A West Bromwich Albion mindössze 44 nap után menesztette vezetőedzőjét, Eric Ramsay-t, mivel a szakember kilenc mérkőzés alatt egyetlen győzelmet sem tudott aratni a csapattal.
Százmilliós órát villantott Szoboszlai Dominik: ez a modell van a magyar sztár csuklóján
Szoboszlai Dominik egy különleges, több mint százmillió forintot érő órát viselt legújabb videós interjújában. A magyar válogatott csapatkapitánya a Musimbe Dennisszel folytatott beszélgetés során egy ritka Richard Mille karórában tűnt fel - ennek értéke a szakértő szerint a százmilliót is eléri forintban.
Bár a szurkolók többsége a Musimbe Dennis humoristával forgatott videó tartalmára és a focista magánéleti titkaira figyelt, a szemfülesebbek kiszúrhatták a játékos csuklóján lévő luxuskiegészítőt. A különlegességet Lakatos Zsolt óraszakértő azonosította be: a szakember szerint a Liverpool sztárja egy Richard Mille RM72-01 Lifestyle Flyback Chronograph típust vett fel a forgatásra.
A svájci gyártó limitált kiadású modellje könnyen felismerhető a segédszámlapok egyedi elrendezéséről, amelyek a 3-as, 8-as és 11-es számoknál találhatók. Az óra 47x38 milliméteres, rozéarany és fekete kerámia elemekkel kombinált titántokot kapott, belsejében pedig egy manufakturális automata szerkezet dolgozik.
@beszeljunkorakrol ♬ eredeti hang - Beszéljünk órákról
A szakértő becslése szerint az időmérő piaci értéke 270–280 ezer euró körül mozog, ami átszámítva jócskán meghaladja a százmillió forintot.
Nem ez az első alkalom, hogy a középpályás vagyonokat érő kiegészítőben mutatkozik. Korábban láthattuk már egy 44 milliós Rolex Daytonával a karján, liverpooli bemutatásakor egy 35 millióra becsült Rolex Day-Date modellt viselt, a válogatott összetartására pedig egy 60 milliós Patek Philippe Nautilusban érkezett.
Mivel Szoboszlainak nincs óraszponzora, a ritkaságokat saját maga vásárolja meg. Heti 63 millió forintos fizetése mellett ezek a vételek nem jelentenek anyagi megterhelést, ráadásul a luxusórák gyakran kiváló befektetésnek is bizonyulnak.
A Liverpool öltözőjében egyébként nagy kultusza van a különleges karóráknak. A tavalyi bajnoki ünneplésen a csapattársak is kitettek magukért: Curtis Jones egy 138 milliós Richard Mille, Trent Alexander-Arnold pedig egy 110 milliós Audemars Piguet modellt viselt. A legdrágább darabbal azonban Mohamed Salah büszkélkedhetett, akinek szerződéshosszabbításakor egy 350 millió forintot érő óra virított a karján. A magyar labdarúgók közül legutóbb Dzsudzsák Balázs hívta fel magára a figyelmet hasonló kiegészítővel: ő egy körülbelül 25 millió forintos Patek Philippe órát viselt.
