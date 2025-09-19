Hamilton és Leclerc jól hozták le a második szabadedzést, majdnem fél másodpercet vertek Russellre.
Küszöbön a manchesteri edzőváltás? Lejárhatott Amorim ideje, az utolsó szalmaszálba kapaszkodik
Alan Shearer szerint a Manchester United vezetőedzője, Ruben Amorim akár már a Chelsea elleni hétvégi mérkőzés után elveszítheti állását, ha csapata újabb súlyos vereséget szenved - jelentette a Mirror.
A Manchester United katasztrofális Premier League-rajtot produkált, 33 éve nem kezdték ilyen rosszul a bajnokságot. Amorim együttese eddig mindössze egyetlen győzelmet aratott a Burnley ellen, emellett két vereség és egy döntetlen a mérlegük. A Manchester City elleni 3-0-s vereség után a Chelsea elleni hétvégi mérkőzés sorsdöntő lehet Amorim számára.
"Férfiak játszottak fiúk ellen az Etihad Stadionban" - nyilatkozta Shearer. "Hatalmas különbség volt a két csapat között képesség, rendszer és hozzáállás tekintetében, a United nyári költekezése ellenére."
A korábbi Newcastle és angol válogatott csatár szerint a United nem engedhet meg magának még egy ilyen vereséget: "Ha újra így kikapnának, akkor félő, hogy mi történik a menedzserrel. Gyorsan javulnia kell valaminek. A Manchester United nem lehet a 14-15-16. helyen a Premier League-ben."
Shearer szerint a problémák részben a játékrendszerben keresendők: "Amorim tudja, hisz benne, és vagy ezen bukik el, vagy sikert ér el vele. Jelenleg nagyon negatívnak tűnik a helyzet, és szerintem sok játékos nem illik ebbe a rendszerbe."
"Egy igazán érdekes hétvége előtt állunk, ahol nem szenvedhet el még egy olyan vereséget, mint a múlt héten" - zárta gondolatait a Premier League legendás góllövője.
Shearer szavai azért is tűnnek megalapozottnak, mert a hírek szerint a klub társtulajdonosa, Sir Jim Ratcliffe csütörtökön este Manchesterbe utazott, hogy a stábbal megbeszéléseket folytasson. Sajtóhírek szerint valóban a legutolsó esélyt kaphatja meg a portugál edző, de egy komolyabb verés után vélhetően elköszönnek tőle.
Oscar Piastri szerint ő és csapattársa, Lando Norris saját maguk irányítják sorsukat a Formula–1-es világbajnoki címért folytatott küzdelemben.
Anze Kopitar, a Los Angeles Kings csapatkapitánya bejelentette, hogy a 2025-26-os szezon végén visszavonul a profi jégkorongtól
Az írek elleni labdarúgó világbajnoki selejtezőn kiállított Sallai Roland két mérkőzésre szóló eltiltást kapott, így az örmények elleni, októberi meccsen sem játszhat.
Fegyvertartási engedély megszerzése 2025: mi a fegyvertartási engedély szerzés menete, kinek lehet fegyvertartási engedélye Magyarországon és melyek a fegyvertartás szabályai?
A portugál szakember kevesebb mint egy hónappal azután vállalt új munkát, hogy a Fenerbahçe menesztette.
Akár már két év múlva indulhat az NBA európai ligája, ahol a kontinens topcsapatai játszanának.
Leköphette az Atleti egyik stábtagja a szurkolókat a BL-meccsen: súlyos fegyelmi vétség miatt vizsgálódnak
Az UEFA vizsgálatot indított a tegnap esti eset után, amikor az Atletico Madrid vezetőedzője a vidók tanúsága szerint a Liverpool-szurkolók felé köpött.
Elhunyt Nagy Tibor, a Vác FC-Samsung legendás csapatkapitánya, aki 1994-ben bajnoki címet nyert a csapattal.
A 11-szeres Grand Slam-győztes önéletrajzában vallotta be betegségét, hangsúlyozva, hogy minden nap úgy fog küzdeni, "mintha egy wimbledoni döntő lenne".
Karina, az orosz strandröpis lány nagyon szexi szettben tett fel egy fontos kérdést követőinek.
A Manchester United rekordbevételt ért el a 2024-2025-ös pénzügyi évben, annak ellenére, hogy a csapat rendkívül gyenge teljesítményt nyújtott.
Thomas Partey, a korábbi Arsenal-játékos tagadja a vádakat, miszerint két nőt megerőszakolt és egy harmadikat szexuálisan zaklatott.
Ma is nagy meccsekre lehet számítani a Bajnokok Ligájában; mutatunk három találkozót, amit érdemes lehet figyelemmel kísérni.
A milánói városvezetés eladta az Internazionale és az AC Milan futballkluboknak a közös használatú San Siro Stadiont, amely 2031-ig jelentős felújításon esik át.
Szoboszlai Dominik világklasszis teljesítményt nyújtott eddig a számára szokatlan pozícióban Virgil van Dijk, a Liverpool labdarúgócsapatának középső védője szerint.
A Benfica menesztette Bruno Lage vezetőedzőt, miután a csapat hazai pályán kikapott a Qarabagtól a Bajnokok Ligájában. A klub elnöke José Mourinhót szeretné utódnak
Cristiano Ronaldo minden idők legértékesebb szerződését írta alá Szaúd-Arábiában, jelenleg ő a valaha volt legjobban fizetett labdarúgó.
A hétszeres Super Bowl-győztes irányító részt vesz egy 2025 márciusában Szaúd-Arábiában megrendezendő flag football tornán, mindössze pár évvel visszavonulása után.
