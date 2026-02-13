Tényleg kieshet tavasszal az Újpest? Megszólalt Dárdai Pál, szerinte most ezek a célok a liláknál

Az Újpest FC sportigazgatója, Dárdai Pál szerint a lila-fehérek számára a tavaszi idényben a kiesés elkerülése a legfontosabb feladat, miközben hosszabb távon fokozatos építkezésben gondolkodik a klub vezetése.

A Németországból három évtizednyi távollét után visszatérő Dárdai Pál a Sportemberek podcast Extra adásában beszélt arról, milyen célokat fogalmaztak meg az Újpest labdarúgócsapatával kapcsolatban.

"Nem akarok zsákbamacskát árulni, idén ne essünk ki" – jelentette ki egyértelműen a sportigazgató, aki szerint "jelenleg nincs meg se a játékosanyag, se az összeszokottság az első háromra, csomó minden hiányzik".

Dárdai a kerettel kapcsolatos nehézségekre is kitért. Tizenkét labdarúgó szerződése jár le a szezon végén, akiket a hátralévő időszakban megfelelően kell ösztönözni. Problémát jelent az is, hogy kevés olyan tehetséges fiatal található a keretben, aki "rátapos a rutinosak lábára".

A sportigazgató a távolabbi jövőről szólva már ambiciózusabb terveket vázolt fel. Az elképzelések szerint a következő bajnoki évadban már a harmadik és a hatodik hely között szeretnének végezni, ezt követően pedig dobogós helyezést érhetne el a csapat, ami szerinte már jelentős eredménynek számítana.

Lehet dobálózni a szavakkal, mert Újpestnek hívnak egy klubot, de jelen pillanatban messze vagyunk attól, hogy az első helyről és egyebekről beszéljünk

– fogalmazott realistán a sportigazgató.

A lila-fehérek valóban nehéz periódust élnek át: az idény kétharmadánál a tabella kilencedik pozícióját foglalják el, csupán három ponttal előzve meg a kiesőzónát. A lilák ma este a tabellán harmadik Debrecent fogadják hazai pályán: a pénteki meccsekről bővebben olvashatsz a Pénzcentrum előzetesében.

Az év végén hivatalba lépő Szélesi Zoltán irányításával eddig három bajnokin léptek pályára, ezeken összesen egyetlen pontot sikerült begyűjteniük. Dárdai eredetileg az új létesítmény elkészülte után tervezte megkezdeni újpesti munkáját, végül mégis hamarabb csatlakozott a klubhoz.

Jelenleg nagyon nehéz körülmények vannak, de a célom az, hogy az új stadion úgy legyen tele családokkal, gyerekekkel, nagypapákkal, komoly szurkolótáborral, hogy közben legyen egy csapat, amelynek van egy komoly gerince, amire büszkének lehet lenni és az első három helyért játszik. Akkor nekem sikerült a történetem. Mindenki tudja, milyen a sport, ez lehet rövidebb, lehet hosszabb idő is. Jelen állás szerint az első hat hét arra volt jó, hogy megismerkedtünk, és biztos vagyok benne, a harmadik helyet nem fogjuk elérni

– összegezte hosszú távú elképzeléseit és a jelenlegi realitásokat a sportigazgató.

