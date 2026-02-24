Végre ez is kiderült Szoboszlairól: elárulta, milyen a kapcsolata Marco Rossival

Szoboszlai Dominik egy autós interjúban vallott karrierjéről, a sikerhez vezető rögös útról és a magánéletéről. A Liverpool és a magyar válogatott középpályása beszélt a magyar mentalitásról, Marco Rossi módszereiről, valamint édesapjával való, érzelmileg olykor nehézkes kapcsolatáról is.

A futballista elárulta, mindig úgy állt a kihívásokhoz, hogy számára nem létezik lehetetlen. Ha kellett volna, akár háromszázötven falon is átverekedte volna magát. Bár gyerekkora óta a profi karrierre készült, hangsúlyozta, hogy a sikerhez önmagában a tehetség kevés.

Mint a magyar világsztár fogalmazott: szükség volt édesapja, Szoboszlai Zsolt szigorára és a rengeteg lemondásra is. Úgy véli, sokan még akkor sem vállalnák a befektetett munkát, ha garantálnák nekik a Liverpool-szerződést. Ő viszont egy bizonytalan ígéretért is mindent feltett erre a lapra.

Az interjúban kitért a magyar labdarúgást gyakran jellemző kishitűségre is. Szerinte hajlamosak vagyunk alábecsülni magunkat, ő azonban sosem esett ebbe a hibába.

Az önbizalmat először egyéni szinten kell helyretenni. Ha ez megvan, akkor tud a csapat és a teljes magyar futball előrelépni. A pályán elkövetett hibákon könnyen túllépek. Ha valami nem sikerül, azonnal törlöm a memóriámból a rossz megoldást, és újra megpróbálom, amíg össze nem jön a csel vagy a lövés

- mondta Szoboszlai az interjúban.

A szurkolók szeretete hatalmas energiát ad neki. Amikor először játszott húszezer néző előtt, úgy érezte, sosem fárad el, mintha három napig tudna futni. Ezzel szemben a Puskás Arénában tartott, Eb-kijutást ünneplő beszéde előtt annyira izgult, hogy saját bevallása szerint a lehúzott pálinka nélkül talán meg sem tudott volna szólalni.

Szoboszlai a válogatott egységét dicsérve kiemelte Marco Rossi szerepét. A kapitány korábban rendkívül feszült volt meccsnapokon – evés helyett csak kávézott –, mára azonban megtalálta a közös hangot a csapattal. A játékosok tűzbe mennének érte, Rossi pedig figyel arra, hogy a kemény munka mellett a jó hangulat is megmaradjon, és az edzéseken is meglegyen az öröm.

Magánéletéről szólva elmondta, édesapjával a mai napig nehezen mutatják ki egymás felé az érzelmeiket, ami visszavezethető arra, hogy apja korán elveszítette a szüleit. Ez a minta később Dominik párkapcsolataira is kihatott. A rajongókkal való viszonya viszont közvetlen. Evés közben nem, de minden más helyzetben szívesen áll meg egy közös képre, mert pontosan tudja, milyen csalódást okozna, ha egy példaképe visszautasítaná őt.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA