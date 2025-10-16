Nem lesz meg időben a jégcsarnok, ami pedig az olimpián is fontos szerephez jutna majd februárban.
Az utolsó szalmaszál a United edzőjének: a hétvégén mindent elveszíthet Amorim?
A Manchester United nehéz mérkőzéssorozat előtt áll, amely meghatározhatja Ruben Amorim csapatának szezonját. A Sunderland elleni győzelem után a Liverpool elleni rangadóval folytatják, majd három olyan ellenféllel találkoznak, akik ellen az elmúlt szezonokban rendre alulmaradtak - írta meg a BBC.
Ruben Amorim optimistábban tekinthet a Manchester United hétvégi Premier League-mérkőzésére, miután csapata a nemzetközi szünet előtt szilárd teljesítményt nyújtott a Sunderland ellen. Ez az eredmény enyhítette a portugál vezetőedzőre nehezedő nyomást, amely az előző heti gyenge teljesítmény után alakult ki.
Sir Jim Ratcliffe kisebbségi tulajdonos azóta kiállt Amorim mellett, hangsúlyozva, hogy akár három évre is szükség lehet ahhoz, hogy a korábbi Sporting-edző érvényesítse elképzeléseit az Old Traffordon. Emlékeztetett arra is, mennyi időbe telt Sir Alex Fergusonnak, hogy átvészelje a nehéz időszakot 1986-os érkezése után.
Amorim azonban tisztában van vele, hogy kevesen fogják komolyan venni Ratcliffe szavait, ha a csapat nem tud jelentős előrelépést felmutatni a tavalyi 15. helyezéshez képest, ami a United legrosszabb élvonalbeli szereplése volt az 1973-74-es kiesési szezon óta.
A Sunderland elleni győzelem a 10. helyre emelte a Unitedet, ami csak a második alkalom ebben a szezonban, hogy a tabella első felében zártak egy fordulót. Ez mindössze a 10. győzelmük volt 34 Premier League-mérkőzésen azóta, hogy Amorim tavaly novemberben átvette Erik ten Hag helyét. Még mindig nem sikerült két egymást követő bajnoki mérkőzést megnyerniük.
A United számára aligha lehetne nehezebb feladat vasárnap, mint a Liverpool elleni mérkőzés az Anfielden (17:30), ahol 2016 óta nem nyertek, és a tavalyi szezonig nyolc látogatás során mindössze egyszer voltak eredményesek.
Kevesen gondolják, hogy a United három ponttal tér vissza Merseyside-ról. Az elvárások szempontjából az ezt követő mérkőzések jelentik az igazi veszélyt: hazai pályán a Brighton, majd idegenben a Nottingham Forest és a Tottenham ellen. Elméletileg ez jó lehetőség lenne tisztességes pontszám gyűjtésére és a tabellán az európai kupaszereplést érő helyek felé való előrelépésre. Az öltözőben és az igazgatótanácsban ez a United idei célkitűzése, ami bizonyítaná, hogy előrelépés történt.
Az elmúlt két szezonban azonban a United hazai pályán kikapott a Brightontól, és idegenben vereséget szenvedett a City Groundon és a Tottenham Hotspur Stadionban is. A tavalyi szezonban Amorim mindhárom mérkőzésen irányította a csapatot.
A Liverpool elleni mérkőzés januárban döntetlennel zárult, miután Lisandro Martinez megszerezte a vezetést a Unitednek, majd Amad Diallo egyenlített. A Brighton elleni hazai mérkőzésen 3-1-es vereséget szenvedtek, a Nottingham Forest ellen Anthony Elanga, a csapat korábbi játékosa szerezte a győztes gólt, míg a Tottenham ellen James Maddison találata döntött.
Amorim tisztában van vele, hogy ezúttal sokkal jobb teljesítményre lesz szükség, ha javítani akar a tavalyi eredményeken, és bizonyítani akarja, hogy csapata valóban fejlődik a vezetése alatt.
Tizenegy Premier League-klub kénytelen új főszponzort találni a következő szezonra, ahogy életbe lép a fogadócégek mezreklámjainak tilalma.
A londoni Royal Albert Hall különleges sportesemény helyszínévé vált: a héten itt rendezik meg a Grand Sumo Tornát, amelyre negyven japán birkózó érkezett.
Az Aston Martin csapatfőnöke, Andy Cowell cáfolta azokat a híreket, miszerint Fernando Alonso a 2026-os szezon végén visszavonulna a Formula 1-ből
Cristiano Ronaldo két gólt szerzett és új rekordot állított fel, de Portugália csak döntetlent játszott Magyarországgal.
A magyar labdarúgó-válogatott 2-2-es döntetlent játszott kedden a portugál csapat vendégeként a lisszaboni világbajnoki selejtezőmérkőzésen.
Bill Belichick határozottan cáfolta a távozásáról szóló híreszteléseket a North Carolina egyetemi amerikaifutball-csapatától.
Juan Pablo Montoya szerint a Mercedesnek nincs szüksége Max Verstappenre, mivel George Russell teljesítménye bizonyítja, hogy a csapat már rendelkezik egy kiemelkedő versenyzővel.
A Milwaukee Bucks két Antetokounmpo testvér szerződtetése miatt elbocsátja Jamaree Bouyea-t, aki mindössze öt mérkőzésen lépett pályára a csapatban az előző szezonban.
A megállapodás sportszakmai részét ugyan nem közölték behatóan, de az vbalószínű, hogy nagy dolgok készülnek Újpesten.
Európából és Ázsiából kettő, Afrikából pedig három csapat juthat ma ki a világbajnokságra - összeszedtük a lehetséges forgatókönyveket.
Hatvannyolc éves korában meghalt Alekszandr Gyityatyin háromszoros olimpiai bajnok szovjet tornász.
Demetri Mitchell a ChatGPT mesterséges intelligencia platformot használta, amikor a nyáron a Leyton Orient csapatához igazolt.
Az új, független labdarúgási szabályozó hatóság (IFR) 2027-28-tól licencrendszert vezet be az angol labdarúgás felső öt osztályának 116 klubja számára.
A Zöld-foki-szigetek lett a második legkisebb ország, amely kijutott a labdarúgó-világbajnokságra, miután 3-0-ra legyőzte Szváziföldet, ezzel bebiztosítva helyét a 2026-os tornán.
A portugál válogatott egy győzelemmel biztosan kijut a világbajnokságra csoportelsőként, de a magyar válogatottnak is kellene a győzelem, ha a pótselejtezőt komolyan gondolja.
Martin Odegaard, az Arsenal csapatkapitánya térdszalag-sérülése miatt várhatóan csak a novemberi válogatott szünet után térhet vissza a pályára
Ennyi volt a lengyel legendának: véget érhet a barcelonai kaland Lewandowski számára, de hogyan tovább?
Robert Lewandowski a hírek szerint már csak ezt a szezont játssza le Barcelonában, de a várostól nem szeretne eltávolodni.
Iain Dowie, az egykori Premier League edző csődeljárással néz szembe - 15 évvel azután, hogy utoljára a futballban dolgozott.
