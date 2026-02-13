Védett állatokat, köztük gepárdra hasonlító macskafélét is tartanak.
Hatalmas bajban van a volt Arsenal-focista: újabb áldozata jelentkezett, évekre börtönbe kerülhet
Újabb két rendbeli nemi erőszak miatt emeltek vádat Thomas Partey, az Arsenal korábbi labdarúgója ellen, miután egy negyedik feltételezett áldozat is a hatóságokhoz fordult - számolt be a BBC.
A 32 éves ghánai középpályás jogi helyzete ezzel tovább súlyosbodott, hiszen már korábban is több szexuális bűncselekmény miatt folyt ellene eljárás.
A legfrissebb vádak a londoni rendőrség (Metropolitan Police) új nyomozását követően születtek, és 2020-ban történt, feltételezett esetekre vonatkoznak. Ezeket tavaly augusztusban jelentették a rendőrségen. Partey-nak az új ügyek kapcsán március 13-án kell megjelennie a Westminsteri Kerületi Bíróság előtt az első meghallgatásra. Így immár összesen négy nő vádolja különböző szexuális bűncselekmények elkövetésével a futballistát.
A játékos korábban már ártatlannak vallotta magát öt rendbeli nemi erőszak és egy rendbeli szexuális támadás vádjában, amelyek három másik nőt érintenek. Ezek a feltételezett bűncselekmények 2021 és 2022 között történtek, abban az időszakban, amikor Partey még az észak-londoni klub, az Arsenal alkalmazásában állt. Az eredeti vádakkal kapcsolatban a Southwark Crown Court tavaly szeptemberben feltételes óvadék ellenében szabadlábra helyezte, a büntetőper főtárgyalását pedig idén november 2-ára tűzték ki.
A jogi eljárás időben szorosan követte a játékos klubváltását. Az első vádemelésre mindössze négy nappal azután került sor, hogy június végén lejárt a szerződése az Arsenalnál. A Premier League elhagyását követően a spanyol Villarrealhoz igazolt egyéves megállapodás keretében. A transzfert már a folyamatban lévő büntetőügy ismeretében véglegesítették a nyáron.
Védőügyvédje, Jenny Wiltshire korábban úgy nyilatkozott, hogy ügyfele határozottan tagadja az összes ellene felhozott vádat, és várja a lehetőséget, hogy a bírósági eljárás során tisztázhassa a nevét.
