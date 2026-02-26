2026. február 26. csütörtök Edina
Manchester, Anglia - 2016. február 28: Az Old Trafford labdarúgó-stadion keleti lelátója, a Manchester United otthona. A 75 957 néző befogadására alkalmas Old Trafford a Wembley Stadion után a második legnagyobb befogadóképességű angol
Sport

Brutális adósságban úszik az angol sztárcsapat: van erre bármi megoldás?

Pénzcentrum
2026. február 26. 10:25

A Manchester United nyereséget termelt a 2025. december végével záruló félévben, adósságállománya azonban tovább nőtt, és mára megközelíti az 1,3 milliárd fontot. Bár a klubvezetés az átalakítás sikerét hangsúlyozza, a pénzügyi szakértők szerint a szerkezeti problémák továbbra is megoldatlanok - írja a BBC Sport.

Az angol futballklub 32,6 millió fontos működési nyereséget könyvelt el a 2025. december 31-én záruló hat hónapban. Ez éles ellentétben áll az egy évvel korábbi, 3,9 millió fontos veszteséggel. Omar Berrada vezérigazgató szerint a pályán kívüli átalakítások kedvező hatásai immár a költségszerkezetben és a jövedelmezőségben is megmutatkoznak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A helyzet azonban korántsem ennyire kedvező. A United újabb 25 millió fontot hívott le rulírozó hitelkeretéből, amelynek állománya így 295,7 millió fontra emelkedett. Ehhez társul a Glazer család hatalomátvétele óta görgetett adósság, valamint az 500 millió fontot meghaladó egyéb kötelezettségállomány. Utóbbi döntő részét a még ki nem fizetett átigazolási díjak teszik ki. Mindezekkel együtt a teljes tartozás tavaly év végére elérte az 1,29 milliárd fontot.

Anglia
Manchester United
Piaci érték: 719,15M
Edző: Michael Carrick
Jelenlegi helyezés: #4
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
3.
Aston Villa
27
15
6
6
38
28
10
51
4.
Manchester United
27
13
9
5
48
37
11
48
5.
Chelsea
27
12
9
6
48
31
17
45
Adatlap létrehozva: 2026.02.26.

A bevételek összesen 190,3 millió fontot tettek ki, miközben a kereskedelmi árbevétel 8 százalékkal, 78,5 millió fontra csökkent. Ezzel párhuzamosan a bérköltségek is mérséklődtek: 9 százalékos visszaesés után 75,1 millió fonton álltak meg. Amióta Sir Jim Ratcliffe két éve 29 százalékos részesedést szerzett, szigorú költségcsökkentés zajlik a klubnál. Ennek keretében két hullámban összesen 450 munkahelyet szüntettek meg, és számos dolgozói juttatást – köztük az ingyenes étkezést – is eltöröltek.

Kieran Maguire futballpénzügyi szakértő szerint figyelemre méltó, hogy a mérkőzésnapi bevételek alig 4 százalékkal csökkentek, holott a vizsgált időszakban a korábbi 15 helyett mindössze 10 hazai mérkőzést rendeztek, ráadásul európai és hazai kupatalálkozók nélkül. Az eredmény hátterében a bérletek és a jegyek árának tudatos emelése, valamint a prémium "meccsnapi élmények" értékesítése áll. Ezek az intézkedések ugyanakkor a szurkolók egy részének nemtetszését is kiváltották.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A részeredmények ellenére az alapvető probléma változatlan: a United az október–decemberi negyedévben többet költött a megtermelt bevételnél, így készpénzállománya 50 millió fonttal apadt. A háttérben további kiadások is húzódnak. Rúben Amorim vezetőedző menesztésének végkielégítése csak a következő negyedéves jelentésben jelenik majd meg, hasonlóan a korábbi esethez, amikor Erik ten Hag és stábjának elbocsátása 14,5 millió fontos terhet jelentett.

Bár a Bajnokok Ligája-szereplés jelentős bevételi többletet hozna, számos játékos szerződése tartalmaz európai kuparészvételhez kötött fizetésemelést, ami automatikusan megemelné a bérköltségeket is.
Címlapkép: Getty Images
