A magyar labdarúgó-válogatott szeptember végén rajtol a 2026/2027-es Nemzetek Ligájában: Marco Rossi szövetségi kapitány együttese a házigazda Puskás Arénában Ukrajnával kezdi a sorozatot.
Nem volt ellenfele a világelső sakkzseninek: újra nagy címet nyert Magnus Carlsen
Sorozatban negyedszer hódította el a Speed Chess Championship trófeáját a világelső Magnus Carlsen, aki a londoni döntőben 15–12-re legyőzte a francia–iráni nagymestert, Firúzsja Alirézát - írja a The Guardian.
Magnus Carlsen sorozatban negyedszer nyerte meg a Speed Chess Championshipet, miután a londoni döntőben egy háromórás, idegőrlő küzdelem végén 15–12 arányban felülmúlta a francia–iráni Firúzsja Alirézát.
A 35 éves norvég nagymester ezzel ismét jelezte dominanciáját az online villámsakk világában. A tavalyi, párizsi döntőjükhöz képest – ahol Carlsen fölényesen győzött – a 22 éves kihívó ezúttal jóval szorosabbá tette a párharcot.
A 250 ezer dolláros összdíjazású torna lebonyolítása komoly állóképességet követelt a résztvevőktől. A felek először 90 percen át játszottak 5 perces, majd egy 60 perces szakaszban 3 perces gondolkodási idejű partikat. Végül 30 percnyi bullet sakk, vagyis egyperces villámsakk zárta a programot, ahol mindössze 1 perc állt rendelkezésre a teljes partira. Minden lépés után egy másodperc bónuszidő járt.
Carlsen az ötperces szegmensben szerzett előnyt, a háromperces játszmák összesítésben döntetlenre végződtek, a mindent eldöntő egyperces partikban pedig – amelyek elvben Firúzsja specialitásai – a norvég minimális különbséggel, 5–4-re bizonyult jobbnak. A kilencedik játszmában Carlsen világossal, bástya- és futópár-előnyben fokozatosan felőrölte ellenfele vezérrel védett állását, és végleg eldöntötte a meccset. Győzelme után úgy fogalmazott, hogy elsősorban az döntött mellette, hogy a végjátékban jobban bírta a terhelést riválisánál.
A londoni 180 Studiosban megrendezett eseményt telt ház követte a helyszínen, az interneten pedig további mintegy 30 ezren figyelték élőben a partikat. Bár a játékosok fizikailag egy térben ültek, a mérkőzéseket online játszották, fejhallgatóval, e-sport jellegű környezetben. A helyszíni nézők lelkesedése olykor feszültséget is keltett: Carlsen a győzelmi beszédében szóvá tette, hogy a közönség érezhetően inkább Firúzsja Alirézának szurkolt.
A torna egyik legnagyobb meglepetését a bronzmérkőzés szolgáltatta: a mindössze 19 éves belarusz nagymester, Gyenyisz Lazavik 13,5–12,5 arányban legyőzte az amerikai Nakamura Hikarút. Az eredmény azért számít szenzációnak, mert Nakamura az elmúlt tíz évben Carlsen és Firúzsja mellett senkitől nem kapott ki ebben a versenyszámban. Az amerikai játékos az elődöntőben hosszabbítás után maradt alul Firúzsja ellen, míg Lazavikot Carlsen búcsúztatta a fináléba jutásért vívott pároscsatában.
A döntő felvezetéseként Carlsen egy barátságos mérkőzést is játszott Anglia 10 éves női villámsakk-bajnokával, Bodhana Sivanandannal. Bár a világelső 37 lépésben mattolta a fiatal tehetséget, Sivanandan komoly ellenállást tanúsított, és később értékes tapasztalatként beszélt az összecsapásról.
