2026. február 25. szerda Géza
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
luxusóra, óra, karóra sötétben, számlap, óraszámlap
Sport

Százmilliós órát villantott Szoboszlai Dominik: ez a modell van a magyar sztár csuklóján

Pénzcentrum
2026. február 25. 13:23

Szoboszlai Dominik egy különleges, több mint százmillió forintot érő órát viselt legújabb videós interjújában. A magyar válogatott csapatkapitánya a Musimbe Dennisszel folytatott beszélgetés során egy ritka Richard Mille karórában tűnt fel - ennek értéke a szakértő szerint a százmilliót is eléri forintban.

Bár a szurkolók többsége a Musimbe Dennis humoristával forgatott videó tartalmára és a focista magánéleti titkaira figyelt, a szemfülesebbek kiszúrhatták a játékos csuklóján lévő luxuskiegészítőt. A különlegességet Lakatos Zsolt óraszakértő azonosította be: a szakember szerint a Liverpool sztárja egy Richard Mille RM72-01 Lifestyle Flyback Chronograph típust vett fel a forgatásra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A svájci gyártó limitált kiadású modellje könnyen felismerhető a segédszámlapok egyedi elrendezéséről, amelyek a 3-as, 8-as és 11-es számoknál találhatók. Az óra 47x38 milliméteres, rozéarany és fekete kerámia elemekkel kombinált titántokot kapott, belsejében pedig egy manufakturális automata szerkezet dolgozik.

@beszeljunkorakrol

♬ eredeti hang - Beszéljünk órákról

A szakértő becslése szerint az időmérő piaci értéke 270–280 ezer euró körül mozog, ami átszámítva jócskán meghaladja a százmillió forintot.

Nem ez az első alkalom, hogy a középpályás vagyonokat érő kiegészítőben mutatkozik. Korábban láthattuk már egy 44 milliós Rolex Daytonával a karján, liverpooli bemutatásakor egy 35 millióra becsült Rolex Day-Date modellt viselt, a válogatott összetartására pedig egy 60 milliós Patek Philippe Nautilusban érkezett.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mivel Szoboszlainak nincs óraszponzora, a ritkaságokat saját maga vásárolja meg. Heti 63 millió forintos fizetése mellett ezek a vételek nem jelentenek anyagi megterhelést, ráadásul a luxusórák gyakran kiváló befektetésnek is bizonyulnak.

Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
EZ IS ÉRDEKELHET
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
Egyre több jel utal arra, hogy Szoboszlai hamarosan nem csak a játékával, de a fizetési csekkjével is bekerül a Premier League elitjébe.

A Liverpool öltözőjében egyébként nagy kultusza van a különleges karóráknak. A tavalyi bajnoki ünneplésen a csapattársak is kitettek magukért: Curtis Jones egy 138 milliós Richard Mille, Trent Alexander-Arnold pedig egy 110 milliós Audemars Piguet modellt viselt. A legdrágább darabbal azonban Mohamed Salah büszkélkedhetett, akinek szerződéshosszabbításakor egy 350 millió forintot érő óra virított a karján. A magyar labdarúgók közül legutóbb Dzsudzsák Balázs hívta fel magára a figyelmet hasonló kiegészítővel: ő egy körülbelül 25 millió forintos Patek Philippe órát viselt.

Szoboszlai Dominik
Csapata: Liverpool
Posztja: középpályás
Nemzetisége: magyar
Életkora: 26 év
Szerződése lejár: 2028. június 29.
Piaci értéke: 85M €
Adatlap létrehozva: 2026.02.25.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #fizetés #luxus #foci #sport #óra #karóra #magyar válogatott #luxusóra #gazdagok #szoboszlai dominik #liverpool #mohamed salah

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:31
14:22
14:07
13:45
13:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 25.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
2026. február 25.
Ekkora fizetéssel már jómódúnak mondhatod magad Magyarországon: rengetegen csúsznak ki a középosztályból
2026. február 25.
Egyre több magyart zárnak ki a saját mobilbankjából 2026-ban: költséges lesz, ha újra be akarnak lépni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 25. szerda
Géza
9. hét
Február 25.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Lassan megszabadul a foci a VAR-rendszertől? Már az UEFA vezetése is beleszállt, mi lesz ebből?
2
6 napja
Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után
3
3 napja
Eszement pénzbe kerül ez az olimpikonoknak: négy percig hordják, milliókat ér, mi lehet ez?
4
1 hete
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
5
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a keddi program, időpontok, versenyek és éremosztások
PÉNZÜGYI KISOKOS
Debit cards
betéti kártyák angol megfelelője, ennek igényléhez általában nyitóösszeg, vagy/és jövedelemigazolás vagy/és jövedelemátutalás vagy/és óvadék szükséges és betéti számlához kapcsolódnak. Saját pénzed használod nem a bankét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 14:31
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 13:45
Most érkezett: rengeteg irat hiányzik az Epstein-aktákból, a Trump-ra nézve terhelőket is eltüntették
Agrárszektor  |  2026. február 25. 13:28
Így védd meg a kinti növényeid a fagytól, hőségtől: ez tényleg működik
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel