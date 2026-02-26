A hétvégén hat mérkőzéssel folytatódik a Fizz Liga, ahol egyszerre éleződik ki a bajnoki címért zajló versenyfutás és a kiesés elkerüléséért vívott harc.
Rangadók hétvégéje: Der Klassiker, londoni derbi és olasz örökrangadó is a programban
A február végi, március eleji hétvége igazi csemege lesz a futball szerelmeseinek: a német Der Klassikertől a londoni derbin át az olasz örökrangadóig mind az öt topligában sorra jönnek a csúcsmérkőzések.
Az előttünk álló három nap bővelkedik kihagyhatatlan összecsapásokban. A Bundesligában a Borussia Dortmund fogadja a listavezető Bayern Münchent, Angliában az Arsenal és a Chelsea csap össze a bajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen, míg Olaszországban az AS Roma–Juventus rangadó ígérkezik a forduló fénypontjának. Spanyolországban a Barcelona a harmadik helyezett Villarrealt fogadja, Franciaországban a Marseille–Lyon derbi zárja a hétvégét.
Bundesliga: Der Klassiker Dortmundban
A német futball legnagyobb presztízsmérkőzésére szombaton 18:30-kor kerül sor a Signal Iduna Parkban. A Borussia Dortmund 52 ponttal a második helyen áll, míg a Bayern München 60 ponttal magabiztosan vezeti a tabellát. A hazaiak remek formában vannak, utolsó öt bajnokijukból négyet megnyertek, és hazai pályán legalább egy pontot mindenképpen el akarnak csípni a bajoroktól.
A Bayern a szezon eddigi részében mindössze egyszer szenvedett vereséget, és ősszel már 2-1-re legyőzte a Dortmundot. A nyolcpontos különbség azt jelenti, hogy a BVB-nek szinte kötelező a győzelem, ha reális eséllyel akar harcban maradni a bajnoki címért.
A forduló másik kiemelt párosítása a Bayer Leverkusen–Mainz összecsapás lesz szombaton 15:30-kor. Ősszel hétgólos thrillert játszott a két csapat (4-3), így most is bőven lehet izgalomra számítani.
A forduló további meccsei:
- FC Augsburg - FC Köln (péntek, 20:30)
- Mönchengladbach - Union Berlin (szombat, 15:30)
- TSG Hoffenheim - FC St. Pauli (szombat, 15:30)
- SV Werder Bremen - FC Heidenheim (szombat, 15:30)
- VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg (vasárnap, 15:30)
- Eintracht Frankfurt - SC Freiburg (vasárnap, 17:30)
- Hamburger SV - RB Leipzig (vasárnap, 19:30)
Premier League: Londoni derbi a tabella elejéről
Az angol élvonal hétvégéjének csúcspontja kétségkívül a vasárnap 17:30-kor kezdődő Arsenal–Chelsea párharc lesz. A listavezető Ágyúsok 61 ponttal állnak, és hazai pályán szeretnék tovább növelni vagy legalább tartani előnyüket.
A Chelsea az ötödik helyet foglalja el 45 ponttal. A bajnoki címért már nehéz lesz beleszólniuk, de a Bajnokok Ligája-szereplés szempontjából minden egyes pont kulcsfontosságú. A két csapat legutóbb február elején találkozott, akkor az Arsenal 1-0-ra nyert. A kérdés most az, hogy a kékek képesek lesznek-e visszavágni a vereségért.
Szombaton 18:30-kor újabb rangadó következik: a Leeds United a második helyen álló Manchester Cityt fogadja. A Leeds a középmezőnyben ragadt, de a City ellen hagyományosan extra motivációval lép pályára.
