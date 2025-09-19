2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
Budapest
The east stand of Old Trafford football stadium, Old Trafford is the largest stadium home of Manchester united football club.
Küszöbön a manchesteri edzőváltás? Lejárhatott Amorim ideje, az utolsó szalmaszálba kapaszkodik

2025. szeptember 19. 17:54

Alan Shearer szerint a Manchester United vezetőedzője, Ruben Amorim akár már a Chelsea elleni hétvégi mérkőzés után elveszítheti állását, ha csapata újabb súlyos vereséget szenved - jelentette a Mirror.

A Manchester United katasztrofális Premier League-rajtot produkált, 33 éve nem kezdték ilyen rosszul a bajnokságot. Amorim együttese eddig mindössze egyetlen győzelmet aratott a Burnley ellen, emellett két vereség és egy döntetlen a mérlegük. A Manchester City elleni 3-0-s vereség után a Chelsea elleni hétvégi mérkőzés sorsdöntő lehet Amorim számára.

"Férfiak játszottak fiúk ellen az Etihad Stadionban" - nyilatkozta Shearer. "Hatalmas különbség volt a két csapat között képesség, rendszer és hozzáállás tekintetében, a United nyári költekezése ellenére."

A korábbi Newcastle és angol válogatott csatár szerint a United nem engedhet meg magának még egy ilyen vereséget: "Ha újra így kikapnának, akkor félő, hogy mi történik a menedzserrel. Gyorsan javulnia kell valaminek. A Manchester United nem lehet a 14-15-16. helyen a Premier League-ben."

Shearer szerint a problémák részben a játékrendszerben keresendők: "Amorim tudja, hisz benne, és vagy ezen bukik el, vagy sikert ér el vele. Jelenleg nagyon negatívnak tűnik a helyzet, és szerintem sok játékos nem illik ebbe a rendszerbe."

"Egy igazán érdekes hétvége előtt állunk, ahol nem szenvedhet el még egy olyan vereséget, mint a múlt héten" - zárta gondolatait a Premier League legendás góllövője.

Shearer szavai azért is tűnnek megalapozottnak, mert a hírek szerint a klub társtulajdonosa, Sir Jim Ratcliffe csütörtökön este Manchesterbe utazott, hogy a stábbal megbeszéléseket folytasson. Sajtóhírek szerint valóban a legutolsó esélyt kaphatja meg a portugál edző, de egy komolyabb verés után vélhetően elköszönnek tőle.
Címlapkép: Getty Images
