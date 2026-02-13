Páros lábbal szállt bele az F1 vezéreibe Lewis Hamilton: nagyon durva üzenetet küldött a hétszeres világbajnok

Lewis Hamilton keményen bírálta a Forma–1 új szabályrendszerét, miután megpördült új Ferrarijával a bahreini teszteken. A brit pilóta szerint az előírások annyira bonyolultak, hogy a szurkolók nehezen fogják átlátni, mi zajlik valójában a pályán, és attól tart, hogy a technikai komplexitás a versenyzés rovására megy - írta meg a The Guardian.

A bahreini előszezoni teszteken a csapatok és a versenyzők élesben szembesülnek a sportág történetének egyik legnagyobb átalakításával. Az új hajtóegység-szabályok értelmében a teljesítmény nagyjából fele-fele arányban származik a belső égésű motorból és az elektromos hajtásból. Ez a változás gyökeresen átalakítja, hogyan kell a pilótáknak kezelniük az autót és az energiamenedzsmentet. Hamilton szerint a rendszer a külső szemlélő számára átláthatatlanná vált.

A Ferrari versenyzője egy mérnöki megbeszélést követően fakadt ki, ahol részletesen ismertették vele az új technikai előírásokat. Úgy érzi, már-már diplomára lenne szükség ahhoz, hogy valaki teljesen átlássa a rendszert, ezért nem hiszi, hogy a rajongók képesek lesznek követni az eseményeket.

Aggodalmait osztja a regnáló világbajnok, Lando Norris is, aki szerint az energiamenedzsment stratégiai harca jórészt a pilótafülkén belül, szoftverek által támogatva zajlik majd. Ez a nézők számára többnyire láthatatlan és nehezen értelmezhető marad.

A versenyzők szerint a legnagyobb problémát az jelenti, hogy vezetési stílusukat kényszerűen át kell alakítaniuk. Az új hajtóegységek optimális működtetéséhez folyamatosan mérlegelniük kell az energiafelhasználás és az energiatárolás közötti egyensúlyt. Ez olyan technikák állandó alkalmazását teszi szükségessé, mint a lift and coast, vagyis a gázelvételes kigurulás az egyenesek végén. Hamilton elmondása szerint Barcelonában például egy időmérős körön is akár 600 méteren keresztül kellene így mennie, amit a saját bevallása szerint ellentétesnek tart az autóversenyzés szellemiségével.

Az új technológia nemcsak elméleti, hanem nagyon is gyakorlati kihívásokat jelent, amit Hamilton bahreini megpördülése is jelzett. A brit pilóta az egyes kanyar féktávjánál blokkolta a kerekeket, és elveszítette az autó hátulját, de sérülés nélkül folytatni tudta a körözést.

A vezetést az is nehezíti, hogy a kanyarok előtt a maximális energia-visszanyerés érdekében erőteljes fékezésre van szükség, ugyanakkor bizonyos szituációkban magasan kell tartani a fordulatszámot, hogy a kigyorsításnál jelentkező turbólyuk hatását csökkentsék. Ez a kettősség trükkös, nehezen kezelhető viselkedést eredményez az autóban.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA