Milánó, 2026. február 6.A magyar csapat érkezik a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia megnyitóünnepségén a milánói San Siro Stadionban 2026. február 6-án.MTI/Illyés Tibor
Sport

Eszement jutalmat kapnak az olimpikonok 2026-ban: itt a tételes lista, óriási pénzek repkednek

Pénzcentrum
2026. február 13. 06:32

Egyetlen sízőt küldött az az ország a 2026-os téli olimpiára, amely magasan a legnagyobb összegű jutalmat adja az aranyéremért. A másik végletet három sportnagyhatalom jelenti, akik egyetlen petákot se adnak még az érmes sportolóknak sem. Magyarország előkelő helyen szerepel a jutalmazásban - a kérdés csak az, mennyit kell az olimpia végén kifizetni majd a sportolóknak.

Egy bő héttel ezeleőtt a megnyitóval rajtolt el hivatalosan is a 2026-os téli olimpia, amelyet ezúttal Olaszországban, Milánóban és Cortina d'Ampezzo városaiban rendeznek meg. Egy hét alatt láthattunk már nagy sportteljesítményeket, küzdést, de irtózatos eséseket is, többek között a kínai snowborados, Liu Csia-jü vagy a 2010-ben olimpiai bajnok 41 éves legenda, Lindsey Vonn is csak helikopterrel tudták elhagyni a verenyük helyszínét.

Akik azonban megdicsőülnek, és a befektetett munkát akár éremmé tudják változtatni, azok igen sokáig nem kell, hogy dolgozzanak - már persze, ha az ő országuk éppen bőkezűbbnek számít az olimpiai jutalmak terén. Megnéztük az összegeket, és durva megállapításokra jutottunk: van, ahol többszázezer dollárt osztanak az aranyért, de olyan sportnagyhatalom is, amely egyetlen petákot se ad még az érmes versenyzőinek sem. És vajon hol áll ebben a listában Magyarország?

Szingapúrban van a legtöbb, de van, aki egy fillért sem kap

A USA Today gyűjtése szerint a legmagasabb, több mint 788 ezer dolláros (átszámítva körülbelül 251 millió forint) díjat az aranyéremért a szingapúriak kapják - ez az ország a nyári olimpián is a legmagasabb össszeget adja az aranyéremért. Az ezüstért 394 ezer, a bronzéremért pedig 197 ezer dollár jár jutalomként, vagyis az összeg éppen feleződik, minél "rosszabb" érmet kap valaki. Megjegyzendő az is, hogy a szingapúri olimpiai bizottságnak vélhetően most benne marad az összeg a zsebében: az ország egyetlen sportolót küldött Milánóban, az alpesi síben érdekelt Faiz Basha indul - alapos meglepetés lenne, ha az érem közelébe jutna.

A toplistán második Hong Kong, akik még mindig 700 ezer dollár feletti összeget adnak az aranyért, majd egy komoly csökkenés következik: a házigazda olaszok 213 ezer dollárt adnak az aranyérmeseiknek, és itt már azért van is mit osztani: az olaszok egyelőre várakozáson felül szerepelnek, cikkünk írásakor 2 arany, 2 ezüst és hét bronzérem szerepel az ország neve mellett az éremtáblázaton. Őket követik a lengyelek (211 ezer dollár jár az aranyért), majd az USA Today szerint a szlovén sportolók kapják a legtöbbet - hogy miért írtuk ezt a különbségtételt, máris rátérünk.

A lista esetében érdemes még azt is megnéznünk, hogy az Egyesült Államok mindössze 37 500 dollárt ad az aranyért a sportolóinak, amely jóval kevesebb az éves átlagfizetésnél (~61 ezer dollár). De még náluk is sokkal rosszabbul járnak a brit, norvég és svéd sportolók, akik az éremért egyetlen fillért sem kapnak - úgy, hogy utóbbi két ország rendszeresen az éremtábla elején található meg a téli olimpiákon. 

Mennyit kapnak a magyarok?

A magyar olimpiai jutalmak semmit sem változtak 2024 óta, az esetlegesen érmet szerző sportolók ugyanazt a jutalmat kapják, mint a párizsi nyári olimpián. Erről maga Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke beszélt nemrégiben a Pénzcentrumnak adott interjújában - leszögezte ugyanakkor, hogy nem a MOB, hanem a magyar kormány dönt a jutalmak összegéről.

Az összeg változatlan. Azt kell tudni, hogy az állami sportvezetés a kormányhoz, az államhoz tartozik. A Magyar Olimpiai Bizottság egy független szervezet, amely nem állami pénzből működik, hanem az úgynevezett Olympic Solidarityből, szponzorációs pénzekből, de természetesen az utazás költségeit a magyar állam állja. Nagyon jó a kapcsolatunk a sportállamtitkársággal, de az ilyen jutalmazási dolgok állami fennhatóság alá tartoznak

- fogalmazott akkor Gyulay Zsolt. A vele készült teljes interjút itt olvashatod el újra:

Ha tehát a jutalmak összegei nem változtak, akkor 2026-ban a következőképpen néz ki a magyar érem- és pontszerző olimpikonok javadalmazása:

Amennyiben az aranyéremért járó 55 millió forintot átszámoljuk az USA Today által is használt amerikai dollárra, akkor 172 ezret kapunk - ez a toplista ötödik helyére, Lengyelország mögé, ám a téli sportokban nagyhatalomnak számító Szlovénia elé repíteni a magyar jutalmazási rendszert.

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
