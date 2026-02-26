Rangadók hétvégéje: Der Klassiker, londoni derbi és olasz örökrangadó is a programban

A február végi, március eleji hétvége igazi csemege lesz a futball szerelmeseinek: a német Der Klassikertől a londoni derbin át az olasz örökrangadóig mind az öt topligában sorra jönnek a csúcsmérkőzések.

Az előttünk álló három nap bővelkedik kihagyhatatlan összecsapásokban. A Bundesligában a Borussia Dortmund fogadja a listavezető Bayern Münchent, Angliában az Arsenal és a Chelsea csap össze a bajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen, míg Olaszországban az AS Roma–Juventus rangadó ígérkezik a forduló fénypontjának. Spanyolországban a Barcelona a harmadik helyezett Villarrealt fogadja, Franciaországban a Marseille–Lyon derbi zárja a hétvégét.

Bundesliga: Der Klassiker Dortmundban

A német futball legnagyobb presztízsmérkőzésére szombaton 18:30-kor kerül sor a Signal Iduna Parkban. A Borussia Dortmund 52 ponttal a második helyen áll, míg a Bayern München 60 ponttal magabiztosan vezeti a tabellát. A hazaiak remek formában vannak, utolsó öt bajnokijukból négyet megnyertek, és hazai pályán legalább egy pontot mindenképpen el akarnak csípni a bajoroktól.

A Bayern a szezon eddigi részében mindössze egyszer szenvedett vereséget, és ősszel már 2-1-re legyőzte a Dortmundot. A nyolcpontos különbség azt jelenti, hogy a BVB-nek szinte kötelező a győzelem, ha reális eséllyel akar harcban maradni a bajnoki címért.

A forduló másik kiemelt párosítása a Bayer Leverkusen–Mainz összecsapás lesz szombaton 15:30-kor. Ősszel hétgólos thrillert játszott a két csapat (4-3), így most is bőven lehet izgalomra számítani.

A forduló további meccsei:

Premier League: Londoni derbi a tabella elejéről

Az angol élvonal hétvégéjének csúcspontja kétségkívül a vasárnap 17:30-kor kezdődő Arsenal–Chelsea párharc lesz. A listavezető Ágyúsok 61 ponttal állnak, és hazai pályán szeretnék tovább növelni vagy legalább tartani előnyüket.

A Chelsea az ötödik helyet foglalja el 45 ponttal. A bajnoki címért már nehéz lesz beleszólniuk, de a Bajnokok Ligája-szereplés szempontjából minden egyes pont kulcsfontosságú. A két csapat legutóbb február elején találkozott, akkor az Arsenal 1-0-ra nyert. A kérdés most az, hogy a kékek képesek lesznek-e visszavágni a vereségért.

Szombaton 18:30-kor újabb rangadó következik: a Leeds United a második helyen álló Manchester Cityt fogadja. A Leeds a középmezőnyben ragadt, de a City ellen hagyományosan extra motivációval lép pályára.

A forduló további meccsei:

Serie A: Roma-Juventus vasárnap

Az olasz labdarúgás egyik legpatinásabb párosítására vasárnap 20:45-kor kerül sor a Stadio Olimpicoban. Az AS Roma a harmadik helyen áll 50 ponttal, míg a Juventus az ötödik pozíciót foglalja el 46 ponttal. Mindkét együttes számára létfontosságú a győzelem a Bajnokok Ligája-kvalifikáció szempontjából. A Roma hazai pályán különösen erős, ugyanakkor a Juventus ősszel 2-1-re megnyerte az egymás elleni mérkőzést.

A listavezető Inter szombaton 20:45-kor a Genoát fogadja. A nerazzurrik fantasztikus sorozatban vannak, utolsó öt meccsüket egyaránt megnyerték. A BL-ben viszont egy nagyon kínos blamát hoztak össze azzal, hogy a norvég Bodo/Glimt kiejtette őket, így van tartozásuk a szurkolóik felé.

A forduló további meccsei:

Parma - Cagliari (péntek, 20:45)

Como - Lecce (szombat, 15:00)

Hellas Verona - Napoli (szombat, 18:00)

Cremonese - AC Milan (vasárnap, 12:30)

Sassuolo - Atalanta (vasárnap, 15:00)

Torino - Lazio (vasárnap, 18:00)

La Liga: A Barcelona fogadja a Villarrealt, andalúz derbi is lesz

A spanyol bajnokságban a listavezető FC Barcelona szombaton 16:15-kor a harmadik helyezett Villarreal CF-et látja vendégül a Camp Nouban. A katalánok csupán egy ponttal előzik meg a Real Madridot, így nem fér bele számukra a botlás. A Villarreal kiváló szezont fut, és bár ősszel 2-0-ra kikapott a Barcától, most is veszélyes ellenfél lehet. Xavi csapatának végig koncentrálnia kell, ha otthon akarja tartani a három pontot.

Vasárnap 18:30-kor andalúziai derbire kerül sor: a Real Betis az ötödik helyet foglalja el, míg a Sevilla FC csak a tizenkettedik. A Betis jó formában van, és ősszel 2-0-ra idegenben is legyőzte városi riválisát.

A forduló további meccsei:

Ligue 1: A Marseille és a Lyon csatája zárja a hétvégét

A francia bajnokság egyik legnagyobb presztízsű mérkőzését vasárnap 20:45-kor rendezik a Vélodrome-ban: a negyedik helyezett Marseille a harmadik Lyon csapatát fogadja. A vendég lyoni együttes elképesztő formában futballozik, utolsó öt bajnokijából négyet megnyert. A Marseille ezzel szemben hullámzó teljesítményt nyújt, de hazai pályán mindig veszélyes. Az őszi összecsapást a Lyon nyerte 1-0-ra, így a Marseille most hazai közönsége előtt készül revansot venni.

Szombaton 21:05-kor a listavezető Paris Saint-Germain a Le Havre vendégeként lép pályára. A párizsiak stabilan vezetik a tabellát, és magabiztosan menetelnek a bajnoki cím felé. A második helyen álló RC Lens azonban csupán két ponttal van lemaradva, így a PSG sem dőlhet hátra.

A forduló további meccsei:

A hétvége tehát igazi futballünnepnek ígérkezik: a Der Klassikertől kezdve a londoni derbin és az olasz örökrangadón át egészen az Olympicoig sorjáznak a kihagyhatatlan mérkőzések.