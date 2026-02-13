Hatalmas bajban van a volt Arsenal-focista: újabb áldozata jelentkezett, évekre börtönbe kerülhet

Újabb két rendbeli nemi erőszak miatt emeltek vádat Thomas Partey, az Arsenal korábbi labdarúgója ellen, miután egy negyedik feltételezett áldozat is a hatóságokhoz fordult - számolt be a BBC.

A 32 éves ghánai középpályás jogi helyzete ezzel tovább súlyosbodott, hiszen már korábban is több szexuális bűncselekmény miatt folyt ellene eljárás.

A legfrissebb vádak a londoni rendőrség (Metropolitan Police) új nyomozását követően születtek, és 2020-ban történt, feltételezett esetekre vonatkoznak. Ezeket tavaly augusztusban jelentették a rendőrségen. Partey-nak az új ügyek kapcsán március 13-án kell megjelennie a Westminsteri Kerületi Bíróság előtt az első meghallgatásra. Így immár összesen négy nő vádolja különböző szexuális bűncselekmények elkövetésével a futballistát.

A játékos korábban már ártatlannak vallotta magát öt rendbeli nemi erőszak és egy rendbeli szexuális támadás vádjában, amelyek három másik nőt érintenek. Ezek a feltételezett bűncselekmények 2021 és 2022 között történtek, abban az időszakban, amikor Partey még az észak-londoni klub, az Arsenal alkalmazásában állt. Az eredeti vádakkal kapcsolatban a Southwark Crown Court tavaly szeptemberben feltételes óvadék ellenében szabadlábra helyezte, a büntetőper főtárgyalását pedig idén november 2-ára tűzték ki.

A jogi eljárás időben szorosan követte a játékos klubváltását. Az első vádemelésre mindössze négy nappal azután került sor, hogy június végén lejárt a szerződése az Arsenalnál. A Premier League elhagyását követően a spanyol Villarrealhoz igazolt egyéves megállapodás keretében. A transzfert már a folyamatban lévő büntetőügy ismeretében véglegesítették a nyáron.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Védőügyvédje, Jenny Wiltshire korábban úgy nyilatkozott, hogy ügyfele határozottan tagadja az összes ellene felhozott vádat, és várja a lehetőséget, hogy a bírósági eljárás során tisztázhassa a nevét.