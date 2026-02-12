2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
Sport

Nemi erőszak a vád a fiatal futballista ellen: nagyon súlyos, amit az ügyészség szerint elkövetett

Pénzcentrum
2026. február 12. 19:43

A BYU egyetem amerikaifutball-játékosát, Parker Kingstont nemi erőszak vádjával illették a washingtoni megyei ügyészség szerdai bejelentése szerint - tudósított az ESPN.

A vád közel egyéves nyomozás eredményeként született, miután egy 20 éves nő tavaly február 23-án szexuális erőszakról tett bejelentést a St. George Regionális Kórházban. Az ügyészség közleménye szerint a nyomozók digitális bizonyítékokat gyűjtöttek, valamint kihallgatták az érintett feleket és más tanúkat is.

Kingstont óvadék nélkül tartják fogva Washington megyében, és pénteken kell megjelennie Utah állam ötödik kerületi bíróságán. A BYU atlétikai részlege közleményben reagált az ügyre:

A BYU ma értesült Parker Kingston letartóztatásáról. Az egyetem minden vádat nagyon komolyan vesz, és együttműködik a bűnüldöző szervekkel. A szövetségi és egyetemi adatvédelmi törvények és gyakorlatok miatt az egyetem nem tud további kommentárt fűzni az ügyhöz

- írták közleményükben. Kingston a BYU vezető elkapója volt a 2025-ös szezonban, 66 elkapással, 924 yarddal és öt touchdownnal.

Ez már a második nagy nyilvánosságot kapott nemi erőszak vád a BYU futballcsapatának játékosa ellen az elmúlt évben. Tavaly májusban Jake Retzlaff korábbi irányítót vádolták meg nemi erőszakkal egy polgári perben, de a felek júniusban közösen megegyeztek az ügy végleges lezárásáról. Retzlaff ellen nem emeltek büntetőjogi vádat, de hosszú eltiltás várt volna rá a BYU becsületkódexének megsértése miatt, amely tiltja a házasság előtti szexuális kapcsolatot, ezért átjelentkezett a Tulane egyetemre.
Címlapkép: Getty Images
