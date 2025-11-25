A háromszoros olimpiai bajnok brit tornász, Max Whitlock bejelentette, hogy visszatér a visszavonulásból, és célba veszi a 2028-as olimpiát.
Még mindig nem az igazi: megint kikapott a United, merre tartanak Amorimék?
A Manchester United 1-0-ra kikapott a meccs nagy részében tíz emberrel játszó Evertontól az Old Traffordon, ami komoly aggodalmakat vet fel Ruben Amorim vezetőedző csapatának fejlődésével kapcsolatban - írta a BBC.
Az Everton Idrissa Gueye 13. percben történt kiállítása után 77 percen keresztül emberhátrányban játszott, mégis győzni tudott Kiernan Dewsbury-Hall góljával. Ez volt az első alkalom a Premier League történetében, hogy a Manchester United hazai pályán kikapott olyan mérkőzésen, ahol az ellenfél piros lapot kapott - korábban 36 győzelem és 10 döntetlen volt a mérleg 46 ilyen találkozón.
Amorim a mérkőzés után nem rejtette véka alá csalódottságát: "Frusztráció, csalódottság. Ők voltak a jobb csapat, megérdemelten vesztettünk. Húsz perc után emberelőnybe kerültünk, ilyen helyzetben mindenképpen nyernünk kellett volna."
A United játékosai számos hibát vétettek: Patrick Dorgu és Leny Yoro indokolatlanul adták el a labdát, Amad Diallo rossz döntéseket hozott, míg Bryan Mbeumo és Bruno Fernandes sem tudták kihasználni a helyzeteiket. Joshua Zirkzee és Kobbie Mainoo sem tudtak élni a lehetőséggel, Senne Lammens kapus pedig kérdéses módon védett a bekapott gólnál.
Amorim már a mérkőzés előtt figyelmeztette csapatát, hogy "messze vannak a tökéletestől", és ez be is igazolódott. "Tudom, hol tartunk. Még messze vagyunk attól a szinttől, ahol lennünk kellene ahhoz, hogy a legjobb helyekért harcoljunk a bajnokságban. Sok tennivalónk van, és tökéletesnek kell lennünk a győzelemhez. Ma nem voltunk azok" - nyilatkozta a portugál szakember.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A United az elmúlt három mérkőzésén kétszer is vezetett (Nottingham Forest és Tottenham ellen), de végül csak döntetlent ért el. Most pedig, amikor a győzelem az ötödik helyre repíthette volna őket, emberelőnyben is kikaptak hazai pályán. Amorim különösen aggasztónak tartja, hogy visszatérhet a tavalyi szezon rossz hangulata: "Félek attól, hogy visszatér a tavalyi szezon érzése. Ez a legnagyobb aggodalmam. Együtt kell dolgoznunk. A játékosok próbálkoznak, de jobbnak kell lennünk."
A Manchester United jelenleg a 10. helyen áll a bajnokságban, három pontra a negyedik helytől, és a következő mérkőzésén a Crystal Palace otthonában lép pályára vasárnap.
A FIFA és a Szaúd-arábiai Fejlesztési Alap 1 milliárd dolláros együttműködést jelentett be a globális futball-infrastruktúra fejlesztésére, elsősorban a fejlődő országok számára.
A Liverpool meccsén újabb vitatható bírói döntés született: a vendégek gólja érvényben maradt annak ellenére, hogy a les helyzetben lévő játékos befolyásolhatta a kapus látómezejét.
A várható kedvezőtlen időjárás miatt fedett helyszínen, a Régészeti Múzeumban gyújtják meg szerdán az olimpiai lángot a játékok bölcsőjében, a görögországi Olümpiában.
Először elhárította az érdeklődést, egy újságírótól tudta meg, hogy immár ő a legidősebb olimpiai bajnok a világon.
Az egyik pénzintézet idei e-sportkutatása szerint ez a vásárlási kedv a gaming világban is érződik: egyre többet ruházunk be a játékélményt fokozó technológiákra és eszközökre.
A volt szovjet-orosz labdarúgó 99 évet élt, halálával Benedek Gáborra szállt a rangidősség.
Kilencvenkét éves korában vasárnap elhunyt Hámori Jenő olimpiai és világbajnok kardvívó.
A 63 éves, hatszoros vb-döntős Jimmy White 6-2-es vereséget szenvedett a mindössze 14 éves lengyel játékos, Michal Szubarczyk ellen.
Érik az öltözői háború Liverpoolban? Teljesen kiakadt a csapattársaira van Dijk, ezt nem teszik zsebre
A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk kemény kritikát fogalmazott meg a csapattársai gyenge teljesítményéről a szombati vereség után.
Lewis Hamilton nehéz időszakot él át a Ferrarinál, és a Las Vegas-i Nagydíj után kijelentette, hogy nem várja a 2026-os szezont.
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
Ebben a cikkben összegyűjtöttük a kezdési időpontokat: mikor lesz a Forma 1 időmérője, a sprintverseny és a futam Katarban?
A mindössze 156 ezer lakosú szigetország kvalifikálta magát a labdarúgó-világbajnokságra, ezzel a legkisebb nemzet lesz, amely valaha részt vett a tornán
Nagy valószínűséggel Gyennadij Golovkin, korábbi középsúlyú világbajnok lesz a World Boxing elnöke.
A FIFA kénytelen volt visszavonni a 2026-os világbajnokság első promóciós anyagát, miután a szurkolók felháborodtak Cristiano Ronaldo kihagyása miatt.
A McLaren-csapat mindkét versenyzőjét, Lando Norrist és Oscar Piastrit is kizárták, így Verstappen a nagydíj győztese.
A magyar sportélet jelentős mértékben támaszkodik a taorendszerre, ám a szakértő szerint nincs forgatókönyv arra az esetre, ha ez a finanszírozási forma megszűnne.
A Glasgow Rangers 14,8 millió fontos veszteséget jelentett a 2025 júniusával záruló pénzügyi évben, ami javulást jelent az előző évi 17,2 millió fontos veszteséghez képest.
Szurkolói segítségét kéri az NB II-es focicsapat: pályát kell takarítani, másképp nem lesz holnap meccs
Ha nem takarítják le a több centis hóréteget, akkor elmarad a bajnoki - ezt mindenképpen elkerülnék Kozármislenyben.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.