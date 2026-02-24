Most jelentették be: biztosan lesz újra magyar a dartsvébén, ezt kell megnyerni hozzá

Hivatalossá vált a 2026 végén rajtoló PDC-dartsvilágbajnokság kvalifikációs rendszere. A kiírás a korábbiakhoz hasonlóan biztosítja a magyar részvételt a Hungarian Super League győztese számára, miközben az afrikai kontinens indulási jogait kibővítették - számolt be a Nemzeti Sport.

A londoni Alexandra Palace-ban rendezett esemény lebonyolítása a tavalyihoz képest alig változik. A 128 fős főtáblára 40 játékos a világranglistáról, további 40 pedig a Pro Tour-ranglistáról jut ki automatikusan. A magyar szurkolók számára a legfontosabb hír, hogy a rendszer idén is garantálja a hazai indulót. Ahogy legutóbb Kovács Patrik, úgy a mostani kiírásban is a Hungarian Super League győztese képviselheti Magyarországot a sportág csúcseseményén.

A fennmaradó 48 helyet a világszerte zajló selejtezősorozatok legjobbjai kapják meg. A legjelentősebb változás Afrikát érinti, ahonnan ezúttal két versenyző is kvalifikálhat. A döntést a kenyai David Munyua remeklése alapozta meg, aki legutóbb bravúros győzelmet aratott a belga Mike De Decker felett. A PDC emiatt úgy határozott, hogy kettébontja a kontinenst, így az északi és a déli államok képviselői külön selejtezőn vívhatják ki a részvételt.

Friss és élő eredmények hírek a Pénzcentrum sportoldalán; KATTINTS!

A nemzetközi mezőny feltöltése széles körű. A női World Matchplay győztese és a női ranglista legjobbjai mellett az ifjúsági világbajnok, valamint a Development Tour és a Challenge Tour legjobbjai is táblára kerülnek. A regionális elosztásban Ázsia, Észak-Amerika és Ausztrália mellett Európa számos térsége – Skandináviától a Mediterráneumig – delegálhat versenyzőt. Két hely sorsa egyelőre még nyitott, ezekről később dönt a szervezet.