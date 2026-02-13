2026. február 13. péntek Ella, Linda
12 °C Budapest
Budapest, 2025. december 18.Dárdai Pál a labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest FC új sportigazgatója a bemutatkozó sajtótájékoztatón a klub székházában 2025. december 18-án. A korábbi magyar szövetségi kapitány, játékosként 61-szeres vá
Tényleg kieshet tavasszal az Újpest? Megszólalt Dárdai Pál, szerinte most ezek a célok a liláknál

2026. február 13. 11:15

Az Újpest FC sportigazgatója, Dárdai Pál szerint a lila-fehérek számára a tavaszi idényben a kiesés elkerülése a legfontosabb feladat, miközben hosszabb távon fokozatos építkezésben gondolkodik a klub vezetése.

A Németországból három évtizednyi távollét után visszatérő Dárdai Pál a Sportemberek podcast Extra adásában beszélt arról, milyen célokat fogalmaztak meg az Újpest labdarúgócsapatával kapcsolatban. 

"Nem akarok zsákbamacskát árulni, idén ne essünk ki" – jelentette ki egyértelműen a sportigazgató, aki szerint "jelenleg nincs meg se a játékosanyag, se az összeszokottság az első háromra, csomó minden hiányzik".

Dárdai a kerettel kapcsolatos nehézségekre is kitért. Tizenkét labdarúgó szerződése jár le a szezon végén, akiket a hátralévő időszakban megfelelően kell ösztönözni. Problémát jelent az is, hogy kevés olyan tehetséges fiatal található a keretben, aki "rátapos a rutinosak lábára".

A sportigazgató a távolabbi jövőről szólva már ambiciózusabb terveket vázolt fel. Az elképzelések szerint a következő bajnoki évadban már a harmadik és a hatodik hely között szeretnének végezni, ezt követően pedig dobogós helyezést érhetne el a csapat, ami szerinte már jelentős eredménynek számítana.

Lehet dobálózni a szavakkal, mert Újpestnek hívnak egy klubot, de jelen pillanatban messze vagyunk attól, hogy az első helyről és egyebekről beszéljünk

– fogalmazott realistán a sportigazgató.

A lila-fehérek valóban nehéz periódust élnek át: az idény kétharmadánál a tabella kilencedik pozícióját foglalják el, csupán három ponttal előzve meg a kiesőzónát. A lilák ma este a tabellán harmadik Debrecent fogadják hazai pályán: a pénteki meccsekről bővebben olvashatsz a Pénzcentrum előzetesében.

Az év végén hivatalba lépő Szélesi Zoltán irányításával eddig három bajnokin léptek pályára, ezeken összesen egyetlen pontot sikerült begyűjteniük. Dárdai eredetileg az új létesítmény elkészülte után tervezte megkezdeni újpesti munkáját, végül mégis hamarabb csatlakozott a klubhoz.

Jelenleg nagyon nehéz körülmények vannak, de a célom az, hogy az új stadion úgy legyen tele családokkal, gyerekekkel, nagypapákkal, komoly szurkolótáborral, hogy közben legyen egy csapat, amelynek van egy komoly gerince, amire büszkének lehet lenni és az első három helyért játszik. Akkor nekem sikerült a történetem. Mindenki tudja, milyen a sport, ez lehet rövidebb, lehet hosszabb idő is. Jelen állás szerint az első hat hét arra volt jó, hogy megismerkedtünk, és biztos vagyok benne, a harmadik helyet nem fogjuk elérni

– összegezte hosszú távú elképzeléseit és a jelenlegi realitásokat a sportigazgató.

Magyarország
Újpest FC
Piaci érték: 17,60M
Edző: Szélesi Zoltán
Bajnokság: OTP Bank Liga
Jelenlegi helyezés: #9
OTP Bank Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
8.
MTK Budapest
21
7
3
11
39
46
-7
24
9.
Újpest FC
21
6
5
10
28
37
-9
23
10.
Nyíregyháza
21
5
6
10
25
37
-12
21
Adatlap létrehozva: 2026.02.13.

címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
#foci #sport #labdarúgás #meccs #csapat #edző #magyar labdarúgás #magyar foci #újpest fc #NB I

