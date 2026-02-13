El se kezdődött az idény, már egymásnak ugrottak a Forma-1 sztárjai: nagyon odapörkölt Norris Verstappennek

Éles vita bontakozott ki Max Verstappen és Lando Norris között a 2026-tól életbe lépő Forma–1-es erőforrás-szabályokról, amelyek gyökeresen átalakítják az autók vezethetőségét és a pilótáktól elvárt képességeket - tudósított a BBC.

A négyszeres világbajnok Max Verstappen az új hibrid érát egyenesen "szteroidozott Forma–E"-nek nevezte. Szerinte az új szabályrendszerrel a Forma–1 elveszíti hagyományos karakterét. A 2025-ös szezon bajnoka, Lando Norris ezzel szemben úgy látja, hogy az új kihívás alapvetően élvezetes, és a jelenlegi, csillagászati fizetések mellett a pilótáknak nincs sok okuk panaszkodni.

A véleménykülönbség hátterében az új erőforrás-szabályok állnak. A 2026-os motorformula szerint a belső égésű motor és az elektromos hajtás teljesítménye nagyjából 50–50 százalékos arányban oszlik meg. Ez a módosítás alapjaiban változtatja meg a versenyzést: a pilótáknak sokkal agresszívebb energiagazdálkodást kell alkalmazniuk, hogy az akkumulátor töltöttsége elegendő maradjon a gyors körökhöz. Verstappen kritikája szerint ez már "egyszerűen nem Forma–1", mert a vezetés nem a határok feszegetéséről, hanem a folyamatos spórolásról és töltésről szól.

A gyakorlatban mindez a hagyományos versenyzéstől idegen vezetési technikákat követel meg. A versenyzőknek az egyenesek végén a megszokottnál korábban el kell venniük a gázt, és hagyniuk kell, hogy az autó guruljon ("lift and coast"). Bizonyos kanyarokban pedig alacsonyabb fokozatba kell visszakapcsolniuk pusztán azért, hogy maximalizálják az energia-visszanyerést.

A Red Bull holland klasszisa úgy véli, ez elveszi a vezetés tisztaságát, mert a féktávokat és a váltásokat nem elsősorban a kanyarsebesség, hanem az energiaháztartás határozza meg. Verstappen szerint ez a hatékonyság-központú szemlélet az elektromos versenysorozat, a Forma–E sajátja, és nem illik a száguldó cirkuszhoz.

Lando Norris, aki a tavalyi szezonban drámai küzdelemben, mindössze két ponttal előzte meg Verstappent a világbajnoki címért, jóval pragmatikusabban közelít a kérdéshez. A McLaren brit pilótája szerint a Forma–1 lényege a folyamatos változás: van, amikor jobb, és van, amikor rosszabb vezetni az autókat. A mérnököknek és a versenyzőknek ez szakmai kihívás, amelyhez alkalmazkodniuk kell. Norris hangsúlyozta, hogy a pilóták "nevetségesen sok pénzt" keresnek, ezért szerinte nem a panaszkodás, hanem az új feltételekhez való alkalmazkodás és a futamok másfajta menedzselése a feladatuk.

Verstappen elégedetlensége viszont odáig jutott, hogy aktívan keresi azokat a sorozatokat és versenyeket, ahol visszakaphatja a "padlógázas" autózás élményét. Megerősítette, hogy tervei között szerepel a Nürburgringi 24 órás versenyen való indulás a híres Nordschleife aszfaltcsíkján. Elmondása szerint ugyan még dolgoznak a megvalósításon, de a motivációja egyértelmű: egy GT-autó volánja mögött tisztán a vezetésre koncentrálhat, anélkül hogy folyamatosan az akkumulátor töltöttségi szintjét kellene figyelnie.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA