Visszatérne Manchesterbe a száműzött sztárkapus: kezdő akar lenni, de van még esélye?

André Onana szeretne visszatérni a Manchester Unitedhez, hogy megküzdjön a kezdőcsapatba kerülésért, miután májusban lejár a Trabzonspornál töltött kölcsönszerződése. A 29 éves kameruni kapus meg van győződve arról, hogy lehetőséget kap a bizonyításra - írta a The Guardian.

Onanát tavaly szeptemberben adták kölcsön a török klubnak, miután ingadozó teljesítménye miatt a United 18 millió fontért leigazolta Senne Lammenst a Royal Antwerptől. A kapus 2023 júliusában érkezett az Intertől ötéves szerződéssel, mintegy 44 millió fontért, ám sorozatos hibái miatt nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket. Bár Erik ten Hag még első számú kapusként számított rá, utódja, Rúben Amorim már a kispadra ültette.

Bár a játékos bízik benne, hogy esélyt kap a visszatérésre, Lammens meggyőző formája komoly akadályt jelenthet számára. A 23 éves belga kapus első angol idényében máris kitűnően teljesít: 21 bajnokin öt alkalommal hozta le a mérkőzést kapott gól nélkül, és nyugalmával is kitűnt a mezőnyből. A hétfői, Everton elleni 1–0-s győzelem során több kulcsfontosságú védést mutatott be, és a pontrúgásoknál is magabiztosnak bizonyult. Michael Carrick megbízott menedzser elismerően nyilatkozott Lammensről.

Egy kapustól azt várja el az ember, hogy megbízható legyen, és ahelyett, hogy káoszt teremtene, inkább nyugtassa meg a védelmet. Senne pontosan ilyen: csendes, visszahúzódó, de állja a sarat

– mondta Carrick.