Most jelentették be: biztosan lesz újra magyar a dartsvébén, ezt kell megnyerni hozzá
Hivatalossá vált a 2026 végén rajtoló PDC-dartsvilágbajnokság kvalifikációs rendszere. A kiírás a korábbiakhoz hasonlóan biztosítja a magyar részvételt a Hungarian Super League győztese számára, miközben az afrikai kontinens indulási jogait kibővítették - számolt be a Nemzeti Sport.
A londoni Alexandra Palace-ban rendezett esemény lebonyolítása a tavalyihoz képest alig változik. A 128 fős főtáblára 40 játékos a világranglistáról, további 40 pedig a Pro Tour-ranglistáról jut ki automatikusan. A magyar szurkolók számára a legfontosabb hír, hogy a rendszer idén is garantálja a hazai indulót. Ahogy legutóbb Kovács Patrik, úgy a mostani kiírásban is a Hungarian Super League győztese képviselheti Magyarországot a sportág csúcseseményén.
A fennmaradó 48 helyet a világszerte zajló selejtezősorozatok legjobbjai kapják meg. A legjelentősebb változás Afrikát érinti, ahonnan ezúttal két versenyző is kvalifikálhat. A döntést a kenyai David Munyua remeklése alapozta meg, aki legutóbb bravúros győzelmet aratott a belga Mike De Decker felett. A PDC emiatt úgy határozott, hogy kettébontja a kontinenst, így az északi és a déli államok képviselői külön selejtezőn vívhatják ki a részvételt.
A nemzetközi mezőny feltöltése széles körű. A női World Matchplay győztese és a női ranglista legjobbjai mellett az ifjúsági világbajnok, valamint a Development Tour és a Challenge Tour legjobbjai is táblára kerülnek. A regionális elosztásban Ázsia, Észak-Amerika és Ausztrália mellett Európa számos térsége – Skandináviától a Mediterráneumig – delegálhat versenyzőt. Két hely sorsa egyelőre még nyitott, ezekről később dönt a szervezet.
Bíróság elé kell állnia Achraf Hakiminek, a Paris Saint-Germain védőjének, miután egy nő nemi erőszakkal vádolta meg.
Szoboszlai Dominik egy autós interjúban vallott karrierjéről, a sikerhez vezető rögös útról és a magánéletéről.
Komoly beszélgetés volt az Arsenal edzője és a játékosok között: tényleg attól félnek, hogy elmehet a bajnokság?
A svéd sztárcsatár a Tottenham elleni meccs után elárulta: egy őszinte csapatmegbeszélés adta meg a lökést a javításhoz.
Az ökölvívó-legendák visszavágója a sportág történetének egyik legnagyobb meccsét idézi, noha a találkozó sportértéke erősen kérdéses.
A hatóságok azzal vádolják Claudio Tapiát, az AFA elnökét, hogy több milliárd peso értékben mulasztotta el befizetni a kötelező járulékokat.
Az Internek két gólt kéne ledolgoznia, a Newcastle-nek viszont történelmi blama kéne a kieséshez a Qarabag ellen.
A sérült játékosoknak a jövőben legalább egy percet kellene a pályán kívül tölteniük; új visszaszámlálási szabályok jöhetnek a kirúgásoknál, a bedobásoknál és a cseréknél is.
A védő távozása mellett több meghatározó játékos is elhagyhatja az Anfieldet a szezon végén.
Szorul a hurok a kupagyőztes edző nyaka körül: nyáron távozna, de lehet, hogy előbb elkergetik a kispadról
Oliver Glasner, a Crystal Palace vezetőedzője elfogadja a szurkolók bírálatát, ugyanakkor hangsúlyozta a klub iránti elkötelezettségét.
Súlyos sérülést szenvedett az AC Milan középpályása, Ruben Loftus-Cheek a Parma elleni vasárnapi bajnoki mérkőzésen.
Bár jó volt a szervezés, kihívások is adódtak bőven a tegnap véget ért milánó-cortinai téli olimpián - erről beszélt a MOB elnöke a sportolók fogadásán.
Lindsey Vonn az Instagram-oldalán vágott vissza azoknak, akik kétségbe vonták olimpiai szereplésének jogosságát.
Dick Advocaat azonnali hatállyal lemondott Curaçao szövetségi kapitányi posztjáról, döntését lánya egészségi állapotával indokolta.
Az Arsenal magabiztos győzelmet aratott a Tottenham otthonában az észak-londoni rangadón: Eberechi Eze ismét főszerepet játszott két góljával, Viktor Gyökeres szintén duplázott.
Luke Littler nyerte a Poland Darts Open döntőjét, miután 8–4-re legyőzte Gian van Veent, hiába dobott a holland játékos kilencnyilast is a mérkőzés során.
Fodor Csenge besokallt, és közölte: addig nem lép pályára címeres mezben, amíg a válogatott kapitánya Golovin Vlagyimir.
A hétvégén a magyar Fizz Ligában és Európa topbajnokságaiban is akadtak meglepetések bőséggel.
Öt góllal ütötte ki az Auckland a Wellingtont az új-zélandi rangadón, az ausztrál bajnokságban. A mérkőzés legfőbb beszédtémáját a hazai kapus elképesztő öngólja szolgáltatta.
