zajló versenyfutás és a kiesés elkerüléséért vívott harc. A listavezető Győri ETO FC és a címvédő Ferencváros is pályára lép, miközben a tabella alsó felében közvetlen riválisok csapnak össze.

Loki-MTK: a kékek nagy bajban, elkezdenek feljönni?

A forduló már pénteken megkezdődik a harmadik helyezett Debreceni VSC és az MTK Budapest összecsapásával. A DVSC az ősszel stabil teljesítményt nyújtott, tavasszal azonban kissé hullámzó formát mutat, ennek ellenére hazai pályán továbbra is kifejezetten veszélyes ellenfél.

Az MTK számára kulcsfontosságú lenne a pontszerzés, hiszen jelenleg a 9. helyen áll 25 ponttal, mindössze két ponttal megelőzve a kiesőzónát. A két csapat legutóbbi, novemberi találkozóján az MTK magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott saját közönsége előtt, ami most önbizalmat adhat a fővárosiaknak.

Szombaton a negyedik helyezett Paks látogat Kisvárdára. A Paks szörnyen rossz formában van: az utóbbi öt meccséből négyet veszített el. A középmezőnyben tanyázó Kisvárda hazai pályán próbálja megállítani a lendületben lévő ellenfelet. Az őszi, gólgazdag találkozón 5–3-as paksi siker született a két csapat mérkőzésén.

Nagy utazásra indul a Zete

A szombati program folytatásában a Diósgyőr és a Zalaegerszeg találkozik Miskolcon. Mindkét együttes számára létfontosságú a három pont megszerzése: a DVTK jelenleg a 11. helyen áll 23 ponttal, és csak kilenc ponttal előzi meg a sereghajtó Kazincbarcikát. A ZTE a hatodik helyről, látszólag biztonságosabb pozícióból várja a fordulót, de a felsőház eléréséhez továbbra is gyűjtenie kell a pontokat. Az őszi idényben Zalaegerszegen a hazaiak 2–0-ra nyertek.

Az éllovas Győri ETO FC szombat este az Újpest FC-t fogadja. A győriek 46 ponttal vezetik a tabellát, és az utóbbi öt meccsükből hármat megnyertek. Az Újpest a nyolcadik helyen áll, de a formája javuló: az elmúlt két hétben két győzelmet is begyűjtött. November elején a Győr idegenben is magabiztos, 3–0-s sikert aratott az Újpest ellen, így hazai pályán még esélyesebbnek tűnik.

A Fradi várja a Barcikát

Vasárnap a Puskás Akadémia a Nyíregyházát fogadja Felcsúton. Mindkét csapat a tabella középső régiójában helyezkedik el: a PAFC az ötödik, míg a Nyíregyháza a tizedik helyről várja a folytatást. Az őszi összecsapáson 1–1-es döntetlen született Nyíregyházán, ami most is szoros mérkőzést ígér.

A forduló zárásaként a címvédő Ferencváros a sereghajtó Kazincbarcikát látja vendégül a Groupama Arénában. Papíron ez tűnik a hétvége legbiztosabb hazai győzelmének, hiszen a Fradi 43 pontjával a második helyen áll, míg a Kazincbarcika mindössze 14 pontot gyűjtött eddig, és nagy eséllyel a kiesés ellen küzd a szezon végéig. Az őszi mérkőzésen a Ferencváros 3–1-re nyert idegenben.

