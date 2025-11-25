2025. november 25. kedd Katalin
8 °C Budapest
Az Old Trafford Stadion, a Manchester United Football Club otthona Manchesterben, Angliában, Egyesült Királyságban, légi felvételen.
Még mindig nem az igazi: megint kikapott a United, merre tartanak Amorimék?

Pénzcentrum
2025. november 25. 14:15

A Manchester United 1-0-ra kikapott a meccs nagy részében tíz emberrel játszó Evertontól az Old Traffordon, ami komoly aggodalmakat vet fel Ruben Amorim vezetőedző csapatának fejlődésével kapcsolatban - írta a BBC.

Az Everton Idrissa Gueye 13. percben történt kiállítása után 77 percen keresztül emberhátrányban játszott, mégis győzni tudott Kiernan Dewsbury-Hall góljával. Ez volt az első alkalom a Premier League történetében, hogy a Manchester United hazai pályán kikapott olyan mérkőzésen, ahol az ellenfél piros lapot kapott - korábban 36 győzelem és 10 döntetlen volt a mérleg 46 ilyen találkozón.

Amorim a mérkőzés után nem rejtette véka alá csalódottságát: "Frusztráció, csalódottság. Ők voltak a jobb csapat, megérdemelten vesztettünk. Húsz perc után emberelőnybe kerültünk, ilyen helyzetben mindenképpen nyernünk kellett volna."

Premier League 12. forduló
Manchester United
0
1
Everton
Félidő: 0-1
2025. november 24. hétfő 21:00
|
Old Trafford, Manchester
Hazai gólszerzők
Vendég gólszerzők
29' Kiernan Dewsbury-Hall
70
Labdabirtoklási arány
30
150
Támadások
95
91
Veszélyes támadások
30
6
Kaput eltaláló lövések
1
12
Kaput elkerülő lövések
1
9
Szögletek
1
2
Sárga lapok
0
0
Piros lapok
1
0
Büntetők
0
7
Blokkolt lövések
1
Adatlap létrehozva: 2025.11.25.

A United játékosai számos hibát vétettek: Patrick Dorgu és Leny Yoro indokolatlanul adták el a labdát, Amad Diallo rossz döntéseket hozott, míg Bryan Mbeumo és Bruno Fernandes sem tudták kihasználni a helyzeteiket. Joshua Zirkzee és Kobbie Mainoo sem tudtak élni a lehetőséggel, Senne Lammens kapus pedig kérdéses módon védett a bekapott gólnál.

Amorim már a mérkőzés előtt figyelmeztette csapatát, hogy "messze vannak a tökéletestől", és ez be is igazolódott. "Tudom, hol tartunk. Még messze vagyunk attól a szinttől, ahol lennünk kellene ahhoz, hogy a legjobb helyekért harcoljunk a bajnokságban. Sok tennivalónk van, és tökéletesnek kell lennünk a győzelemhez. Ma nem voltunk azok" - nyilatkozta a portugál szakember.

A United az elmúlt három mérkőzésén kétszer is vezetett (Nottingham Forest és Tottenham ellen), de végül csak döntetlent ért el. Most pedig, amikor a győzelem az ötödik helyre repíthette volna őket, emberelőnyben is kikaptak hazai pályán. Amorim különösen aggasztónak tartja, hogy visszatérhet a tavalyi szezon rossz hangulata: "Félek attól, hogy visszatér a tavalyi szezon érzése. Ez a legnagyobb aggodalmam. Együtt kell dolgoznunk. A játékosok próbálkoznak, de jobbnak kell lennünk."

A Manchester United jelenleg a 10. helyen áll a bajnokságban, három pontra a negyedik helytől, és a következő mérkőzésén a Crystal Palace otthonában lép pályára vasárnap.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #manchester united #premier league #angol foci #ruben amorim #vereség #angol bajnokság #everton

Ajánlatunk
