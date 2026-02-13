Brüsszel becslései szerint egy teljesen integrált SIU évente további 470 milliárd eurót mozgósítana magánforrásokból.
Bocsánatot kért a United tulaja rasszista kijelentéseiért: szánja-bánja mondatait
Sir Jim Ratcliffe, a Manchester United társtulajdonosa bocsánatot kért, amiért korábban úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Királyságot "gyarmatosították a bevándorlók", ugyanakkor fenntartja, hogy a bevándorlás gazdasági hatásairól nyílt vitára van szükség - írta a BBC.
A milliárdos üzletember elismerte, hogy szóhasználata bántó lehetett egyesek számára, de hangsúlyozta: szerinte elengedhetetlen nyíltan beszélni a bevándorlás gazdasági következményeiről és annak szabályozásáról.
A botrányt Ratcliffe Sky Newsnak adott interjúja robbantotta ki, amelyben a brit gazdaság problémáit részletezve kijelentette: szerinte nem lehet fenntartani egy gazdaságot kilencmillió segélyből élő emberrel és jelentős mértékű bevándorlással. Az interjúban úgy fogalmazott:
Az Egyesült Királyságot gyarmatosították. Túl sokba kerül. Az Egyesült Királyságot tényleg gyarmatosították a bevándorlók, nem igaz?
Állításait téves adatokkal is próbálta alátámasztani, azt állítva, hogy az ország lakossága az elmúlt öt évben 12 millióval, 70 millió főre nőtt, miközben a brit statisztikai hivatal (Office for National Statistics, ONS) szerint a növekedés valójában kevesebb mint hárommillió volt.
A kijelentések azonnali és éles bírálatot váltottak ki a brit politikai és sportélet szereplőiből. Keir Starmer miniszterelnök "sértőnek és helytelennek" nevezte Ratcliffe szavait. A fokozódó nyomás hatására a vállalkozó csütörtökön közleményt adott ki, amelyben úgy fogalmazott:
Sajnálom, hogy a szóhasználatommal megsértettem egyeseket az Egyesült Királyságban és Európában, és aggodalmat keltettem, de fontos felvetni a szabályozott és jól menedzselt bevándorlás kérdését, amely támogatja a gazdasági növekedést.
A miniszterelnöki hivatal szóvivője üdvözölte a bocsánatkérést, és "teljesen helyénvalónak" minősítette azt.
Bár a Manchester United vezetése közleményében nem nevesítette résztulajdonosát, a klub egyértelműen elhatárolódott a kirekesztő nézetektől. Hangsúlyozták, hogy a csapat büszke befogadó jellegére, és játékosaik, valamint szurkolóik sokszínűsége hűen tükrözi Manchester városának történelmét és örökségét. Andy Burnham, Manchester polgármestere szerint Ratcliffe megjegyzései ellentétesek mindazzal, amit a város hagyományosan képvisel. Kiemelte, hogy a világ minden tájáról érkező labdarúgók évtizedek óta gazdagítják a régió életét.
Az ügynek sportjogi következményei is lehetnek. A BBC értesülései szerint az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) vizsgálja, hogy az INEOS vegyipari óriás alapítójának szavai rossz hírbe hozták-e a labdarúgást. Amennyiben az FA hivatalos eljárást indít, és saját szabályzata alapján vádat emel a 73 éves üzletember ellen, Ratcliffe fegyelmi büntetésre számíthat.
A Kick It Out és a Show Racism the Red Card nevű diszkriminációellenes szervezetek szintén elítélték a nyilatkozatot, "szégyenteljesnek és mélyen megosztónak" nevezve azt, és arra figyelmeztettek, hogy az ilyen retorika legitimálhatja a kisebbségi csoportokkal szembeni ellenségeskedést.
Ratcliffe az Egyesült Királyság egyik leggazdagabb embere, aki 2020-ban a kedvezőbb adózású Monacóba helyezte át adózási illetőségét. Ismert a Brexit melletti kiállásáról, ugyanakkor a legutóbbi választások előtt a Munkáspárt mellett foglalt állást. Nigel Farage, a Reform UK párt vezetője védelmébe vette Ratcliffe-et, mondván: ha a "gyarmatosítás" kifejezést kivesszük az egyenletből, az üzletember diagnózisa a tömeges bevándorlás negatív hatásairól szerinte helytálló.
