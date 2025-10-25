2025. október 25. szombat Blanka, Bianka
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
The east stand of Old Trafford football stadium, Old Trafford is the largest stadium home of Manchester united football club.
Sport

Megszólalt a távozásáról a United kapitánya: megnyugodhatnak vagy idegeskedhetnek a szurkolók?

Pénzcentrum
2025. október 25. 11:32

Bruno Fernandes kijelentette, hogy nem tárgyal jövőjéről a következő évi világbajnokság előtt - közben szombaton 300. mérkőzésére készül a klubnál - írta meg a BBC Sport.

A 31 éves portugál játékos a Brighton elleni Premier League-mérkőzésen éri el ezt a jelentős mérföldkövet. Teljesítménye különösen figyelemreméltó, hiszen a 2020 januári, 47 millió fontos átigazolása óta mindössze 17 mérkőzést hagyott ki, ebből csak hármat sérülés vagy betegség miatt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Fernandes a nyáron elutasította az Al-Hilal hatalmas ajánlatát, majd később más szaúdi és európai érdeklődőket is visszautasított. Bár szerződése 2027-ig szól (egy év opcionális hosszabbítással), és tartalmaz egy 56,68 millió fontos kivásárlási záradékot nem angliai klubok számára, a játékos egyelőre nem kíván jövőjével foglalkozni.

"Ahogy mindig is mondtam, jól érzem magam itt. Még mindig szeretném elérni az álmaimat" - nyilatkozta Fernandes. "Sokan beszélnek arról, hogy már megegyeztem valakivel a következő szezonra. Ha a klub ilyen megállapodást kötött, azt nem velem tette. Nem beszéltem senkivel. Az ügynököm is tudja, hogyan működöm. Ha beszélni akar velem, az a világbajnokság után lesz. Addig senkivel nem tárgyalok."

KATTINTS a Premier League híreiért, eredményekért és statisztikákért a Sportonlinera!

Amikor az Al-Hilal érdeklődése nyilvánosságra került, Fernandes számos emberrel egyeztetett, köztük Omar Berrada vezérigazgatóval, Jason Wilcox technikai igazgatóval, Ruben Amorim vezetőedzővel, Cristiano Ronaldóval és családjával. Bár a kínált összeg - amely várhatóan meghaladta volna a 100 millió fontot - még a Premier League egyik legjobban kereső játékosa számára is szemkápráztató volt, senki sem sürgette távozásra.

A portugál középpályás elkötelezettségét jól mutatja, hogy a Liverpool elleni győzelem után kevesebb mint 24 órával már az edzőpályán volt, esőben figyelve csapattársai edzését. Mint mondja, bár jólesik az egyéni elismerés, számára a csapatsikerek a legfontosabbak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

"Nyilvánvalóan szeretném, ha jókat mondanának rólam, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. De a csapatsikerekre vágyom. Ez hiányzik a United-nél töltött időmből. Nem tudtam megadni azt a sikert, amit ez a klub akar, és amit a fejemben elképzeltem, amikor aláírtam. Az egyéni teljesítményem valahová elhelyez engem, de nem oda, ahol lenni szeretnék. Trófeákat akarok nyerni."

Fernandes szerint a Manchester Unitednél nem elég csak jó játékosnak lenni: "Ennél a klubnál erős karakterekre van szükségünk. A jó játék néha nem elég a nyomás és a figyelem miatt, amit kapunk." Példaként említette az új igazolásokat, mint Matheus Cunha és Bryan Mbeumo, akik szerinte rendelkeznek a szükséges mentalitással.

A Kobbie Mainoo-val való állítólagos rivalizálásról Fernandes úgy vélekedik, hogy nem versenytársak: "Nem gondolom, hogy Kobbie konkurencia lenne, mert nagyon képes arra, amit én tudok csinálni, csak másképp. Különböző játékosok vagyunk, de mindketten nagyon jó dolgokat tudunk adni a csapatnak. Kobbie képes magas szintű futballt játszani. Jobb játékossá tesz engem."
Címlapkép: Getty Images
#sport #szerződés #világbajnokság #futball #manchester united #premier league #átigazolás #angol foci #ruben amorim

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:32
11:05
10:33
10:02
08:55
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 25.
Történelmi krízis kopogtat az emberiség ajtaján: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
2025. október 24.
Ezen áll vagy bukik a Sziget megmentése: “A világ 5. legnagyobb fesztiválját nem szabad veszni hagyni!”
2025. október 24.
Dübörög a bevásárlóturizmus: ezért ingáznak most tömegek a határ menti élelmiszerboltokba
2025. október 24.
Ezektől a magyarországi internetáraktól tényleg lehidalsz: erről biztosan nagyon sok család nem tudott
2025. október 24.
Bukarest simán lehagyta Budapestet: ebben is köröket ver ránk Bezzegrománia, már nem lehet tagadni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 25. szombat
Blanka, Bianka
43. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ebből él ma a doppingbotrányba belebukott Annus Adrián: leesik az állad
2
2 hete
Formula-1 amerikai nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár USA, Austin helyszínen
3
6 napja
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
4
2 hete
Gyászol a tornasport: meghalt a háromszoros olimpiai bajnok
5
3 napja
Fontos bejelentést tett Novak Djokovic: már nem láthatják a szurkolók, mindenki megdöbbent
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kedvezményezett
az életbiztosítási összeg felvételére jogosult, szerződésben megnevezett személy. Ez lehet maga a biztosított is elérési biztosítás, vagy bármely személy, illetőleg

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 25. 10:02
Így készül az igazi vörösboros marhapörkölt: kötelező hozzávaló a magyarok kincset érő elixírje
Pénzcentrum  |  2025. október 25. 08:55
Az Eurojackpot nyerőszámai a 43. héten, pénteken - 11 magyar örülhet igazán a hétvégén
Agrárszektor  |  2025. október 25. 11:01
Ez kemény lesz: megduplázná a fiatal gazdák számát Brüsszel