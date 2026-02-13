Újabb két rendbeli nemi erőszak miatt emeltek vádat Thomas Partey, az Arsenal korábbi labdarúgója ellen, miután egy negyedik feltételezett áldozat is a hatóságokhoz fordult
Tényleg kieshet tavasszal az Újpest? Megszólalt Dárdai Pál, szerinte most ezek a célok a liláknál
Az Újpest FC sportigazgatója, Dárdai Pál szerint a lila-fehérek számára a tavaszi idényben a kiesés elkerülése a legfontosabb feladat, miközben hosszabb távon fokozatos építkezésben gondolkodik a klub vezetése.
A Németországból három évtizednyi távollét után visszatérő Dárdai Pál a Sportemberek podcast Extra adásában beszélt arról, milyen célokat fogalmaztak meg az Újpest labdarúgócsapatával kapcsolatban.
"Nem akarok zsákbamacskát árulni, idén ne essünk ki" – jelentette ki egyértelműen a sportigazgató, aki szerint "jelenleg nincs meg se a játékosanyag, se az összeszokottság az első háromra, csomó minden hiányzik".
Dárdai a kerettel kapcsolatos nehézségekre is kitért. Tizenkét labdarúgó szerződése jár le a szezon végén, akiket a hátralévő időszakban megfelelően kell ösztönözni. Problémát jelent az is, hogy kevés olyan tehetséges fiatal található a keretben, aki "rátapos a rutinosak lábára".
A sportigazgató a távolabbi jövőről szólva már ambiciózusabb terveket vázolt fel. Az elképzelések szerint a következő bajnoki évadban már a harmadik és a hatodik hely között szeretnének végezni, ezt követően pedig dobogós helyezést érhetne el a csapat, ami szerinte már jelentős eredménynek számítana.
Lehet dobálózni a szavakkal, mert Újpestnek hívnak egy klubot, de jelen pillanatban messze vagyunk attól, hogy az első helyről és egyebekről beszéljünk
– fogalmazott realistán a sportigazgató.
A lila-fehérek valóban nehéz periódust élnek át: az idény kétharmadánál a tabella kilencedik pozícióját foglalják el, csupán három ponttal előzve meg a kiesőzónát. A lilák ma este a tabellán harmadik Debrecent fogadják hazai pályán: a pénteki meccsekről bővebben olvashatsz a Pénzcentrum előzetesében.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az év végén hivatalba lépő Szélesi Zoltán irányításával eddig három bajnokin léptek pályára, ezeken összesen egyetlen pontot sikerült begyűjteniük. Dárdai eredetileg az új létesítmény elkészülte után tervezte megkezdeni újpesti munkáját, végül mégis hamarabb csatlakozott a klubhoz.
Jelenleg nagyon nehéz körülmények vannak, de a célom az, hogy az új stadion úgy legyen tele családokkal, gyerekekkel, nagypapákkal, komoly szurkolótáborral, hogy közben legyen egy csapat, amelynek van egy komoly gerince, amire büszkének lehet lenni és az első három helyért játszik. Akkor nekem sikerült a történetem. Mindenki tudja, milyen a sport, ez lehet rövidebb, lehet hosszabb idő is. Jelen állás szerint az első hat hét arra volt jó, hogy megismerkedtünk, és biztos vagyok benne, a harmadik helyet nem fogjuk elérni
– összegezte hosszú távú elképzeléseit és a jelenlegi realitásokat a sportigazgató.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
8.
MTK Budapest
|
21
|
7
|
3
|
11
|
39
|
46
|
-7
|
24
|
9.
Újpest FC
|
21
|
6
|
5
|
10
|
28
|
37
|
-9
|
23
|
10.
Nyíregyháza
|
21
|
5
|
6
|
10
|
25
|
37
|
-12
|
21
címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
Magyarország előkelő helyen szerepel a jutalmazásban - a kérdés csak az, mennyit kell az olimpia végén kifizetni majd a sportolóknak.
A magyar válogatott közepes csoportba került: meg kell küzdenie a feljutásért Ukrajnával, Georgiával és az északírekkel is a feljebb jutásért.
Volt edzője is belerúgott a szenvedő Tottenhambe: "nem nevezhető nagy klubnak, nem tudják, mit csinálnak"
Postecoglou szerint a Tottenham nem tartozik a nagy klubok közé, és a klub működésében alapvető problémák vannak.
A fertőzésveszély, valamint a szobák kényelmetlensége miatt sok hokis fontolgatja, hogy alig egy hét után kiköltözik az olimpiai faluból.
A finn síugró-válogatott szövetségi kapitányát fegyelmi vétség miatt hazaküldték az olimpiáról, mert alkoholt fogyasztott, megszegve ezzel a csapat szabályait.
A nők 10 kilométeres szabadstílusú számában Frida Karlsson diadalmaskodott, és megszerezte második aranyérmét a játékokon. A két magyar a mezőny végén ért célba.
A Manchester United társtulajdonosát, Jim Ratcliffe-et "szélsőjobboldali narratíva" átvételével vádolják, miután azt mondta, hogy az Egyesült Királyságot a bevándorlók "gyarmatosítják".
A szánkós kijelentette, hogy a tiltás ellenére is a vitát keltő sisakjában fog versenyezni - a NOB azonban nem tolerálta ezt.
Bár jelenleg nem kiesők, a vezetőség nem volt elégedett az eredményekkel, így harmadszor is kirúgta edzőjét - egy szezonon belül.
Csütörtökön is sűrű program várja a sportolókat a milánói–cortinai téli olimpián, összesen kilenc számban osztanak érmet.
Bőségesen lesz mit nézni a hétvégén: ajánlónkban megmutatjuk, melyik meccsek lesznek várhatóan a legjobbak.
A Fizz Liga 22. fordulójában a pontazonossággal élen álló Ferencváros és Győri ETO FC mellett a harmadik Debreceni VSC is kulcsfontosságú mérkőzést játszik.
A Bournemouth 2-1-re nyert az Everton otthonában a Premier League 26. fordulójának keddi játéknapján.
A műkorcsolyaedző Benoit Richaud nem két-három, hanem csaknem húsz sportolóval dolgozik egyszerre az olimpián.
Elképesztő, mit kap az olimpián hibázó fiatal síugró: sorompóba állt a szövetség, nem tűrik a bántalmazásokat
A 19 éves sportoló mindössze 82 métert ugrott, így a lengyel csapat lemaradt a legjobb nyolc nemzet közé kerülésről.
Szembeszáll a NOB-bal az ukrán szánkós: hiába tiltották meg, akkor is abban a sisakban versenyez, amiben ő akar
Vlagyiszlav Heraszkovics kijelentette, hogy a NOB tiltása ellenére is viselni fogja a háború áldozatainak képeivel díszített sisakját a téli olimpián.
Súlyos baleset történt a milánói téli olimpia hódeszkás selejtezőjén: a kínai Liu Csia-jü a pálya közepén esett nagyot egy ugrást követően.
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás