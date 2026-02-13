Az FTC versenyzője ugyan harmadikként ért célba futamában, de ez nem bizonyult elégségesnek az elődöntőbe kerüléshez.
Eszement jutalmat kapnak az olimpikonok 2026-ban: itt a tételes lista, óriási pénzek repkednek
Egyetlen sízőt küldött az az ország a 2026-os téli olimpiára, amely magasan a legnagyobb összegű jutalmat adja az aranyéremért. A másik végletet három sportnagyhatalom jelenti, akik egyetlen petákot se adnak még az érmes sportolóknak sem. Magyarország előkelő helyen szerepel a jutalmazásban - a kérdés csak az, mennyit kell az olimpia végén kifizetni majd a sportolóknak.
Egy bő héttel ezeleőtt a megnyitóval rajtolt el hivatalosan is a 2026-os téli olimpia, amelyet ezúttal Olaszországban, Milánóban és Cortina d'Ampezzo városaiban rendeznek meg. Egy hét alatt láthattunk már nagy sportteljesítményeket, küzdést, de irtózatos eséseket is, többek között a kínai snowborados, Liu Csia-jü vagy a 2010-ben olimpiai bajnok 41 éves legenda, Lindsey Vonn is csak helikopterrel tudták elhagyni a verenyük helyszínét.
Akik azonban megdicsőülnek, és a befektetett munkát akár éremmé tudják változtatni, azok igen sokáig nem kell, hogy dolgozzanak - már persze, ha az ő országuk éppen bőkezűbbnek számít az olimpiai jutalmak terén. Megnéztük az összegeket, és durva megállapításokra jutottunk: van, ahol többszázezer dollárt osztanak az aranyért, de olyan sportnagyhatalom is, amely egyetlen petákot se ad még az érmes versenyzőinek sem. És vajon hol áll ebben a listában Magyarország?
A téli olimpia híreit, érdekességeit megtalálod a Sportonlineon, a Pénzcentrum sportoldalán: KATTINTS!
Szingapúrban van a legtöbb, de van, aki egy fillért sem kap
A USA Today gyűjtése szerint a legmagasabb, több mint 788 ezer dolláros (átszámítva körülbelül 251 millió forint) díjat az aranyéremért a szingapúriak kapják - ez az ország a nyári olimpián is a legmagasabb össszeget adja az aranyéremért. Az ezüstért 394 ezer, a bronzéremért pedig 197 ezer dollár jár jutalomként, vagyis az összeg éppen feleződik, minél "rosszabb" érmet kap valaki. Megjegyzendő az is, hogy a szingapúri olimpiai bizottságnak vélhetően most benne marad az összeg a zsebében: az ország egyetlen sportolót küldött Milánóban, az alpesi síben érdekelt Faiz Basha indul - alapos meglepetés lenne, ha az érem közelébe jutna.
A toplistán második Hong Kong, akik még mindig 700 ezer dollár feletti összeget adnak az aranyért, majd egy komoly csökkenés következik: a házigazda olaszok 213 ezer dollárt adnak az aranyérmeseiknek, és itt már azért van is mit osztani: az olaszok egyelőre várakozáson felül szerepelnek, cikkünk írásakor 2 arany, 2 ezüst és hét bronzérem szerepel az ország neve mellett az éremtáblázaton. Őket követik a lengyelek (211 ezer dollár jár az aranyért), majd az USA Today szerint a szlovén sportolók kapják a legtöbbet - hogy miért írtuk ezt a különbségtételt, máris rátérünk.
A lista esetében érdemes még azt is megnéznünk, hogy az Egyesült Államok mindössze 37 500 dollárt ad az aranyért a sportolóinak, amely jóval kevesebb az éves átlagfizetésnél (~61 ezer dollár). De még náluk is sokkal rosszabbul járnak a brit, norvég és svéd sportolók, akik az éremért egyetlen fillért sem kapnak - úgy, hogy utóbbi két ország rendszeresen az éremtábla elején található meg a téli olimpiákon.
Mennyit kapnak a magyarok?
