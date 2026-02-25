Történelmi győzelem a sarkkörön túl: kettős győzelemmel csapta ki az Intert a kis norvég csapat

A norvég Bodø/Glimt újabb történelmi bravúrt hajtott végre a Bajnokok Ligájában. Az Északi-sarkkör közeléből érkező együttes kedd este Milánóban is legyőzte az Intert, és ezzel bejutott a legjobb tizenhat közé – oda, ahol norvég csapat még sohasem járt, számolt be a BBC.

A háromszoros BL-győztes Inter ellen nem ijedtek meg Kjetil Knutsen tanítványai, akik az első mérkőzésről már 3–1-es előnnyel érkeztek a San Siróba. A visszavágón állták az olasz bajnokság éllovasának rohamait, sőt, maguk is kétszer betaláltak.

A 2–1-es győzelemmel összesítésben 5–2-vel búcsúztatták Cristian Chivu csapatát. A gólokról Jens Petter Hauge gondoskodott, aki a szezonbeli hatodik BL-találata mellé Håkon Evjennek is kiosztott egy gólpasszt.

UEFA Bajnokok Ligája Inter Milan 1 2 Bodo Glimt Félidő: 0-0 2026. február 24. kedd 21:00 | San Siro/Giuseppe Meazza, Milan Hazai gólszerzők 76' Alessandro Bastoni Vendég gólszerzők 58' Jens Petter Hauge, 72' Hakon Evjen 70 Labdabirtoklási arány 30 125 Támadások 68 76 Veszélyes támadások 11 7 Kaput eltaláló lövések 5 16 Kaput elkerülő lövések 2 16 Szögletek 1 0 Sárga lapok 1 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 7 Blokkolt lövések 0 Adatlap létrehozva: 2026.02.25.

A Bodø/Glimt az alapszakaszban sem kímélte a sztárcsapatokat: miután az első hat meccsén nyeretlen maradt, a Manchester Cityt 3–1-re, az Atlético Madridot pedig 2–1-re győzte le idegenben. A nyolcaddöntőben a Manchester City vagy a Sporting lesz az ellenfele. Norvég együttes legutóbb az 1987–88-as szezonban jutott tovább európai kupasorozat egyenes kieséses szakaszába, akkor ez a Lillestrømnek sikerült.

A Bodø/Glimt emellett az első olyan, az öt topligán kívülről érkező csapat, amelyik négy egymást követő meccset nyert meg topligás ellenfelekkel szemben a legrangosabb európai kupában. Erre legutóbb az Ajax volt képes az 1971–72-es idényben, amikor meg is nyerte a sorozatot.

A siker egyik kulcsa a hazai pálya előnye. Az Északi-sarkkörtől mintegy 110 kilométerre északra fekvő Bodø városában a hosszú téli hónapokban gyakran repkednek a mínuszok és hóviharok fogadják a vendégcsapatokat, amelyeknek ráadásul műfüvön kell játszaniuk. Öt éve José Mourinho AS Romája szaladt bele itt egy 6–1-es pofonba az Európa-konferencialigában, de a Celtic, a Beşiktaş, a Porto és a Lazio is veszített már a norvég kisvárosban.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Történelmi pillanat ez a Bodø és az egész norvég futball számára. Egy kisváros csapata vagyunk. Remélem, megmutatjuk, hogy ha nekünk sikerül, akkor bárkinek sikerülhet. Számomra ez a történet legszebb üzenete

– mondta Knutsen a mérkőzés után.