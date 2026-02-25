2026. február 25. szerda Géza
Foci asszisztens vonalbíró játékvezető nő a zászlóval a játéktéren, mozgásban.
Sport

Teljesen felforgatják a magyar focibajnokságot: jöhet az osztályozós rendszer, rég nem volt ilyen

Pénzcentrum
2026. február 25. 15:15

Eldőlhetett a régóta húzódó kérdés: a következő szezontól átalakul a hazai bajnokság kiesési és feljutási rendszere. Az MLSZ várhatóan bevezeti az osztályozót, így az élvonal 11. helyezettje a másodosztály ezüstérmesével küzd majd meg az NB I-es tagságért, miközben az automatikus kiesők száma egyre csökken - tudósított a Csakfoci.

A tizenkét csapatos NB I megtartása mellett évek óta visszatérő téma volt a versenyrendszer finomhangolása. Bár a Magyar Labdarúgó Szövetség a létszámemelést következetesen elutasítja, az osztályozó intézményének visszaállítására mostanra nyitottá vált.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hírek szerint az elmúlt hónapok egyeztetései során éles vita zajlott. Míg az első osztályú klubok a kiesés veszélyének mérséklése érdekében szorgalmazták a változtatást, addig az NB II-es csapatok érthető módon ellenezték azt, hiszen számukra nehezebbé válik a feljutás.

A kialakult konszenzus alapján a 2026/27-es idénytől kezdődően vezetnék be az osztályozókat. Már csak a tabella utolsó, 12. helyezettje búcsúzik biztosan az élvonaltól, a 11. helyen végző gárda sorsa pedig egy osztályozó mérkőzésen dől el, amelyet a Merkantil Bank Liga második helyezettjével vívnak meg. Ez a rendszer a gyakorlatban azt jelenti, hogy az első osztályból nehezebb lesz kiesni, a másodosztályból viszont rögösebb út vezet majd a legjobbak közé.

Adatlap létrehozva: 2026.02.25.

A lebonyolítással kapcsolatban úgy tűnik, nem a kétmérkőzéses párharc, hanem az angol mintára rendezett, egymeccses döntés lesz a befutó. A másodosztályú klubok szerették volna az oda-visszavágós rendszert, arra hivatkozva, hogy a zömében magyar játékosokat foglalkoztató NB II-es csapatok hátrányban vannak a légiósokkal felálló élvonalbeli riválisokkal szemben.

Ez az érv azonban végül nem győzte meg a döntéshozókat. A mindent eldöntő mérkőzés helyszínéről egyelőre nincs végleges határozat; felmerült a sorsolás, a másodosztályú csapat pályaválasztói joga, de a semleges helyszín lehetősége is. Az új rendszer bevezetéséhez már csak az MLSZ elnökségének hivatalos jóváhagyása hiányzik, de az információk szerint a felek közötti megállapodás már megszületett.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #szabály #labdarúgás #kiesés #magyar labdarúgás #magyar foci #NB II #magyar bajnokság #NB I #2026