A forduló további meccsei:
- Wolverhampton - Aston Villa (péntek, 21:00)
- Bournemouth AFC - Sunderland (szombat, 13:30)
- Burnley - Brentford (szombat, 16:00)
- Liverpool - West Ham United (szombat, 16:00)
- Newcastle United - Everton (szombat, 16:00)
- Brighton - Nottingham Forest (vasárnap, 15:00)
- Fulham - Tottenham Hotspur (vasárnap, 15:00)
- Manchester United - Crystal Palace (vasárnap, 15:00)
Serie A: Roma-Juventus vasárnap
Az olasz labdarúgás egyik legpatinásabb párosítására vasárnap 20:45-kor kerül sor a Stadio Olimpicoban. Az AS Roma a harmadik helyen áll 50 ponttal, míg a Juventus az ötödik pozíciót foglalja el 46 ponttal. Mindkét együttes számára létfontosságú a győzelem a Bajnokok Ligája-kvalifikáció szempontjából. A Roma hazai pályán különösen erős, ugyanakkor a Juventus ősszel 2-1-re megnyerte az egymás elleni mérkőzést.
A listavezető Inter szombaton 20:45-kor a Genoát fogadja. A nerazzurrik fantasztikus sorozatban vannak, utolsó öt meccsüket egyaránt megnyerték. A BL-ben viszont egy nagyon kínos blamát hoztak össze azzal, hogy a norvég Bodo/Glimt kiejtette őket, így van tartozásuk a szurkolóik felé.
A forduló további meccsei:
- Parma - Cagliari (péntek, 20:45)
- Como - Lecce (szombat, 15:00)
- Hellas Verona - Napoli (szombat, 18:00)
- Cremonese - AC Milan (vasárnap, 12:30)
- Sassuolo - Atalanta (vasárnap, 15:00)
- Torino - Lazio (vasárnap, 18:00)
La Liga: A Barcelona fogadja a Villarrealt, andalúz derbi is lesz
A spanyol bajnokságban a listavezető FC Barcelona szombaton 16:15-kor a harmadik helyezett Villarreal CF-et látja vendégül a Camp Nouban. A katalánok csupán egy ponttal előzik meg a Real Madridot, így nem fér bele számukra a botlás. A Villarreal kiváló szezont fut, és bár ősszel 2-0-ra kikapott a Barcától, most is veszélyes ellenfél lehet. Xavi csapatának végig koncentrálnia kell, ha otthon akarja tartani a három pontot.
Vasárnap 18:30-kor andalúziai derbire kerül sor: a Real Betis az ötödik helyet foglalja el, míg a Sevilla FC csak a tizenkettedik. A Betis jó formában van, és ősszel 2-0-ra idegenben is legyőzte városi riválisát.
A forduló további meccsei:
- Levante - Deportivo Alavés (péntek, 21:00)
- Rayo Vallecano - Athletic Club (szombat, 14:00)
- RCD Mallorca - Real Sociedad (szombat, 18:30)
- Real Oviedo - Atletico Madrid (szombat, 21:00)
- Elche - Espanyol (vasárnap, 14:00)
- Valencia CF - CA Osasuna (vasárnap, 16:15)
- Girona FC - RC Celta (vasárnap, 21:00)
Ligue 1: A Marseille és a Lyon csatája zárja a hétvégét
A francia bajnokság egyik legnagyobb presztízsű mérkőzését vasárnap 20:45-kor rendezik a Vélodrome-ban: a negyedik helyezett Marseille a harmadik Lyon csapatát fogadja. A vendég lyoni együttes elképesztő formában futballozik, utolsó öt bajnokijából négyet megnyert. A Marseille ezzel szemben hullámzó teljesítményt nyújt, de hazai pályán mindig veszélyes. Az őszi összecsapást a Lyon nyerte 1-0-ra, így a Marseille most hazai közönsége előtt készül revansot venni.
Szombaton 21:05-kor a listavezető Paris Saint-Germain a Le Havre vendégeként lép pályára. A párizsiak stabilan vezetik a tabellát, és magabiztosan menetelnek a bajnoki cím felé. A második helyen álló RC Lens azonban csupán két ponttal van lemaradva, így a PSG sem dőlhet hátra.
