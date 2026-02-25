Ennyi volt: 44 napig volt állása az edzőnek, hamar megszabadultak tőle

A West Bromwich Albion mindössze 44 nap után menesztette vezetőedzőjét, Eric Ramsay-t, mivel a szakember kilenc mérkőzés alatt egyetlen győzelmet sem tudott aratni a csapattal - közölte a The Guardian.

A 34 éves tréner január 11-én, Ryan Mason távozását követően írt alá két és fél évre a klubhoz. Ramsay korábban a Manchester United stábjában dolgozott, majd az észak-amerikai profiligában (MLS) szereplő Minnesota Unitedtől tért vissza az angol másodosztályba. A váltás azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket: a csapat nyolc bajnoki mérkőzésen maradt nyeretlen, az FA-kupából pedig a Norwich City búcsúztatta őket.

A menesztésről szóló döntést a Charlton Athletic elleni, hazai pályán elért 1–1-es döntetlent követően hozták meg. A mérkőzés lefújása után a szurkolók kifütyülték a csapatot, Shilen Patel klubtulajdonos pedig azonnal magához hívatta Ramsay-t és segítőjét, Dennis Lawrence-t. A vezetőedző mellett Lawrence is távozik a klubtól, az első csapat irányítását pedig ideiglenesen James Morrison veszi át.

Anglia West Bromwich Albion Piaci érték: 68,53M Edző: Eric Ramsay Bajnokság: English Football League Championship Jelenlegi helyezés: #21 English Football League Championship helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 20. Blackburn Rovers 34 10 8 16 32 43 -11 38 21. West Bromwich Albion 34 9 8 17 33 50 -17 35 22. Leicester City 34 10 10 14 47 54 -7 34 Adatlap létrehozva: 2026.02.25.

A mindössze 44 napig tartó megbízatás új negatív rekordot jelent a klub történetében. Ramsay ezzel Pepe Melt és Tony Mowbrayt előzte meg a sorban, akik 17 mérkőzésig tartó időszakukkal tartották a legrövidebb edzői kinevezés negatív csúcsát. A West Brom jelenleg a Championship 21. helyén áll, előnye mindössze egy pont a kiesőzónához képest.