Bodo, Norvégia - 07.30.2024: Aspmyra Stadion, a Bodo Glimt stadionja, egy norvég labdarúgóklub Bodóban, Norvégiában, amely jelenleg a norvég élvonalbeli Eliteserienben játszik.
Sport

Történelmi győzelem a sarkkörön túl: kettős győzelemmel csapta ki az Intert a kis norvég csapat

Pénzcentrum
2026. február 25. 11:53

A norvég Bodø/Glimt újabb történelmi bravúrt hajtott végre a Bajnokok Ligájában. Az Északi-sarkkör közeléből érkező együttes kedd este Milánóban is legyőzte az Intert, és ezzel bejutott a legjobb tizenhat közé – oda, ahol norvég csapat még sohasem járt, számolt be a BBC.

A háromszoros BL-győztes Inter ellen nem ijedtek meg Kjetil Knutsen tanítványai, akik az első mérkőzésről már 3–1-es előnnyel érkeztek a San Siróba. A visszavágón állták az olasz bajnokság éllovasának rohamait, sőt, maguk is kétszer betaláltak.

A 2–1-es győzelemmel összesítésben 5–2-vel búcsúztatták Cristian Chivu csapatát. A gólokról Jens Petter Hauge gondoskodott, aki a szezonbeli hatodik BL-találata mellé Håkon Evjennek is kiosztott egy gólpasszt.

UEFA Bajnokok Ligája
Inter Milan
1
2
Bodo Glimt
Félidő: 0-0
2026. február 24. kedd 21:00
|
San Siro/Giuseppe Meazza, Milan
Hazai gólszerzők
76' Alessandro Bastoni
Vendég gólszerzők
58' Jens Petter Hauge, 72' Hakon Evjen
70
Labdabirtoklási arány
30
125
Támadások
68
76
Veszélyes támadások
11
7
Kaput eltaláló lövések
5
16
Kaput elkerülő lövések
2
16
Szögletek
1
0
Sárga lapok
1
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
7
Blokkolt lövések
0
Adatlap létrehozva: 2026.02.25.

A Bodø/Glimt az alapszakaszban sem kímélte a sztárcsapatokat: miután az első hat meccsén nyeretlen maradt, a Manchester Cityt 3–1-re, az Atlético Madridot pedig 2–1-re győzte le idegenben. A nyolcaddöntőben a Manchester City vagy a Sporting lesz az ellenfele. Norvég együttes legutóbb az 1987–88-as szezonban jutott tovább európai kupasorozat egyenes kieséses szakaszába, akkor ez a Lillestrømnek sikerült.

A Bodø/Glimt emellett az első olyan, az öt topligán kívülről érkező csapat, amelyik négy egymást követő meccset nyert meg topligás ellenfelekkel szemben a legrangosabb európai kupában. Erre legutóbb az Ajax volt képes az 1971–72-es idényben, amikor meg is nyerte a sorozatot.

A siker egyik kulcsa a hazai pálya előnye. Az Északi-sarkkörtől mintegy 110 kilométerre északra fekvő Bodø városában a hosszú téli hónapokban gyakran repkednek a mínuszok és hóviharok fogadják a vendégcsapatokat, amelyeknek ráadásul műfüvön kell játszaniuk. Öt éve José Mourinho AS Romája szaladt bele itt egy 6–1-es pofonba az Európa-konferencialigában, de a Celtic, a Beşiktaş, a Porto és a Lazio is veszített már a norvég kisvárosban.

Történelmi pillanat ez a Bodø és az egész norvég futball számára. Egy kisváros csapata vagyunk. Remélem, megmutatjuk, hogy ha nekünk sikerül, akkor bárkinek sikerülhet. Számomra ez a történet legszebb üzenete

– mondta Knutsen a mérkőzés után.
Címlapkép: Getty Images
