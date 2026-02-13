Félmillió dolláros pénzbírságot szabott ki az NBA a Utah Jazzre, mert a csapat szándékosan pihentette egészséges kulcsjátékosait.
El se kezdődött az idény, már egymásnak ugrottak a Forma-1 sztárjai: nagyon odapörkölt Norris Verstappennek
Éles vita bontakozott ki Max Verstappen és Lando Norris között a 2026-tól életbe lépő Forma–1-es erőforrás-szabályokról, amelyek gyökeresen átalakítják az autók vezethetőségét és a pilótáktól elvárt képességeket - tudósított a BBC.
A négyszeres világbajnok Max Verstappen az új hibrid érát egyenesen "szteroidozott Forma–E"-nek nevezte. Szerinte az új szabályrendszerrel a Forma–1 elveszíti hagyományos karakterét. A 2025-ös szezon bajnoka, Lando Norris ezzel szemben úgy látja, hogy az új kihívás alapvetően élvezetes, és a jelenlegi, csillagászati fizetések mellett a pilótáknak nincs sok okuk panaszkodni.
A véleménykülönbség hátterében az új erőforrás-szabályok állnak. A 2026-os motorformula szerint a belső égésű motor és az elektromos hajtás teljesítménye nagyjából 50–50 százalékos arányban oszlik meg. Ez a módosítás alapjaiban változtatja meg a versenyzést: a pilótáknak sokkal agresszívebb energiagazdálkodást kell alkalmazniuk, hogy az akkumulátor töltöttsége elegendő maradjon a gyors körökhöz. Verstappen kritikája szerint ez már "egyszerűen nem Forma–1", mert a vezetés nem a határok feszegetéséről, hanem a folyamatos spórolásról és töltésről szól.
A gyakorlatban mindez a hagyományos versenyzéstől idegen vezetési technikákat követel meg. A versenyzőknek az egyenesek végén a megszokottnál korábban el kell venniük a gázt, és hagyniuk kell, hogy az autó guruljon ("lift and coast"). Bizonyos kanyarokban pedig alacsonyabb fokozatba kell visszakapcsolniuk pusztán azért, hogy maximalizálják az energia-visszanyerést.
Friss és élő eredmények, hírek a Sportonlineron; KATTINTS!
A Red Bull holland klasszisa úgy véli, ez elveszi a vezetés tisztaságát, mert a féktávokat és a váltásokat nem elsősorban a kanyarsebesség, hanem az energiaháztartás határozza meg. Verstappen szerint ez a hatékonyság-központú szemlélet az elektromos versenysorozat, a Forma–E sajátja, és nem illik a száguldó cirkuszhoz.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Lando Norris, aki a tavalyi szezonban drámai küzdelemben, mindössze két ponttal előzte meg Verstappent a világbajnoki címért, jóval pragmatikusabban közelít a kérdéshez. A McLaren brit pilótája szerint a Forma–1 lényege a folyamatos változás: van, amikor jobb, és van, amikor rosszabb vezetni az autókat. A mérnököknek és a versenyzőknek ez szakmai kihívás, amelyhez alkalmazkodniuk kell. Norris hangsúlyozta, hogy a pilóták "nevetségesen sok pénzt" keresnek, ezért szerinte nem a panaszkodás, hanem az új feltételekhez való alkalmazkodás és a futamok másfajta menedzselése a feladatuk.
Verstappen elégedetlensége viszont odáig jutott, hogy aktívan keresi azokat a sorozatokat és versenyeket, ahol visszakaphatja a "padlógázas" autózás élményét. Megerősítette, hogy tervei között szerepel a Nürburgringi 24 órás versenyen való indulás a híres Nordschleife aszfaltcsíkján. Elmondása szerint ugyan még dolgoznak a megvalósításon, de a motivációja egyértelmű: egy GT-autó volánja mögött tisztán a vezetésre koncentrálhat, anélkül hogy folyamatosan az akkumulátor töltöttségi szintjét kellene figyelnie.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Ez nagyot szólna! Simeonét kerülgeti az edzőt kereső Tottenham, vajon elhagyja Madridot a kedvükért?
A hírek szerint a londoni klub már fel is vette a kapcsolatot az argentin edző képviselőivel - Simeone most a világ legjobban fizetett edzője Madridban.
Az Újpest FC sportigazgatója, Dárdai Pál szerint a lila-fehérek számára a tavaszi idényben a kiesés elkerülése a legfontosabb feladat.
Újabb két rendbeli nemi erőszak miatt emeltek vádat Thomas Partey, az Arsenal korábbi labdarúgója ellen, miután egy negyedik feltételezett áldozat is a hatóságokhoz fordult
Büki Ádám és Kónya Ádám ismét versenyeznek sífutásban, de ma ők lesznek csak magyarok a programban.
A magyar élvonal rangadója mellett a német, francia, olasz és spanyol bajnokságból is érkeznek izgalmas összecsapások.
Magyarország előkelő helyen szerepel a jutalmazásban - a kérdés csak az, mennyit kell az olimpia végén kifizetni majd a sportolóknak.
Az FTC versenyzője ugyan harmadikként ért célba futamában, de ez nem bizonyult elégségesnek az elődöntőbe kerüléshez.
A BYU egyetem amerikaifutball-játékosát, Parker Kingstont nemi erőszak vádjával illették a washingtoni megyei ügyészség szerdai bejelentése szerint.
A magyar válogatott közepes csoportba került: meg kell küzdenie a feljutásért Ukrajnával, Georgiával és az északírekkel is a feljebb jutásért.
Volt edzője is belerúgott a szenvedő Tottenhambe: "nem nevezhető nagy klubnak, nem tudják, mit csinálnak"
Postecoglou szerint a Tottenham nem tartozik a nagy klubok közé, és a klub működésében alapvető problémák vannak.
A fertőzésveszély, valamint a szobák kényelmetlensége miatt sok hokis fontolgatja, hogy alig egy hét után kiköltözik az olimpiai faluból.
A finn síugró-válogatott szövetségi kapitányát fegyelmi vétség miatt hazaküldték az olimpiáról, mert alkoholt fogyasztott, megszegve ezzel a csapat szabályait.
A nők 10 kilométeres szabadstílusú számában Frida Karlsson diadalmaskodott, és megszerezte második aranyérmét a játékokon. A két magyar a mezőny végén ért célba.
A Manchester United társtulajdonosát, Jim Ratcliffe-et "szélsőjobboldali narratíva" átvételével vádolják, miután azt mondta, hogy az Egyesült Királyságot a bevándorlók "gyarmatosítják".
A szánkós kijelentette, hogy a tiltás ellenére is a vitát keltő sisakjában fog versenyezni - a NOB azonban nem tolerálta ezt.
Bár jelenleg nem kiesők, a vezetőség nem volt elégedett az eredményekkel, így harmadszor is kirúgta edzőjét - egy szezonon belül.
Csütörtökön is sűrű program várja a sportolókat a milánói–cortinai téli olimpián, összesen kilenc számban osztanak érmet.
Bőségesen lesz mit nézni a hétvégén: ajánlónkban megmutatjuk, melyik meccsek lesznek várhatóan a legjobbak.
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás