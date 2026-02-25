Abbahagyja a legendás focista? Megszólalt a csapata, készülnek erre az eshetőségre

A Kansas City Chiefs vezetősége felkészült arra az eshetőségre, hogy Travis Kelce visszavonul az NFL-ből, bár a legendás tight end egyelőre nem hozott végleges döntést a jövőjéről - írta a BBC.

A 37 éves, háromszoros Super Bowl-győztes játékos az elmúlt két szezon után is fontolgatta a visszavonulást, de végül mindkétszer rövid távú szerződést kötött a csapattal. Az idei helyzet azonban más, mivel a Kansas City tavaly be sem jutott a rájátszásba. Ez Kelce 13 NFL-szezonja alatt valóságos ritkaságnak számít.

Brett Veach, a Chiefs főigazgatója elmondta, hogy a szervezet mindkét forgatókönyvre felkészült.

Igyekszünk úgy pozicionálni magunkat, hogy bármelyik irányba legyen tervünk a továbblépésre

– fogalmazott.

Kelce a legutóbbi idényben 851 yardot és öt touchdownt szerzett, 76 elkapása pedig a leggyengébb mutatója volt 2015 óta. A játékos a 2025-ös, Philadelphia Eagles elleni Super Bowl-vereség után írt alá egyéves szerződéshosszabbítást. Az volt pályafutása ötödik nagydöntője.

A pályán kívül is jelentős változások előtt áll: sajtóhírek szerint idén házasodik össze menyasszonyával, a popsztár Taylor Swifttel. "Travis a legjobb, egy igazi ikon, és reméljük, visszatér" – mondta Veach. "Mindent elért, amit ebben a sportban lehetséges, készül az esküvőre, tehát rengeteg dolog zajlik az életében."