2026. február 13.
kosárlabda, labdát tartó férfi kezek, sport, NBA, NBA
Sport

Hatalmas botrány az NBA-ben: durva büntit kapott az egyik csapat, nem mindennapi, amit megcsináltak

Pénzcentrum
2026. február 13. 15:15

Félmillió dolláros pénzbírságot szabott ki az NBA a Utah Jazzre, mert a liga szerint a csapat szándékosan pihentette egészséges kulcsjátékosait, ezzel megsértve a bajnokság versenysemlegességét és integritását - írja a BBC.

A döntés hátterében az úgynevezett "tankolás" áll. Ilyenkor egy klub a jobb draftpozíció reményében a szezon hajrájában tudatosan háttérbe szorítja a győzelmi esélyeket. A liga vizsgálata két konkrét februári mérkőzésre összpontosított: az Orlando Magic és a Miami Heat ellenire.

Will Hardy vezetőedző mindkét találkozón már a negyedik negyed kezdete előtt lecserélte a csapat legjobbjait, Lauri Markkanent és Jaren Jackson Jr.-t. A szakmai döntés különösen feltűnő volt az Orlando elleni meccsen, ahol a záró játékrész előtt a Jazz még kilenc ponttal vezetett, végül azonban 120–117-re kikapott.

Az NBA ligabiztosa, Adam Silver élesen bírálta a klub magatartását. Hangsúlyozta, hogy a draftpozíció előtérbe helyezése a győzelemre törekvéssel szemben aláássa az NBA versenyszellemének alapjait. A liga 2023-ban szigorúbb szabályokat vezetett be a játékosok szerepeltetésére, kifejezetten azért, hogy visszaszorítsa a szándékos vereségekre építő stratégiákat. Ezekkel a csapatok a következő évi játékosbörze (draft) legtehetségesebb fiataljaira próbálnak jobb eséllyel lecsapni.

A Utah Jazz jelenleg a Nyugati főcsoport 13. helyén áll, így a rájátszás elérése már nem reális cél, ami növeli a kísértést a kedvezőbb draftjog megszerzésére. A csapat vezetése és tulajdonosi köre értetlenül fogadta a büntetést: Will Hardy azzal védekezett, hogy az orvosi stáb játékidő-korlátozást írt elő Markkanen számára, ő pedig ezt az előírást betartva igyekezett megóvni kulcsjátékosa egészségét. A klub helyzetét tovább nehezíti, hogy bejelentésük szerint Jackson Jr. térdsérülését hamarosan meg kell műteni, így a szezon hátralévő részében már nem számíthatnak rá.

Ryan Smith, a klub tulajdonosa a közösségi médiában ironikusan reagált, rámutatva az ellentmondásra: a Miami elleni mérkőzést a sztárok korai lecserélése ellenére is megnyerte a csapat, ezért szerinte nehezen értelmezhető, miért éri őket olyan vád, mintha szándékosan játszottak volna vereségre. 

Nem a Jazz az egyetlen szervezet, amelyet szankcionáltak a szabályzat megsértése miatt. Az Indiana Pacersnek 100 ezer dolláros bírságot kell fizetnie, miután a liga vizsgálata megállapította, hogy indokolatlanul pihentették Pascal Siakamot és két másik játékost éppen a Utah elleni februári összecsapáson. A jelentés szerint korlátozott játékidővel ugyan, de mindannyian bevethetők lettek volna. A Utah Jazzt egyébként nem először marasztalták el hasonló okból: a tavalyi szezonban 100 ezer dolláros büntetést kaptak, amiért Markkanent több mérkőzésen is pihentették.
Címlapkép: Getty Images
