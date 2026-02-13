Mindent megtett a magyar snowboardos: a nyolcaddöntőben esett ki

A milánói–cortinai téli olimpia pénteki versenynapján Brunner Blanca a snowboardkrossz nyolcaddöntőjében fejezte be szereplését: a 22 éves magyar versenyző a futamában negyedikként zárt, miután két rivális visszalépése után került be a 32 fős főtáblára.

A magyar snowboardos számára kedvezőtlenül alakultak a körülmények már a délelőtti időmérő futamok után. A két kvalifikációs lecsúszást követően Brunner a mezőny utolsó, 32. helyéről várta a kieséses szakaszt, ami eleve nagyon nehéz sorsolást jelentett a nyolcaddöntőben.

Brunner rendkívül erős futamba került. Ellenfelei között volt a cseh Eva Adamczyková, a szocsi olimpia snowboardkrossz-bajnoka, aki mindössze egy évvel ezelőtt tért vissza az élmezőnybe első gyermeke születése után. Adamczyková ráadásul az időmérőn a leggyorsabb időt érte el a teljes mezőnyben.

A futamban rajtuk kívül az amerikai Brianna Schnorrbusch, a kvalifikáció 16. helyezettje, valamint az ausztrál Josie Baff, aki a 17. pozícióból jutott tovább, állt rajthoz. A papírforma előre vetítette, hogy a magyar versenyzőnek bravúrra lenne szüksége a továbbjutáshoz.

A verseny a várakozásoknak megfelelő forgatókönyv szerint alakult. Brunner már a rajtnál hátrányba került, és mivel riválisai hiba nélkül teljesítették a technikás pályát, nem tudta ledolgozni lemaradását. Végül jelentős különbséggel, negyedikként ért célba, így nem jutott tovább. A két továbbjutó helyet Josie Baff és Eva Adamczyková szerezte meg.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA