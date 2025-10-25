Megszólalt a távozásáról a United kapitánya: megnyugodhatnak vagy idegeskedhetnek a szurkolók?

Bruno Fernandes kijelentette, hogy nem tárgyal jövőjéről a következő évi világbajnokság előtt - közben szombaton 300. mérkőzésére készül a klubnál - írta meg a BBC Sport.

A 31 éves portugál játékos a Brighton elleni Premier League-mérkőzésen éri el ezt a jelentős mérföldkövet. Teljesítménye különösen figyelemreméltó, hiszen a 2020 januári, 47 millió fontos átigazolása óta mindössze 17 mérkőzést hagyott ki, ebből csak hármat sérülés vagy betegség miatt.

Fernandes a nyáron elutasította az Al-Hilal hatalmas ajánlatát, majd később más szaúdi és európai érdeklődőket is visszautasított. Bár szerződése 2027-ig szól (egy év opcionális hosszabbítással), és tartalmaz egy 56,68 millió fontos kivásárlási záradékot nem angliai klubok számára, a játékos egyelőre nem kíván jövőjével foglalkozni.

"Ahogy mindig is mondtam, jól érzem magam itt. Még mindig szeretném elérni az álmaimat" - nyilatkozta Fernandes. "Sokan beszélnek arról, hogy már megegyeztem valakivel a következő szezonra. Ha a klub ilyen megállapodást kötött, azt nem velem tette. Nem beszéltem senkivel. Az ügynököm is tudja, hogyan működöm. Ha beszélni akar velem, az a világbajnokság után lesz. Addig senkivel nem tárgyalok."

Amikor az Al-Hilal érdeklődése nyilvánosságra került, Fernandes számos emberrel egyeztetett, köztük Omar Berrada vezérigazgatóval, Jason Wilcox technikai igazgatóval, Ruben Amorim vezetőedzővel, Cristiano Ronaldóval és családjával. Bár a kínált összeg - amely várhatóan meghaladta volna a 100 millió fontot - még a Premier League egyik legjobban kereső játékosa számára is szemkápráztató volt, senki sem sürgette távozásra.

A portugál középpályás elkötelezettségét jól mutatja, hogy a Liverpool elleni győzelem után kevesebb mint 24 órával már az edzőpályán volt, esőben figyelve csapattársai edzését. Mint mondja, bár jólesik az egyéni elismerés, számára a csapatsikerek a legfontosabbak.

"Nyilvánvalóan szeretném, ha jókat mondanának rólam, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. De a csapatsikerekre vágyom. Ez hiányzik a United-nél töltött időmből. Nem tudtam megadni azt a sikert, amit ez a klub akar, és amit a fejemben elképzeltem, amikor aláírtam. Az egyéni teljesítményem valahová elhelyez engem, de nem oda, ahol lenni szeretnék. Trófeákat akarok nyerni."

Fernandes szerint a Manchester Unitednél nem elég csak jó játékosnak lenni: "Ennél a klubnál erős karakterekre van szükségünk. A jó játék néha nem elég a nyomás és a figyelem miatt, amit kapunk." Példaként említette az új igazolásokat, mint Matheus Cunha és Bryan Mbeumo, akik szerinte rendelkeznek a szükséges mentalitással.

A Kobbie Mainoo-val való állítólagos rivalizálásról Fernandes úgy vélekedik, hogy nem versenytársak: "Nem gondolom, hogy Kobbie konkurencia lenne, mert nagyon képes arra, amit én tudok csinálni, csak másképp. Különböző játékosok vagyunk, de mindketten nagyon jó dolgokat tudunk adni a csapatnak. Kobbie képes magas szintű futballt játszani. Jobb játékossá tesz engem."