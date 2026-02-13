2026. február 13. péntek Ella, Linda
Jereván, 2025. november 13.Magyar válogatott az Örményország - Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a jereváni Szargszján Köztársasági Stadionban 2025. november 13-án.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Itt a válogatott menetrendje: Ukrajna ellen kezdünk itthon az NL-ben, megvan a sorsolás

Pénzcentrum
2026. február 13. 12:23

A magyar labdarúgó-válogatott szeptember végén rajtol a 2026/2027-es Nemzetek Ligájában: Marco Rossi szövetségi kapitány együttese a házigazda Puskás Arénában Ukrajnával kezdi a sorozatot. Az UEFA közzétette a teljes programot, az MLSZ pedig bejelentette a jegyértékesítés részleteit: a bérletek február 23-tól lesznek elérhetők.

Az Európai Labdarúgó-szövetség csütörtöki sorsolása után hivatalossá vált a pontos menetrend. A magyar válogatott a B divízió 2-es csoportjába került, ahol Ukrajna, Észak-Írország és Grúzia lesz az ellenfele. A nemzeti csapat szeptember 25-én, hazai pályán, az ukránok ellen kezdi meg a szereplést. Három nappal később Észak-Írországban lép pályára. 

Az októberi folytatásban Grúzia érkezik Budapestre, ezt követően pedig Ukrajnában játszik idegenben a magyar válogatott. A csoportkör novemberben zárul: előbb grúziai mérkőzés vár a csapatra, majd november 17-én az északírek elleni hazai találkozóval zárul a sorozat a magyarok számára.

A csoportban komoly a tét. Az első helyezett automatikusan feljut az A divízióba, a második helyezett rájátszásban harcolhat a feljutásért. A harmadik helyen végző válogatott osztályozón küzd a bennmaradásért, míg az utolsó helyezett kiesik a C divízióba.

A sorozat a magyar együttes számára kiemelt jelentőségű, mivel tavaly tavasszal Törökország ellen, osztályozón búcsúzott az élvonaltól, ezért elsődleges cél a visszajutás a legjobbak közé. A rájátszás párharcait és az A divízió negyeddöntőit 2027. március 25–30. között rendezik meg. A záró tornára június 9–13. között kerül sor.

Az MLSZ közlése szerint a bérletek vásárlása február 23-án indul. A jegycsomagok a három hazai felkészülési mérkőzésre – Szlovénia, Görögország és Finnország ellen – valamint a három budapesti Nemzetek Ligája-találkozóra érvényesek. Az értékesítés ütemezetten történik: az első két napban kizárólag az aranyszintű támogatók vásárolhatnak, vagyis azok, akik az MLSZ Szurkolói Klubjában az elmúlt két évben legalább 600 pontot gyűjtöttek. Február 25-től újabb két napon át a Szurkolói Klub minden tagja élhet elővásárlási jogával.

A szélesebb közönség számára február 27-én 10 órától nyílik meg a vásárlási lehetőség, ekkortól minden regisztrált szurkoló hozzáférhet a bérletekhez. Az értékesítés március 28-ig tart, vagy addig, amíg a rendelkezésre álló 30 ezer darab bérlet el nem fogy. A március végi, Szlovénia elleni felkészülési mérkőzésre külön jegyértékesítés indul március 2-án.

A válogatott 2026-os programja már márciusban elindul két hazai felkészülési találkozóval: előbb Szlovénia, majd Görögország lesz az ellenfél a Puskás Arénában. Júniusban Finnország ellen lép pályára Budapesten a nemzeti csapat, ezt követően Kazahsztánba utazik egy újabb barátságos mérkőzésre. A Nemzetek Ligája küzdelmei szeptemberben kezdődnek meg.

Magyarország
Hungary
Piaci érték: 183,55M
Edző: Marco Rossi
Adatlap létrehozva: 2026.02.13.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #ukrajna #labdarúgás #jegyvásárlás #magyar válogatott #puskás aréna #magyar labdarúgás #szurkolók #2026

