2026. február 25. szerda Géza
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Manchester, Egyesült Királyság - 2018. május 19: Sir Alex Ferguson bronzszobra az Alex Ferguson lelátó előtt az Old Trafford stadionban, a Manchester United otthonában.
Sport

Visszatérne Manchesterbe a száműzött sztárkapus: kezdő akar lenni, de van még esélye?

Pénzcentrum
2026. február 25. 16:16

André Onana szeretne visszatérni a Manchester Unitedhez, hogy megküzdjön a kezdőcsapatba kerülésért, miután májusban lejár a Trabzonspornál töltött kölcsönszerződése. A 29 éves kameruni kapus meg van győződve arról, hogy lehetőséget kap a bizonyításra - írta a The Guardian.

Onanát tavaly szeptemberben adták kölcsön a török klubnak, miután ingadozó teljesítménye miatt a United 18 millió fontért leigazolta Senne Lammenst a Royal Antwerptől. A kapus 2023 júliusában érkezett az Intertől ötéves szerződéssel, mintegy 44 millió fontért, ám sorozatos hibái miatt nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket. Bár Erik ten Hag még első számú kapusként számított rá, utódja, Rúben Amorim már a kispadra ültette. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár a játékos bízik benne, hogy esélyt kap a visszatérésre, Lammens meggyőző formája komoly akadályt jelenthet számára. A 23 éves belga kapus első angol idényében máris kitűnően teljesít: 21 bajnokin öt alkalommal hozta le a mérkőzést kapott gól nélkül, és nyugalmával is kitűnt a mezőnyből. A hétfői, Everton elleni 1–0-s győzelem során több kulcsfontosságú védést mutatott be, és a pontrúgásoknál is magabiztosnak bizonyult. Michael Carrick megbízott menedzser elismerően nyilatkozott Lammensről.

Egy kapustól azt várja el az ember, hogy megbízható legyen, és ahelyett, hogy káoszt teremtene, inkább nyugtassa meg a védelmet. Senne pontosan ilyen: csendes, visszahúzódó, de állja a sarat

– mondta Carrick.

Anglia
Manchester United
Piaci érték: 719,15M
Edző: Michael Carrick
Jelenlegi helyezés: #4
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
3.
Aston Villa
27
15
6
6
38
28
10
51
4.
Manchester United
27
13
9
5
48
37
11
48
5.
Chelsea
27
12
9
6
48
31
17
45
Adatlap létrehozva: 2026.02.25.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #csapat #futball #manchester united #premier league #átigazolás #átigazolási hírek #angol foci #angol bajnokság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:45
17:34
17:29
17:15
17:06
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 25.
Óriási változás előtt állnak a magyar vásárlók: sokan nem állnak készen arra, ami ezután jönni fog
2026. február 25.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
2026. február 25.
Ekkora fizetéssel már jómódúnak mondhatod magad Magyarországon: rengetegen csúsznak ki a középosztályból
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 25. szerda
Géza
9. hét
Február 25.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után
2
3 napja
Eszement pénzbe kerül ez az olimpikonoknak: négy percig hordják, milliókat ér, mi lehet ez?
3
1 hete
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
4
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a keddi program, időpontok, versenyek és éremosztások
5
6 napja
Téli olimpia 2026: itt a csütörtöki program, egy magyar fiúért szoríthatunk
PÉNZÜGYI KISOKOS
Időszakos biztosítások
határozott időre kötött biztosítási szerződések. A biztosító csak a szerződésben naptárilag - év, hó, nap, óra, perc - megjelölt időszakra vállalja a kockázatot. Az időszak leteltével a szerződés automatikusan megszűnik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 17:29
Erre aztán minden nyugdíjas felkapja a fejét: sokkoló hírek érkeztek a kifizetésekről, erről kevesen tudnak
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 16:58
Terrortámadást történt Ukrajnában! Megszólalt Zelenszkij - szerinte ez volt a támadók célja
Agrárszektor  |  2026. február 25. 17:29
Olyan időjárás jön, ami mindent felforgathat Magyarországon
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel