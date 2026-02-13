Sorozatban negyedszer hódította el a Speed Chess Championship trófeáját a világelső Magnus Carlsen.
Mindent megtett a magyar snowboardos: a nyolcaddöntőben esett ki
A milánói–cortinai téli olimpia pénteki versenynapján Brunner Blanca a snowboardkrossz nyolcaddöntőjében fejezte be szereplését: a 22 éves magyar versenyző a futamában negyedikként zárt, miután két rivális visszalépése után került be a 32 fős főtáblára.
A magyar snowboardos számára kedvezőtlenül alakultak a körülmények már a délelőtti időmérő futamok után. A két kvalifikációs lecsúszást követően Brunner a mezőny utolsó, 32. helyéről várta a kieséses szakaszt, ami eleve nagyon nehéz sorsolást jelentett a nyolcaddöntőben.
Brunner rendkívül erős futamba került. Ellenfelei között volt a cseh Eva Adamczyková, a szocsi olimpia snowboardkrossz-bajnoka, aki mindössze egy évvel ezelőtt tért vissza az élmezőnybe első gyermeke születése után. Adamczyková ráadásul az időmérőn a leggyorsabb időt érte el a teljes mezőnyben.
A futamban rajtuk kívül az amerikai Brianna Schnorrbusch, a kvalifikáció 16. helyezettje, valamint az ausztrál Josie Baff, aki a 17. pozícióból jutott tovább, állt rajthoz. A papírforma előre vetítette, hogy a magyar versenyzőnek bravúrra lenne szüksége a továbbjutáshoz.
A verseny a várakozásoknak megfelelő forgatókönyv szerint alakult. Brunner már a rajtnál hátrányba került, és mivel riválisai hiba nélkül teljesítették a technikás pályát, nem tudta ledolgozni lemaradását. Végül jelentős különbséggel, negyedikként ért célba, így nem jutott tovább. A két továbbjutó helyet Josie Baff és Eva Adamczyková szerezte meg.
címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
Páros lábbal szállt bele az F1 vezéreibe Lewis Hamilton: nagyon durva üzenetet küldött a hétszeres világbajnok
Lewis Hamilton keményen bírálta a Forma–1 új szabályrendszerét, miután megpördült új Ferrarijával a bahreini teszteken.
Büki Ádám és Kónya Ádám ismét versenyeznek sífutásban, de ma ők lesznek csak magyarok a programban.
A magyar élvonal rangadója mellett a német, francia, olasz és spanyol bajnokságból is érkeznek izgalmas összecsapások.
Magyarország előkelő helyen szerepel a jutalmazásban - a kérdés csak az, mennyit kell az olimpia végén kifizetni majd a sportolóknak.
Az FTC versenyzője ugyan harmadikként ért célba futamában, de ez nem bizonyult elégségesnek az elődöntőbe kerüléshez.
A BYU egyetem amerikaifutball-játékosát, Parker Kingstont nemi erőszak vádjával illették a washingtoni megyei ügyészség szerdai bejelentése szerint.
A magyar válogatott közepes csoportba került: meg kell küzdenie a feljutásért Ukrajnával, Georgiával és az északírekkel is a feljebb jutásért.
Volt edzője is belerúgott a szenvedő Tottenhambe: "nem nevezhető nagy klubnak, nem tudják, mit csinálnak"
Postecoglou szerint a Tottenham nem tartozik a nagy klubok közé, és a klub működésében alapvető problémák vannak.
A fertőzésveszély, valamint a szobák kényelmetlensége miatt sok hokis fontolgatja, hogy alig egy hét után kiköltözik az olimpiai faluból.
A finn síugró-válogatott szövetségi kapitányát fegyelmi vétség miatt hazaküldték az olimpiáról, mert alkoholt fogyasztott, megszegve ezzel a csapat szabályait.
A nők 10 kilométeres szabadstílusú számában Frida Karlsson diadalmaskodott, és megszerezte második aranyérmét a játékokon. A két magyar a mezőny végén ért célba.
A Manchester United társtulajdonosát, Jim Ratcliffe-et "szélsőjobboldali narratíva" átvételével vádolják, miután azt mondta, hogy az Egyesült Királyságot a bevándorlók "gyarmatosítják".
A szánkós kijelentette, hogy a tiltás ellenére is a vitát keltő sisakjában fog versenyezni - a NOB azonban nem tolerálta ezt.
Bár jelenleg nem kiesők, a vezetőség nem volt elégedett az eredményekkel, így harmadszor is kirúgta edzőjét - egy szezonon belül.
Csütörtökön is sűrű program várja a sportolókat a milánói–cortinai téli olimpián, összesen kilenc számban osztanak érmet.
Bőségesen lesz mit nézni a hétvégén: ajánlónkban megmutatjuk, melyik meccsek lesznek várhatóan a legjobbak.
A Fizz Liga 22. fordulójában a pontazonossággal élen álló Ferencváros és Győri ETO FC mellett a harmadik Debreceni VSC is kulcsfontosságú mérkőzést játszik.
A Bournemouth 2-1-re nyert az Everton otthonában a Premier League 26. fordulójának keddi játéknapján.
