Ennyi volt: 44 napig volt állása az edzőnek, hamar megszabadultak tőle

A West Bromwich Albion mindössze 44 nap után menesztette vezetőedzőjét, Eric Ramsay-t, mivel a szakember kilenc mérkőzés alatt egyetlen győzelmet sem tudott aratni a csapattal - közölte a The Guardian.
A 34 éves tréner január 11-én, Ryan Mason távozását követően írt alá két és fél évre a klubhoz. Ramsay korábban a Manchester United stábjában dolgozott, majd az észak-amerikai profiligában (MLS) szereplő Minnesota Unitedtől tért vissza az angol másodosztályba. A váltás azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket: a csapat nyolc bajnoki mérkőzésen maradt nyeretlen, az FA-kupából pedig a Norwich City búcsúztatta őket.
A menesztésről szóló döntést a Charlton Athletic elleni, hazai pályán elért 1–1-es döntetlent követően hozták meg. A mérkőzés lefújása után a szurkolók kifütyülték a csapatot, Shilen Patel klubtulajdonos pedig azonnal magához hívatta Ramsay-t és segítőjét, Dennis Lawrence-t. A vezetőedző mellett Lawrence is távozik a klubtól, az első csapat irányítását pedig ideiglenesen James Morrison veszi át.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
20.
Blackburn Rovers
|
34
|
10
|
8
|
16
|
32
|
43
|
-11
|
38
|
21.
West Bromwich Albion
|
34
|
9
|
8
|
17
|
33
|
50
|
-17
|
35
|
22.
Leicester City
|
34
|
10
|
10
|
14
|
47
|
54
|
-7
|
34
A mindössze 44 napig tartó megbízatás új negatív rekordot jelent a klub történetében. Ramsay ezzel Pepe Melt és Tony Mowbrayt előzte meg a sorban, akik 17 mérkőzésig tartó időszakukkal tartották a legrövidebb edzői kinevezés negatív csúcsát. A West Brom jelenleg a Championship 21. helyén áll, előnye mindössze egy pont a kiesőzónához képest.
