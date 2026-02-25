Az MLSZ várhatóan bevezeti az osztályozót, így az élvonal 11. helyezettje a másodosztály ezüstérmesével küzd majd meg az NB I-es tagságért.
Visszatérne Manchesterbe a száműzött sztárkapus: kezdő akar lenni, de van még esélye?
André Onana szeretne visszatérni a Manchester Unitedhez, hogy megküzdjön a kezdőcsapatba kerülésért, miután májusban lejár a Trabzonspornál töltött kölcsönszerződése. A 29 éves kameruni kapus meg van győződve arról, hogy lehetőséget kap a bizonyításra - írta a The Guardian.
Onanát tavaly szeptemberben adták kölcsön a török klubnak, miután ingadozó teljesítménye miatt a United 18 millió fontért leigazolta Senne Lammenst a Royal Antwerptől. A kapus 2023 júliusában érkezett az Intertől ötéves szerződéssel, mintegy 44 millió fontért, ám sorozatos hibái miatt nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket. Bár Erik ten Hag még első számú kapusként számított rá, utódja, Rúben Amorim már a kispadra ültette.
Bár a játékos bízik benne, hogy esélyt kap a visszatérésre, Lammens meggyőző formája komoly akadályt jelenthet számára. A 23 éves belga kapus első angol idényében máris kitűnően teljesít: 21 bajnokin öt alkalommal hozta le a mérkőzést kapott gól nélkül, és nyugalmával is kitűnt a mezőnyből. A hétfői, Everton elleni 1–0-s győzelem során több kulcsfontosságú védést mutatott be, és a pontrúgásoknál is magabiztosnak bizonyult. Michael Carrick megbízott menedzser elismerően nyilatkozott Lammensről.
Egy kapustól azt várja el az ember, hogy megbízható legyen, és ahelyett, hogy káoszt teremtene, inkább nyugtassa meg a védelmet. Senne pontosan ilyen: csendes, visszahúzódó, de állja a sarat
– mondta Carrick.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
3.
Aston Villa
|
27
|
15
|
6
|
6
|
38
|
28
|
10
|
51
|
4.
Manchester United
|
27
|
13
|
9
|
5
|
48
|
37
|
11
|
48
|
5.
Chelsea
|
27
|
12
|
9
|
6
|
48
|
31
|
17
|
45
