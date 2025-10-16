2025. október 16. csütörtök Gál
14 °C Budapest
Buszjáratot indít a Lidl Magyarországon: mostantól így is tudnak vásárolni az itt élő magyarok ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Manchester, Egyesült Királyság - 2018. május 19: Sir Alex Ferguson bronzszobra az Alex Ferguson lelátó előtt az Old Trafford stadionban, a Manchester United otthonában.
Sport

Az utolsó szalmaszál a United edzőjének: a hétvégén mindent elveszíthet Amorim?

Pénzcentrum
2025. október 16. 13:48

A Manchester United nehéz mérkőzéssorozat előtt áll, amely meghatározhatja Ruben Amorim csapatának szezonját. A Sunderland elleni győzelem után a Liverpool elleni rangadóval folytatják, majd három olyan ellenféllel találkoznak, akik ellen az elmúlt szezonokban rendre alulmaradtak - írta meg a BBC.

Ruben Amorim optimistábban tekinthet a Manchester United hétvégi Premier League-mérkőzésére, miután csapata a nemzetközi szünet előtt szilárd teljesítményt nyújtott a Sunderland ellen. Ez az eredmény enyhítette a portugál vezetőedzőre nehezedő nyomást, amely az előző heti gyenge teljesítmény után alakult ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Sir Jim Ratcliffe kisebbségi tulajdonos azóta kiállt Amorim mellett, hangsúlyozva, hogy akár három évre is szükség lehet ahhoz, hogy a korábbi Sporting-edző érvényesítse elképzeléseit az Old Traffordon. Emlékeztetett arra is, mennyi időbe telt Sir Alex Fergusonnak, hogy átvészelje a nehéz időszakot 1986-os érkezése után.

Amorim azonban tisztában van vele, hogy kevesen fogják komolyan venni Ratcliffe szavait, ha a csapat nem tud jelentős előrelépést felmutatni a tavalyi 15. helyezéshez képest, ami a United legrosszabb élvonalbeli szereplése volt az 1973-74-es kiesési szezon óta.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A Sunderland elleni győzelem a 10. helyre emelte a Unitedet, ami csak a második alkalom ebben a szezonban, hogy a tabella első felében zártak egy fordulót. Ez mindössze a 10. győzelmük volt 34 Premier League-mérkőzésen azóta, hogy Amorim tavaly novemberben átvette Erik ten Hag helyét. Még mindig nem sikerült két egymást követő bajnoki mérkőzést megnyerniük.

A United számára aligha lehetne nehezebb feladat vasárnap, mint a Liverpool elleni mérkőzés az Anfielden (17:30), ahol 2016 óta nem nyertek, és a tavalyi szezonig nyolc látogatás során mindössze egyszer voltak eredményesek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kevesen gondolják, hogy a United három ponttal tér vissza Merseyside-ról. Az elvárások szempontjából az ezt követő mérkőzések jelentik az igazi veszélyt: hazai pályán a Brighton, majd idegenben a Nottingham Forest és a Tottenham ellen. Elméletileg ez jó lehetőség lenne tisztességes pontszám gyűjtésére és a tabellán az európai kupaszereplést érő helyek felé való előrelépésre. Az öltözőben és az igazgatótanácsban ez a United idei célkitűzése, ami bizonyítaná, hogy előrelépés történt.

Az elmúlt két szezonban azonban a United hazai pályán kikapott a Brightontól, és idegenben vereséget szenvedett a City Groundon és a Tottenham Hotspur Stadionban is. A tavalyi szezonban Amorim mindhárom mérkőzésen irányította a csapatot.

A Liverpool elleni mérkőzés januárban döntetlennel zárult, miután Lisandro Martinez megszerezte a vezetést a Unitednek, majd Amad Diallo egyenlített. A Brighton elleni hazai mérkőzésen 3-1-es vereséget szenvedtek, a Nottingham Forest ellen Anthony Elanga, a csapat korábbi játékosa szerezte a győztes gólt, míg a Tottenham ellen James Maddison találata döntött.

Amorim tisztában van vele, hogy ezúttal sokkal jobb teljesítményre lesz szükség, ha javítani akar a tavalyi eredményeken, és bizonyítani akarja, hogy csapata valóban fejlődik a vezetése alatt.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #manchester united #premier league #liverpool #tottenham #angol foci #ruben amorim #angol bajnokság #nottingham forest

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:06
14:52
14:45
14:33
14:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 16.
Az apa férfi, az anya főz: akkora a gazdasági krízis, hogy még a bezzegországokban sincs nemi egyenlőség
2025. október 15.
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
2025. október 16.
Buszjáratot indít a Lidl Magyarországon: mostantól így is tudnak vásárolni az itt élő magyarok
2025. október 16.
Így nyaralnak az élelmes magyarok ingyen külföldön: ez bárkinek megéri, még fizetnek is érte
2025. október 16.
Menzaválság a magyar iskolákban: egyre több szülő kénytelen lemondani a befizetést
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 16. csütörtök
Gál
42. hét
Október 16.
Élelmezési világnap
Október 16.
A kenyér világnapja
Október 16.
Európai újraélesztési nap
Október 16.
Blog akciónap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Ebből él ma a doppingbotrányba belebukott Annus Adrián: leesik az állad
2
4 napja
Formula-1 amerikai nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár USA, Austin helyszínen
3
2 hete
Így lett Szoboszlai a leggazdagabb magyar futballista: édesapja mesélt a befektetésekről
4
7 napja
Erre kevesen számítottak: fű alatt Magyarország lett az egyik legnagyobb kerékpár-nagyhatalom
5
3 napja
Teljesen tönkrement a volt Premier League-edző: jön a csődeljárás, ebből hogy mászik ki?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Felelősségbiztosítás
ellentétben a direkt biztosítással, a biztosított által a mások vagyonában okozott károkra nyújt fedezetet

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 16. 14:45
Morzsolt oregánót hívnak vissza: ne fogyaszd el, ha vettél, nagyon veszélyes!
Pénzcentrum  |  2025. október 16. 14:03
Így néz ki, ezt árulja a Lidl első mozgóboltja: 48 magyar településen indul a szolgáltatás - versenytársat kap a Family Frost
Agrárszektor  |  2025. október 16. 14:28
Ekkorát még nem láttál: óriási halat fogtak ki a Dunából