Még mindig nem az igazi: megint kikapott a United, merre tartanak Amorimék?

A Manchester United 1-0-ra kikapott a meccs nagy részében tíz emberrel játszó Evertontól az Old Traffordon, ami komoly aggodalmakat vet fel Ruben Amorim vezetőedző csapatának fejlődésével kapcsolatban - írta a BBC.

Az Everton Idrissa Gueye 13. percben történt kiállítása után 77 percen keresztül emberhátrányban játszott, mégis győzni tudott Kiernan Dewsbury-Hall góljával. Ez volt az első alkalom a Premier League történetében, hogy a Manchester United hazai pályán kikapott olyan mérkőzésen, ahol az ellenfél piros lapot kapott - korábban 36 győzelem és 10 döntetlen volt a mérleg 46 ilyen találkozón.

Amorim a mérkőzés után nem rejtette véka alá csalódottságát: "Frusztráció, csalódottság. Ők voltak a jobb csapat, megérdemelten vesztettünk. Húsz perc után emberelőnybe kerültünk, ilyen helyzetben mindenképpen nyernünk kellett volna."

Premier League 12. forduló Manchester United 0 1 Everton Félidő: 0-1 2025. november 24. hétfő 21:00 | Old Trafford, Manchester Hazai gólszerzők Vendég gólszerzők 29' Kiernan Dewsbury-Hall 70 Labdabirtoklási arány 30 150 Támadások 95 91 Veszélyes támadások 30 6 Kaput eltaláló lövések 1 12 Kaput elkerülő lövések 1 9 Szögletek 1 2 Sárga lapok 0 0 Piros lapok 1 0 Büntetők 0 7 Blokkolt lövések 1 Adatlap létrehozva: 2025.11.25.

A United játékosai számos hibát vétettek: Patrick Dorgu és Leny Yoro indokolatlanul adták el a labdát, Amad Diallo rossz döntéseket hozott, míg Bryan Mbeumo és Bruno Fernandes sem tudták kihasználni a helyzeteiket. Joshua Zirkzee és Kobbie Mainoo sem tudtak élni a lehetőséggel, Senne Lammens kapus pedig kérdéses módon védett a bekapott gólnál.

Amorim már a mérkőzés előtt figyelmeztette csapatát, hogy "messze vannak a tökéletestől", és ez be is igazolódott. "Tudom, hol tartunk. Még messze vagyunk attól a szinttől, ahol lennünk kellene ahhoz, hogy a legjobb helyekért harcoljunk a bajnokságban. Sok tennivalónk van, és tökéletesnek kell lennünk a győzelemhez. Ma nem voltunk azok" - nyilatkozta a portugál szakember.

A United az elmúlt három mérkőzésén kétszer is vezetett (Nottingham Forest és Tottenham ellen), de végül csak döntetlent ért el. Most pedig, amikor a győzelem az ötödik helyre repíthette volna őket, emberelőnyben is kikaptak hazai pályán. Amorim különösen aggasztónak tartja, hogy visszatérhet a tavalyi szezon rossz hangulata: "Félek attól, hogy visszatér a tavalyi szezon érzése. Ez a legnagyobb aggodalmam. Együtt kell dolgoznunk. A játékosok próbálkoznak, de jobbnak kell lennünk."

A Manchester United jelenleg a 10. helyen áll a bajnokságban, három pontra a negyedik helytől, és a következő mérkőzésén a Crystal Palace otthonában lép pályára vasárnap.