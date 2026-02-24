A svéd sztárcsatár a Tottenham elleni meccs után elárulta: egy őszinte csapatmegbeszélés adta meg a lökést a javításhoz.
Végre ez is kiderült Szoboszlairól: elárulta, milyen a kapcsolata Marco Rossival
Szoboszlai Dominik egy autós interjúban vallott karrierjéről, a sikerhez vezető rögös útról és a magánéletéről. A Liverpool és a magyar válogatott középpályása beszélt a magyar mentalitásról, Marco Rossi módszereiről, valamint édesapjával való, érzelmileg olykor nehézkes kapcsolatáról is.
A futballista elárulta, mindig úgy állt a kihívásokhoz, hogy számára nem létezik lehetetlen. Ha kellett volna, akár háromszázötven falon is átverekedte volna magát. Bár gyerekkora óta a profi karrierre készült, hangsúlyozta, hogy a sikerhez önmagában a tehetség kevés.
Mint a magyar világsztár fogalmazott: szükség volt édesapja, Szoboszlai Zsolt szigorára és a rengeteg lemondásra is. Úgy véli, sokan még akkor sem vállalnák a befektetett munkát, ha garantálnák nekik a Liverpool-szerződést. Ő viszont egy bizonytalan ígéretért is mindent feltett erre a lapra.
Az interjúban kitért a magyar labdarúgást gyakran jellemző kishitűségre is. Szerinte hajlamosak vagyunk alábecsülni magunkat, ő azonban sosem esett ebbe a hibába.
Az önbizalmat először egyéni szinten kell helyretenni. Ha ez megvan, akkor tud a csapat és a teljes magyar futball előrelépni. A pályán elkövetett hibákon könnyen túllépek. Ha valami nem sikerül, azonnal törlöm a memóriámból a rossz megoldást, és újra megpróbálom, amíg össze nem jön a csel vagy a lövés
- mondta Szoboszlai az interjúban.
A szurkolók szeretete hatalmas energiát ad neki. Amikor először játszott húszezer néző előtt, úgy érezte, sosem fárad el, mintha három napig tudna futni. Ezzel szemben a Puskás Arénában tartott, Eb-kijutást ünneplő beszéde előtt annyira izgult, hogy saját bevallása szerint a lehúzott pálinka nélkül talán meg sem tudott volna szólalni.
Szoboszlai a válogatott egységét dicsérve kiemelte Marco Rossi szerepét. A kapitány korábban rendkívül feszült volt meccsnapokon – evés helyett csak kávézott –, mára azonban megtalálta a közös hangot a csapattal. A játékosok tűzbe mennének érte, Rossi pedig figyel arra, hogy a kemény munka mellett a jó hangulat is megmaradjon, és az edzéseken is meglegyen az öröm.
Magánéletéről szólva elmondta, édesapjával a mai napig nehezen mutatják ki egymás felé az érzelmeiket, ami visszavezethető arra, hogy apja korán elveszítette a szüleit. Ez a minta később Dominik párkapcsolataira is kihatott. A rajongókkal való viszonya viszont közvetlen. Evés közben nem, de minden más helyzetben szívesen áll meg egy közös képre, mert pontosan tudja, milyen csalódást okozna, ha egy példaképe visszautasítaná őt.
címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
A védő távozása mellett több meghatározó játékos is elhagyhatja az Anfieldet a szezon végén.
Szorul a hurok a kupagyőztes edző nyaka körül: nyáron távozna, de lehet, hogy előbb elkergetik a kispadról
Oliver Glasner, a Crystal Palace vezetőedzője elfogadja a szurkolók bírálatát, ugyanakkor hangsúlyozta a klub iránti elkötelezettségét.
Súlyos sérülést szenvedett az AC Milan középpályása, Ruben Loftus-Cheek a Parma elleni vasárnapi bajnoki mérkőzésen.
Bár jó volt a szervezés, kihívások is adódtak bőven a tegnap véget ért milánó-cortinai téli olimpián - erről beszélt a MOB elnöke a sportolók fogadásán.
Lindsey Vonn az Instagram-oldalán vágott vissza azoknak, akik kétségbe vonták olimpiai szereplésének jogosságát.
Dick Advocaat azonnali hatállyal lemondott Curaçao szövetségi kapitányi posztjáról, döntését lánya egészségi állapotával indokolta.
Az Arsenal magabiztos győzelmet aratott a Tottenham otthonában az észak-londoni rangadón: Eberechi Eze ismét főszerepet játszott két góljával, Viktor Gyökeres szintén duplázott.
Luke Littler nyerte a Poland Darts Open döntőjét, miután 8–4-re legyőzte Gian van Veent, hiába dobott a holland játékos kilencnyilast is a mérkőzés során.
Fodor Csenge besokallt, és közölte: addig nem lép pályára címeres mezben, amíg a válogatott kapitánya Golovin Vlagyimir.
A hétvégén a magyar Fizz Ligában és Európa topbajnokságaiban is akadtak meglepetések bőséggel.
Öt góllal ütötte ki az Auckland a Wellingtont az új-zélandi rangadón, az ausztrál bajnokságban. A mérkőzés legfőbb beszédtémáját a hazai kapus elképesztő öngólja szolgáltatta.
A műkorcsolyázók öltözékei akár 9 000 dollárba is kerülhetnek, úgy, hogy mindössze négy percig láthatók a jégen.
Még egy sportvezetőt elért az Epstein-botrány: milliárdos klubtulaj is beszélhetett az elítélt ragadozóval
Korábban nem ismert e-mailek tanúsítják, hogy a Baltimore Orioles baseballcsapat tulajdonosa, David Rubenstein 2012-ben találkozott Jeffrey Epsteinnel.
A norvég sífutó mind a hat számban, melyben elindult, aranyérmet nyert az olimpián.
A Fizz Ligában két figyelemre méltó meccset rendeznek, miközben Angliában londoni derbi, Olaszországban csúcsrangadó várja a szurkolókat.
A konzultáció elsődleges célja a médiajelenlét erősítése és a bevételtermelés növelése.
Bár a múlt hónapban szerződést hosszabbított nevelőegyesületével, a Santosszal, Neymar elismerte: az év végén felhagyhat a profi labdarúgással.
Délután a hazai bajnoksággal indul a program, estére pedig az európai topligák rangadói töltik ki a műsort.
