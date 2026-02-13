Akár a globális éves árbevétel 6 százalékáig terjedő bírságot is kiszabhatnak, ha nem változtat a platform.
Páros lábbal szállt bele az F1 vezéreibe Lewis Hamilton: nagyon durva üzenetet küldött a hétszeres világbajnok
Lewis Hamilton keményen bírálta a Forma–1 új szabályrendszerét, miután megpördült új Ferrarijával a bahreini teszteken. A brit pilóta szerint az előírások annyira bonyolultak, hogy a szurkolók nehezen fogják átlátni, mi zajlik valójában a pályán, és attól tart, hogy a technikai komplexitás a versenyzés rovására megy - írta meg a The Guardian.
A bahreini előszezoni teszteken a csapatok és a versenyzők élesben szembesülnek a sportág történetének egyik legnagyobb átalakításával. Az új hajtóegység-szabályok értelmében a teljesítmény nagyjából fele-fele arányban származik a belső égésű motorból és az elektromos hajtásból. Ez a változás gyökeresen átalakítja, hogyan kell a pilótáknak kezelniük az autót és az energiamenedzsmentet. Hamilton szerint a rendszer a külső szemlélő számára átláthatatlanná vált.
A Ferrari versenyzője egy mérnöki megbeszélést követően fakadt ki, ahol részletesen ismertették vele az új technikai előírásokat. Úgy érzi, már-már diplomára lenne szükség ahhoz, hogy valaki teljesen átlássa a rendszert, ezért nem hiszi, hogy a rajongók képesek lesznek követni az eseményeket.
Aggodalmait osztja a regnáló világbajnok, Lando Norris is, aki szerint az energiamenedzsment stratégiai harca jórészt a pilótafülkén belül, szoftverek által támogatva zajlik majd. Ez a nézők számára többnyire láthatatlan és nehezen értelmezhető marad.
A versenyzők szerint a legnagyobb problémát az jelenti, hogy vezetési stílusukat kényszerűen át kell alakítaniuk. Az új hajtóegységek optimális működtetéséhez folyamatosan mérlegelniük kell az energiafelhasználás és az energiatárolás közötti egyensúlyt. Ez olyan technikák állandó alkalmazását teszi szükségessé, mint a lift and coast, vagyis a gázelvételes kigurulás az egyenesek végén. Hamilton elmondása szerint Barcelonában például egy időmérős körön is akár 600 méteren keresztül kellene így mennie, amit a saját bevallása szerint ellentétesnek tart az autóversenyzés szellemiségével.
Az új technológia nemcsak elméleti, hanem nagyon is gyakorlati kihívásokat jelent, amit Hamilton bahreini megpördülése is jelzett. A brit pilóta az egyes kanyar féktávjánál blokkolta a kerekeket, és elveszítette az autó hátulját, de sérülés nélkül folytatni tudta a körözést.
A vezetést az is nehezíti, hogy a kanyarok előtt a maximális energia-visszanyerés érdekében erőteljes fékezésre van szükség, ugyanakkor bizonyos szituációkban magasan kell tartani a fordulatszámot, hogy a kigyorsításnál jelentkező turbólyuk hatását csökkentsék. Ez a kettősség trükkös, nehezen kezelhető viselkedést eredményez az autóban.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Az Újpest FC sportigazgatója, Dárdai Pál szerint a lila-fehérek számára a tavaszi idényben a kiesés elkerülése a legfontosabb feladat.
Újabb két rendbeli nemi erőszak miatt emeltek vádat Thomas Partey, az Arsenal korábbi labdarúgója ellen, miután egy negyedik feltételezett áldozat is a hatóságokhoz fordult
Büki Ádám és Kónya Ádám ismét versenyeznek sífutásban, de ma ők lesznek csak magyarok a programban.
A magyar élvonal rangadója mellett a német, francia, olasz és spanyol bajnokságból is érkeznek izgalmas összecsapások.
Magyarország előkelő helyen szerepel a jutalmazásban - a kérdés csak az, mennyit kell az olimpia végén kifizetni majd a sportolóknak.
Az FTC versenyzője ugyan harmadikként ért célba futamában, de ez nem bizonyult elégségesnek az elődöntőbe kerüléshez.
A BYU egyetem amerikaifutball-játékosát, Parker Kingstont nemi erőszak vádjával illették a washingtoni megyei ügyészség szerdai bejelentése szerint.
A magyar válogatott közepes csoportba került: meg kell küzdenie a feljutásért Ukrajnával, Georgiával és az északírekkel is a feljebb jutásért.
Volt edzője is belerúgott a szenvedő Tottenhambe: "nem nevezhető nagy klubnak, nem tudják, mit csinálnak"
Postecoglou szerint a Tottenham nem tartozik a nagy klubok közé, és a klub működésében alapvető problémák vannak.
A fertőzésveszély, valamint a szobák kényelmetlensége miatt sok hokis fontolgatja, hogy alig egy hét után kiköltözik az olimpiai faluból.
A finn síugró-válogatott szövetségi kapitányát fegyelmi vétség miatt hazaküldték az olimpiáról, mert alkoholt fogyasztott, megszegve ezzel a csapat szabályait.
A nők 10 kilométeres szabadstílusú számában Frida Karlsson diadalmaskodott, és megszerezte második aranyérmét a játékokon. A két magyar a mezőny végén ért célba.
A Manchester United társtulajdonosát, Jim Ratcliffe-et "szélsőjobboldali narratíva" átvételével vádolják, miután azt mondta, hogy az Egyesült Királyságot a bevándorlók "gyarmatosítják".
A szánkós kijelentette, hogy a tiltás ellenére is a vitát keltő sisakjában fog versenyezni - a NOB azonban nem tolerálta ezt.
Bár jelenleg nem kiesők, a vezetőség nem volt elégedett az eredményekkel, így harmadszor is kirúgta edzőjét - egy szezonon belül.
Csütörtökön is sűrű program várja a sportolókat a milánói–cortinai téli olimpián, összesen kilenc számban osztanak érmet.
Bőségesen lesz mit nézni a hétvégén: ajánlónkban megmutatjuk, melyik meccsek lesznek várhatóan a legjobbak.
A Fizz Liga 22. fordulójában a pontazonossággal élen álló Ferencváros és Győri ETO FC mellett a harmadik Debreceni VSC is kulcsfontosságú mérkőzést játszik.