A nemzetközi sakkvilág figyelme most a németországi Weissenhausra irányul, ahol a hétvégén rendezik meg az első hivatalos FIDE Freestyle sakk-világbajnokságot. A versenyen a Fischer-random sakk, más néven Chess960 szabályai szerint játszanak, amelyben a tisztek alapállása véletlenszerűen változik. A mezőnyben Carlsen mellett olyan nevek szerepelnek, mint Fabiano Caruana, Levon Aronjan és a fiatal üzbég tehetség, Nodirbek Abduszattorov.
Nakamura Hikarú, a regnáló randomsakk-világbajnok ugyanakkor visszautasította a meghívást, és éles kritikát fogalmazott meg a szervezőkkel szemben. Közlése szerint a világbajnokságot kapkodva rakták össze, a díjalap az eredetileg tervezett összeg harmadára csökkent, és a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) bevonását sem tartja kedvező fejleménynek. Az amerikai nagymester jelezte, hogy figyelmét inkább a márciusi világbajnok-jelöltek versenyére összpontosítja.
Páros lábbal szállt bele az F1 vezéreibe Lewis Hamilton: nagyon durva üzenetet küldött a hétszeres világbajnok
Lewis Hamilton keményen bírálta a Forma–1 új szabályrendszerét, miután megpördült új Ferrarijával a bahreini teszteken.
A milánói–cortinai téli olimpia pénteki versenynapján Brunner Blanca a snowboardkrossz nyolcaddöntőjében fejezte be szereplését.
A magyar élvonal rangadója mellett a német, francia, olasz és spanyol bajnokságból is érkeznek izgalmas összecsapások.
Magyarország előkelő helyen szerepel a jutalmazásban - a kérdés csak az, mennyit kell az olimpia végén kifizetni majd a sportolóknak.
Az FTC versenyzője ugyan harmadikként ért célba futamában, de ez nem bizonyult elégségesnek az elődöntőbe kerüléshez.
A BYU egyetem amerikaifutball-játékosát, Parker Kingstont nemi erőszak vádjával illették a washingtoni megyei ügyészség szerdai bejelentése szerint.
A magyar válogatott közepes csoportba került: meg kell küzdenie a feljutásért Ukrajnával, Georgiával és az északírekkel is a feljebb jutásért.
Volt edzője is belerúgott a szenvedő Tottenhambe: "nem nevezhető nagy klubnak, nem tudják, mit csinálnak"
Postecoglou szerint a Tottenham nem tartozik a nagy klubok közé, és a klub működésében alapvető problémák vannak.
A fertőzésveszély, valamint a szobák kényelmetlensége miatt sok hokis fontolgatja, hogy alig egy hét után kiköltözik az olimpiai faluból.
A finn síugró-válogatott szövetségi kapitányát fegyelmi vétség miatt hazaküldték az olimpiáról, mert alkoholt fogyasztott, megszegve ezzel a csapat szabályait.
A nők 10 kilométeres szabadstílusú számában Frida Karlsson diadalmaskodott, és megszerezte második aranyérmét a játékokon. A két magyar a mezőny végén ért célba.
A Manchester United társtulajdonosát, Jim Ratcliffe-et "szélsőjobboldali narratíva" átvételével vádolják, miután azt mondta, hogy az Egyesült Királyságot a bevándorlók "gyarmatosítják".
A szánkós kijelentette, hogy a tiltás ellenére is a vitát keltő sisakjában fog versenyezni - a NOB azonban nem tolerálta ezt.
Bár jelenleg nem kiesők, a vezetőség nem volt elégedett az eredményekkel, így harmadszor is kirúgta edzőjét - egy szezonon belül.
Csütörtökön is sűrű program várja a sportolókat a milánói–cortinai téli olimpián, összesen kilenc számban osztanak érmet.
Bőségesen lesz mit nézni a hétvégén: ajánlónkban megmutatjuk, melyik meccsek lesznek várhatóan a legjobbak.
A Fizz Liga 22. fordulójában a pontazonossággal élen álló Ferencváros és Győri ETO FC mellett a harmadik Debreceni VSC is kulcsfontosságú mérkőzést játszik.
A Bournemouth 2-1-re nyert az Everton otthonában a Premier League 26. fordulójának keddi játéknapján.
