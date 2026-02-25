2026. február 25. szerda Géza
vízilabda labda
Sport

Pénzügyi helyzetéről vallott a pólólegenda Kiss Gergely: ennyi pénzt kapott az aranyak után

Pénzcentrum
2026. február 25. 14:22

Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó őszintén vallott karrierje pénzügyi nehézségeiről, elmondása szerint volt olyan, hogy hónapokig fizetés nélkül kényszerült játszani. Beszélt gyerekkoráról is, és elárulta, miért dolgozik ma is aktívan a biztos anyagi háttér ellenére.

Kiss Gergely karrierje során háromszor is olyan helyzetbe került – kétszer Magyarországon, egyszer pedig Montenegróban –, hogy csapata csődközeli állapota vagy a gazdasági válság miatt összesen harminc hónapot játszott fizetés nélkül. Bár az elmaradt béreket később részben vagy egészben megkapta, a mindennapokban abban a tudatban edzettek társaival, hogy ingyen végzik a munkájukat - erről beszélt a Neshama TV-nek adott interjújában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pólólegenda a nehézségek ellenére motivációja töretlen maradt, hiszen mindenáron a dobogó tetején akarta hallgatni a himnuszt. Ez a küzdőszellem eredményezte a 2008-as Bajnokok Ligája-győzelmet, az Újpesttel szerzett LEN-kupát, valamint fiatalon a Komjádi-kupa elnyerését. Mindezt úgy érte el, hogy későbbi sikerei idején már kétgyermekes családapaként kellett helytállnia a bizonytalanságban.

A pénzhez való viszonyát alapjaiban határozta meg származása, családja ugyanis a középosztály alsó rétegéből indult. Édesapja az építőiparban dolgozott, és bár voltak problémái az alkohollal, szorgalmas ember volt. Kiss Gergely elmondta, hogy a szülei takarékosságra nevelték.

Apukám szakmunkás volt esztergályos végzettséggel, de az építőiparban dolgozott, aztán művezető is lett. Anyukám pedig hímzéssel foglalkozott, és otthon dolgozott. Apukám kétszer is kiment külföldre, hogy előrébb jussunk. Apu sajnos ivott, emellett szorgalmasan dolgozott, és nagyon szeretett engem, de mindenféle gyerekkori mélyebb sebek miatt nehezebb volt kifejezni az érzéseit. Anyu volt az anyatigiris. Ő a szovjet gyártotta női körömcsipeszeket, de volt, hogy takarítást vállalt szállodákban este 11-ig, hogy nekem jobb legyen. És így voltam rá a jó, a szeretet, a figyelem, a törődés. De a pénz a szüleimnél inkább azért volt téma viszonylag gyakran, hogy az egyről a másikra jutás hogyan alakul. Szóval nem tudtak rendszeresen spórolni, de engem arra neveltek, hogy takarékoskodjak, ne hepajkodjak

- fogalmazott a pólós.

A vízilabdázó nyíltan beszélt az olimpiai győzelmekért járó állami jutalmakról is, hozzátéve, hogy az életjáradékot is folyósítják ni a mai napig.

A sydney-i aranyéremért 4,5 millió forint járt. Athén után ennél is több, Peking után pedig tízmillió forint felett. Ma pedig olimpiai járadékként hatszázezer forint körüli összeget kapok havonta, minden aranyérem után

- mondta arról, mikor mennyi pénzt kapott és kap a mai napig. Bár anyagi helyzete megengedné, hogy egész nap pihenjen, sorozatokat vagy régi meccseket nézzen, Ma is aktívan dolgozik: mint mondta, a szíve viszi előre, és a tétlenség helyett a munkát választja, mert nem az a típus, aki csak lógatná a lábát.

A szívem visz előre. Szoktam mondani céges előadásokon: ha egy üveg whiskyt meg egy üveg vodkát akarnék feküdni egész nap az ágyamban, akkor lehet, hogy megtehetném azt is. Főleg se kelni, csak nézni a meccseimet vagy a sorozatokat, de az nagyon nem én vagyok

- mondta a motivációjáról és a munkáról.

 
Címlapkép: Getty Images
