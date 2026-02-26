Brutális adósságban úszik az angol sztárcsapat: van erre bármi megoldás?

A Manchester United nyereséget termelt a 2025. december végével záruló félévben, adósságállománya azonban tovább nőtt, és mára megközelíti az 1,3 milliárd fontot. Bár a klubvezetés az átalakítás sikerét hangsúlyozza, a pénzügyi szakértők szerint a szerkezeti problémák továbbra is megoldatlanok - írja a BBC Sport.

Az angol futballklub 32,6 millió fontos működési nyereséget könyvelt el a 2025. december 31-én záruló hat hónapban. Ez éles ellentétben áll az egy évvel korábbi, 3,9 millió fontos veszteséggel. Omar Berrada vezérigazgató szerint a pályán kívüli átalakítások kedvező hatásai immár a költségszerkezetben és a jövedelmezőségben is megmutatkoznak.

A helyzet azonban korántsem ennyire kedvező. A United újabb 25 millió fontot hívott le rulírozó hitelkeretéből, amelynek állománya így 295,7 millió fontra emelkedett. Ehhez társul a Glazer család hatalomátvétele óta görgetett adósság, valamint az 500 millió fontot meghaladó egyéb kötelezettségállomány. Utóbbi döntő részét a még ki nem fizetett átigazolási díjak teszik ki. Mindezekkel együtt a teljes tartozás tavaly év végére elérte az 1,29 milliárd fontot.

Anglia Manchester United Piaci érték: 719,15M Edző: Michael Carrick Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #4 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 3. Aston Villa 27 15 6 6 38 28 10 51 4. Manchester United 27 13 9 5 48 37 11 48 5. Chelsea 27 12 9 6 48 31 17 45 Adatlap létrehozva: 2026.02.26.

A bevételek összesen 190,3 millió fontot tettek ki, miközben a kereskedelmi árbevétel 8 százalékkal, 78,5 millió fontra csökkent. Ezzel párhuzamosan a bérköltségek is mérséklődtek: 9 százalékos visszaesés után 75,1 millió fonton álltak meg. Amióta Sir Jim Ratcliffe két éve 29 százalékos részesedést szerzett, szigorú költségcsökkentés zajlik a klubnál. Ennek keretében két hullámban összesen 450 munkahelyet szüntettek meg, és számos dolgozói juttatást – köztük az ingyenes étkezést – is eltöröltek.

Kieran Maguire futballpénzügyi szakértő szerint figyelemre méltó, hogy a mérkőzésnapi bevételek alig 4 százalékkal csökkentek, holott a vizsgált időszakban a korábbi 15 helyett mindössze 10 hazai mérkőzést rendeztek, ráadásul európai és hazai kupatalálkozók nélkül. Az eredmény hátterében a bérletek és a jegyek árának tudatos emelése, valamint a prémium "meccsnapi élmények" értékesítése áll. Ezek az intézkedések ugyanakkor a szurkolók egy részének nemtetszését is kiváltották.

A részeredmények ellenére az alapvető probléma változatlan: a United az október–decemberi negyedévben többet költött a megtermelt bevételnél, így készpénzállománya 50 millió fonttal apadt. A háttérben további kiadások is húzódnak. Rúben Amorim vezetőedző menesztésének végkielégítése csak a következő negyedéves jelentésben jelenik majd meg, hasonlóan a korábbi esethez, amikor Erik ten Hag és stábjának elbocsátása 14,5 millió fontos terhet jelentett.

Bár a Bajnokok Ligája-szereplés jelentős bevételi többletet hozna, számos játékos szerződése tartalmaz európai kuparészvételhez kötött fizetésemelést, ami automatikusan megemelné a bérköltségeket is.