A magyar olimpiai jutalmak semmit sem változtak 2024 óta, az esetlegesen érmet szerző sportolók ugyanazt a jutalmat kapják, mint a párizsi nyári olimpián. Erről maga Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke beszélt nemrégiben a Pénzcentrumnak adott interjújában - leszögezte ugyanakkor, hogy nem a MOB, hanem a magyar kormány dönt a jutalmak összegéről.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az összeg változatlan. Azt kell tudni, hogy az állami sportvezetés a kormányhoz, az államhoz tartozik. A Magyar Olimpiai Bizottság egy független szervezet, amely nem állami pénzből működik, hanem az úgynevezett Olympic Solidarityből, szponzorációs pénzekből, de természetesen az utazás költségeit a magyar állam állja. Nagyon jó a kapcsolatunk a sportállamtitkársággal, de az ilyen jutalmazási dolgok állami fennhatóság alá tartoznak
- fogalmazott akkor Gyulay Zsolt. A vele készült teljes interjút itt olvashatod el újra:
Ha tehát a jutalmak összegei nem változtak, akkor 2026-ban a következőképpen néz ki a magyar érem- és pontszerző olimpikonok javadalmazása:
Amennyiben az aranyéremért járó 55 millió forintot átszámoljuk az USA Today által is használt amerikai dollárra, akkor 172 ezret kapunk - ez a toplista ötödik helyére, Lengyelország mögé, ám a téli sportokban nagyhatalomnak számító Szlovénia elé repíteni a magyar jutalmazási rendszert.
Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
A finn síugró-válogatott szövetségi kapitányát fegyelmi vétség miatt hazaküldték az olimpiáról, mert alkoholt fogyasztott, megszegve ezzel a csapat szabályait.
A nők 10 kilométeres szabadstílusú számában Frida Karlsson diadalmaskodott, és megszerezte második aranyérmét a játékokon. A két magyar a mezőny végén ért célba.
A Manchester United társtulajdonosát, Jim Ratcliffe-et "szélsőjobboldali narratíva" átvételével vádolják, miután azt mondta, hogy az Egyesült Királyságot a bevándorlók "gyarmatosítják".
A szánkós kijelentette, hogy a tiltás ellenére is a vitát keltő sisakjában fog versenyezni - a NOB azonban nem tolerálta ezt.
Bár jelenleg nem kiesők, a vezetőség nem volt elégedett az eredményekkel, így harmadszor is kirúgta edzőjét - egy szezonon belül.
Csütörtökön is sűrű program várja a sportolókat a milánói–cortinai téli olimpián, összesen kilenc számban osztanak érmet.
Bőségesen lesz mit nézni a hétvégén: ajánlónkban megmutatjuk, melyik meccsek lesznek várhatóan a legjobbak.
A Fizz Liga 22. fordulójában a pontazonossággal élen álló Ferencváros és Győri ETO FC mellett a harmadik Debreceni VSC is kulcsfontosságú mérkőzést játszik.
A Bournemouth 2-1-re nyert az Everton otthonában a Premier League 26. fordulójának keddi játéknapján.
A műkorcsolyaedző Benoit Richaud nem két-három, hanem csaknem húsz sportolóval dolgozik egyszerre az olimpián.
Elképesztő, mit kap az olimpián hibázó fiatal síugró: sorompóba állt a szövetség, nem tűrik a bántalmazásokat
A 19 éves sportoló mindössze 82 métert ugrott, így a lengyel csapat lemaradt a legjobb nyolc nemzet közé kerülésről.
Szembeszáll a NOB-bal az ukrán szánkós: hiába tiltották meg, akkor is abban a sisakban versenyez, amiben ő akar
Vlagyiszlav Heraszkovics kijelentette, hogy a NOB tiltása ellenére is viselni fogja a háború áldozatainak képeivel díszített sisakját a téli olimpián.
Súlyos baleset történt a milánói téli olimpia hódeszkás selejtezőjén: a kínai Liu Csia-jü a pálya közepén esett nagyot egy ugrást követően.
Ilia Malinin hátraszaltójával őrületbe hozta a milánói közönséget a műkorcsolya-csapatversenyen, és most minden szem rá szegeződik.
A Tottenham Hotspur menesztette Thomas Franket, aki mindössze nyolc hónapig irányította a londoni csapatot.
Roberto De Zerbi közös megegyezéssel távozott az Olympique Marseille vezetőedzői posztjáról - súlyos vereségeket szenvedett el a csapat.
Súlyos sérüléshullám árnyékolja be az ausztrál téli olimpiai csapat szereplését: Cam Bolton snowboardos nyaktörést szenvedett egy edzésen.
Ma csak egy magyar versenyző lesz a jégen az olimpiai csapatból, aki short trackben érdekelt. Lássuk a részletes programot!
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás