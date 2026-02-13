Péntek esti futballkavalkád: Újpest-Loki az NB I-ben, a Dortmund és a PSG is játszik ma este

A péntek este bőséges kínálatot tartogat a labdarúgás szerelmeseinek. A magyar élvonal rangadója mellett a német, francia, olasz és spanyol bajnokságból is érkeznek izgalmas összecsapások, így szinte az egész estét végig lehet futballal tölteni.

A hétvégi fordulók nyitányaként több topligában is pályára lépnek a csapatok. A Bundesligában a remek formában lévő Borussia Dortmund fogadja az ugyancsak jó szériában lévő Mainzot, Franciaországban pedig a bajnoki címvédő Paris Saint-Germain látogat a Rennes-hez. A magyar szurkolók számára természetesen az Újpest–Debrecen párharc bír kiemelt jelentőséggel, amely az esti program egyik legizgalmasabb mérkőzése lehet.

Ligue 1 | Franciaország

A francia élvonal péntek esti programja a Stade Rennais és a Paris Saint-Germain találkozójával indul 19:00-kor. A párizsiak ötmeccses győzelmi sorozattal érkeznek Bretagne-ba, és az őszi, 5–0-ra megnyert hazai találkozó óta magabiztosan tekinthetnek erre a párharcra. A házigazda Rennes az utóbbi időszakban nehezebb időket él, formája jócskán elmarad riválisa teljesítményétől. A PSG célja egyértelmű: folytatni a hibátlan menetelést, és tovább erősíteni pozícióját a tabella élén.

Az esti program másik francia mérkőzésén 21:05-től az AS Monaco fogadja az FC Nantes együttesét. Az őszi egymás elleni találkozó nyolc gólt hozott: a Monaco idegenben 5–3-ra győzött egy rendkívül hullámzó összecsapáson. A hazaiak formája jelenleg ingadozó, míg a vendégek komoly gondokkal küzdenek, hiszen az utóbbi hetekben sorozatban több vereséget is elszenvedtek. A gólgazdag előzmények alapján most is nyílt, látványos mérkőzésre számíthatunk.

Bundesliga | Németország

A német élvonal péntek esti rangadóján a Borussia Dortmund a Mainzot fogadja 20:30-as kezdéssel. A sárga-feketék kiváló formában futballoznak: legutóbbi öt bajnoki mérkőzésüket egyaránt megnyerték, és úgy tűnik, ismét rátaláltak a helyes útra.

A Mainz azonban korántsem lesz könnyű ellenfél. A vendégek szintén remek passzban vannak, öt meccsükből négyet megnyertek. Az őszi összecsapáson a Dortmund idegenben győzött 2–0-ra, és a mostani erőviszonyok alapján ismét szoros, kiélezett küzdelem várható a Signal Iduna Parkban.

Fizz Liga | Magyarország

A magyar bajnokság péntek esti rangadóján az Újpest FC a Debreceni VSC-t fogadja 20:00-kor. A lila-fehérek első idei győzelmükre hajtanak, de nem lesz könnyű dolguk a jelenleg harmadik Loki ellen.

A Debrecen stabilabb formát mutat, és többnyire győzelmekkel a háta mögött érkezik a fővárosba. Az őszi találkozó egyértelmű hajdúsági sikert hozott: a Loki hazai pályán 5–2-re múlta felül az Újpestet, ami komoly önbizalmat adhat a vendégeknek. A Szusza Ferenc Stadionban azonban a hazaiak revánsra készülnek - ehhez azonban valami fejlődést végre mutatniuk kellene.

Fizz Liga 22. forduló Újpest FC Debreceni VSC 2026. február 13. péntek 20:00 | Megyeri uti, Budapest Egymás elleni statisztika: 30 meccs Győzelem Újpest FC: 13 (43.3%) Debreceni VSC: 9 (30%) Döntetlen: 8 (26.7%) Gólok Újpest FC: 40 Debreceni VSC: 39 Gólkülönbség: 1 Hazai győzelem Újpest FC: 9 Debreceni VSC: 8 Vendéggyőzelem Újpest FC: 4 Debreceni VSC: 1 Adatlap létrehozva: 2026.02.12.

Serie A | Olaszország

Az olasz élvonal péntek esti programjában a Pisa és az AC Milan találkozója szerepel 20:45-ös kezdéssel. A Milan jó formában érkezik Toszkánába: az elmúlt öt mérkőzéséből hármat megnyert, és stabilan gyűjti a pontokat.

A hazai Pisa ezzel szemben nehezebb időszakon megy keresztül, az utóbbi meccseken többször is pont nélkül maradt. Az őszi, milánói összecsapás döntetlennel zárult, így a rossonerinek most idegenben kell bizonyítania, hogy továbbra is képes megszorongatni a tabella élmezőnyét.

La Liga | Spanyolország

A spanyol bajnokságból az Elche és a CA Osasuna mérkőzését láthatják a szurkolók 21:00-tól. Az Osasuna az utóbbi hetekben magabiztosan futballozik, jó formában érkezik ehhez az összecsapáshoz. Az Elche helyzete ennél jóval nehezebb, az elmúlt fordulókban rendszerint alulmaradt ellenfeleivel szemben. Az őszi pamplonai derbi döntetlennel zárult, így mindkét csapat győzelemre éhesen vághat neki a mostani találkozónak.

Szóval, mi legyen a program?

Akik szeretnék végigkövetni az estét, azoknak ideális menetrend lehet 19:00-kor a Rennes–PSG találkozóval indítani, 20:00-tól átkapcsolni az Újpest–Debrecen rangadóra, majd 20:30-tól élvezni a Dortmund–Mainz összecsapást. A késő esti órákban pedig a 21:00-kor kezdődő Elche–Osasuna vagy a 21:05-ös Monaco–Nantes mérkőzés szolgálhat méltó lezárásként, így a péntek este valóban teljes egészében a labdarúgásé lehet.

