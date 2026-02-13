2026. február 13. péntek Ella, Linda
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Old Trafford Stadion, a Manchester United Football Club otthona Manchesterben, Angliában, Egyesült Királyságban, légi felvételen.
Sport

Bocsánatot kért a United tulaja rasszista kijelentéseiért: szánja-bánja mondatait

Pénzcentrum
2026. február 13. 18:44

Sir Jim Ratcliffe, a Manchester United társtulajdonosa bocsánatot kért, amiért korábban úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Királyságot "gyarmatosították a bevándorlók", ugyanakkor fenntartja, hogy a bevándorlás gazdasági hatásairól nyílt vitára van szükség - írta a BBC.

A milliárdos üzletember elismerte, hogy szóhasználata bántó lehetett egyesek számára, de hangsúlyozta: szerinte elengedhetetlen nyíltan beszélni a bevándorlás gazdasági következményeiről és annak szabályozásáról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A botrányt Ratcliffe Sky Newsnak adott interjúja robbantotta ki, amelyben a brit gazdaság problémáit részletezve kijelentette: szerinte nem lehet fenntartani egy gazdaságot kilencmillió segélyből élő emberrel és jelentős mértékű bevándorlással. Az interjúban úgy fogalmazott:

Az Egyesült Királyságot gyarmatosították. Túl sokba kerül. Az Egyesült Királyságot tényleg gyarmatosították a bevándorlók, nem igaz?

Állításait téves adatokkal is próbálta alátámasztani, azt állítva, hogy az ország lakossága az elmúlt öt évben 12 millióval, 70 millió főre nőtt, miközben a brit statisztikai hivatal (Office for National Statistics, ONS) szerint a növekedés valójában kevesebb mint hárommillió volt.

A kijelentések azonnali és éles bírálatot váltottak ki a brit politikai és sportélet szereplőiből. Keir Starmer miniszterelnök "sértőnek és helytelennek" nevezte Ratcliffe szavait. A fokozódó nyomás hatására a vállalkozó csütörtökön közleményt adott ki, amelyben úgy fogalmazott:

Sajnálom, hogy a szóhasználatommal megsértettem egyeseket az Egyesült Királyságban és Európában, és aggodalmat keltettem, de fontos felvetni a szabályozott és jól menedzselt bevándorlás kérdését, amely támogatja a gazdasági növekedést.

A miniszterelnöki hivatal szóvivője üdvözölte a bocsánatkérést, és "teljesen helyénvalónak" minősítette azt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Anglia
Manchester United
Piaci érték: 719,15M
Edző: Michael Carrick
Jelenlegi helyezés: #4
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
3.
Aston Villa
26
15
5
6
37
27
10
50
4.
Manchester United
26
12
9
5
47
37
10
45
5.
Chelsea
26
12
8
6
47
30
17
44
Adatlap létrehozva: 2026.02.13.

Bár a Manchester United vezetése közleményében nem nevesítette résztulajdonosát, a klub egyértelműen elhatárolódott a kirekesztő nézetektől. Hangsúlyozták, hogy a csapat büszke befogadó jellegére, és játékosaik, valamint szurkolóik sokszínűsége hűen tükrözi Manchester városának történelmét és örökségét. Andy Burnham, Manchester polgármestere szerint Ratcliffe megjegyzései ellentétesek mindazzal, amit a város hagyományosan képvisel. Kiemelte, hogy a világ minden tájáról érkező labdarúgók évtizedek óta gazdagítják a régió életét.

Az ügynek sportjogi következményei is lehetnek. A BBC értesülései szerint az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) vizsgálja, hogy az INEOS vegyipari óriás alapítójának szavai rossz hírbe hozták-e a labdarúgást. Amennyiben az FA hivatalos eljárást indít, és saját szabályzata alapján vádat emel a 73 éves üzletember ellen, Ratcliffe fegyelmi büntetésre számíthat.

A Kick It Out és a Show Racism the Red Card nevű diszkriminációellenes szervezetek szintén elítélték a nyilatkozatot, "szégyenteljesnek és mélyen megosztónak" nevezve azt, és arra figyelmeztettek, hogy az ilyen retorika legitimálhatja a kisebbségi csoportokkal szembeni ellenségeskedést.

Ratcliffe az Egyesült Királyság egyik leggazdagabb embere, aki 2020-ban a kedvezőbb adózású Monacóba helyezte át adózási illetőségét. Ismert a Brexit melletti kiállásáról, ugyanakkor a legutóbbi választások előtt a Munkáspárt mellett foglalt állást. Nigel Farage, a Reform UK párt vezetője védelmébe vette Ratcliffe-et, mondván: ha a "gyarmatosítás" kifejezést kivesszük az egyenletből, az üzletember diagnózisa a tömeges bevándorlás negatív hatásairól szerinte helytálló.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #sport #egyesült királyság #politika #bevándorlás #manchester united #premier league #angol foci #sportbotrány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:30
19:15
19:08
18:58
18:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 13.
Így nullázzák le semmi perc alatt bárki bankszámláját: rengeteg magyar hiába futhat a pénze után
2026. február 12.
Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
2026. február 13.
Rendkívüli bejelentés a Budapest Parktól: hatalmas újdonságokkal indul a szezon április 23-án
2026. február 13.
Nagy a baj: ebben a vármegyében tízezer lakosra mindössze huszonhárom orvos jut
2026. február 13.
Eszed megáll: tényleg ennyi a magyar európai parlamenti képviselők fizetése 2026-ban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 13. péntek
Ella, Linda
7. hét
Február 13.
Budapest ostroma végének emléknapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a teljes menetrend, a közvetítő csatornák, sportágak és időpontok
2
1 hete
Oroszból magyarrá: bemutatjuk a két műkorcsolyázót, új hazájuknak szereznének dicsőséget a téli olimpián
3
2 napja
Ő az olimpia szupersztárja: elképesztő, mikor tud ugrani a műkorcsolyázó, de van még ennél feljebb?
4
6 napja
Szabotázs a téli olimpián: terrorelhárítók lepték el a helyszín
5
2 napja
Téli olimpia 2026: itt a szerdai program, a magyar versenyzők időpontjai és versenyei
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási ágazat
a biztosítási ágon belül az azonos vagy hasonló kockázatok csoportja. (Pl. a nem-életbiztosítási ágon belüli ágazat a gépjármű-biztosítás.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 13. 19:30
Európa vs. USA: hét ábrán a valóság, mutatjuk, hol jobb valójában az élet
Pénzcentrum  |  2026. február 13. 19:15
Olyan súlyos veszteségeket szenvedett el Oroszország, hogy a teljes összeomlás sem kizárt: lehet, hogy ez zárja le végleg a háborút?
Agrárszektor  |  2026. február 13. 18:28
Őrület, ami a magyar boltokban folyik: már egyre több ilyen élelmiszer van