A forduló további meccsei:
- RC Strasbourg - RC Lens (péntek, 20:45)
- Stade Rennais FC - Toulouse FC (szombat, 17:00)
- AS Monaco - Angers SCO (szombat, 19:00)
- Paris FC - OGC Nice (vasárnap, 15:00)
- LOSC Lille - FC Nantes (vasárnap, 17:15)
- Lorient - AJ Auxerre (vasárnap, 17:15)
- Metz - Stade Brestois 29 (vasárnap, 17:15)
A hétvége tehát igazi futballünnepnek ígérkezik: a Der Klassikertől kezdve a londoni derbin és az olasz örökrangadón át egészen az Olympicoig sorjáznak a kihagyhatatlan mérkőzések.
André Onana szeretne visszatérni a Manchester Unitedhez, hogy megküzdjön a kezdőcsapatba kerülésért, miután májusban lejár a Trabzonspornál töltött kölcsönszerződése.
Az MLSZ várhatóan bevezeti az osztályozót, így az élvonal 11. helyezettje a másodosztály ezüstérmesével küzd majd meg az NB I-es tagságért.
A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó őszintén vallott karrierje pénzügyi nehézségeiről, elmondása szerint volt olyan, hogy hónapokig fizetés nélkül kényszerült játszani.
Szoboszlai Dominik egy különleges, több mint százmillió forintot érő órát viselt legújabb interjújában.
A West Bromwich Albion mindössze 44 nap után menesztette vezetőedzőjét, Eric Ramsay-t, mivel a szakember kilenc mérkőzés alatt egyetlen győzelmet sem tudott aratni a csapattal.
Az Északi-sarkkör közeléből érkező együttes kedd este Milánóban is legyőzte az Intert, és ezzel bejutott a legjobb tizenhat közé – oda, ahol norvég csapat még...
A nagy bajban lévő Juventus mellett pályára lép a francia bajnok Paris Saint-Germain, a Real Madrid és a Borussia Dortmund is, a tét pedig a...
Mexikó legkeresettebb drogbárójának likvidálása erőszakhullámot indított el az országban.
Bíróság elé kell állnia Achraf Hakiminek, a Paris Saint-Germain védőjének, miután egy nő nemi erőszakkal vádolta meg.
A kiírás a korábbiakhoz hasonlóan biztosítja a magyar részvételt a Hungarian Super League győztese számára, miközben az afrikai kontinens indulási jogait kibővítették.
A történelmi amerikai hokis sikert Donald Trump amerikai elnök egy mesterséges intelligenciával generált videóval ünnepelte meg.
Szoboszlai Dominik egy autós interjúban vallott karrierjéről, a sikerhez vezető rögös útról és a magánéletéről.
Komoly beszélgetés volt az Arsenal edzője és a játékosok között: tényleg attól félnek, hogy elmehet a bajnokság?
A svéd sztárcsatár a Tottenham elleni meccs után elárulta: egy őszinte csapatmegbeszélés adta meg a lökést a javításhoz.
Az ökölvívó-legendák visszavágója a sportág történetének egyik legnagyobb meccsét idézi, noha a találkozó sportértéke erősen kérdéses.
A hatóságok azzal vádolják Claudio Tapiát, az AFA elnökét, hogy több milliárd peso értékben mulasztotta el befizetni a kötelező járulékokat.
Az Internek két gólt kéne ledolgoznia, a Newcastle-nek viszont történelmi blama kéne a kieséshez a Qarabag ellen.
A sérült játékosoknak a jövőben legalább egy percet kellene a pályán kívül tölteniük; új visszaszámlálási szabályok jöhetnek a kirúgásoknál, a bedobásoknál és a cseréknél is.
A védő távozása mellett több meghatározó játékos is elhagyhatja az Anfieldet a szezon végén.
-
