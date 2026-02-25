2026. február 25. szerda Géza
Budapest
Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
amerikai futball pálya, yardok, amerikai foci, nfl, usa, 50 yardos vonal
Sport

Abbahagyja a legendás focista? Megszólalt a csapata, készülnek erre az eshetőségre

Pénzcentrum
2026. február 25. 16:43

A Kansas City Chiefs vezetősége felkészült arra az eshetőségre, hogy Travis Kelce visszavonul az NFL-ből, bár a legendás tight end egyelőre nem hozott végleges döntést a jövőjéről - írta a BBC.

A 37 éves, háromszoros Super Bowl-győztes játékos az elmúlt két szezon után is fontolgatta a visszavonulást, de végül mindkétszer rövid távú szerződést kötött a csapattal. Az idei helyzet azonban más, mivel a Kansas City tavaly be sem jutott a rájátszásba. Ez Kelce 13 NFL-szezonja alatt valóságos ritkaságnak számít.

Brett Veach, a Chiefs főigazgatója elmondta, hogy a szervezet mindkét forgatókönyvre felkészült.

Igyekszünk úgy pozicionálni magunkat, hogy bármelyik irányba legyen tervünk a továbblépésre

– fogalmazott.

Kelce a legutóbbi idényben 851 yardot és öt touchdownt szerzett, 76 elkapása pedig a leggyengébb mutatója volt 2015 óta. A játékos a 2025-ös, Philadelphia Eagles elleni Super Bowl-vereség után írt alá egyéves szerződéshosszabbítást. Az volt pályafutása ötödik nagydöntője.

A pályán kívül is jelentős változások előtt áll: sajtóhírek szerint idén házasodik össze menyasszonyával, a popsztár Taylor Swifttel. "Travis a legjobb, egy igazi ikon, és reméljük, visszatér" – mondta Veach. "Mindent elért, amit ebben a sportban lehetséges, készül az esküvőre, tehát rengeteg dolog zajlik az életében."

Eljegyzés, ami sokkolta a világot: ennyibe került Taylor Swift eljegyzési gyűrűje
EZ IS ÉRDEKELHET
Eljegyzés, ami sokkolta a világot: ennyibe került Taylor Swift eljegyzési gyűrűje
Augusztus 26-án minden zenei és sportvilági rajongó izgatottan figyelte a hírt: Taylor Swift és Travis Kelce eljegyezték egymást. Nézzük, mennyibe került Swift gyűrűje és ruhája.
Címlapkép: Getty Images
#házasság #esküvő #sport #usa #sportoló #sportolók #nfl #amerikai foci #amerikai sportok

