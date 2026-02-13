Az FTC versenyzője ugyan harmadikként ért célba futamában, de ez nem bizonyult elégségesnek az elődöntőbe kerüléshez.
Péntek esti futballkavalkád: Újpest-Loki az NB I-ben, a Dortmund és a PSG is játszik ma este
A péntek este bőséges kínálatot tartogat a labdarúgás szerelmeseinek. A magyar élvonal rangadója mellett a német, francia, olasz és spanyol bajnokságból is érkeznek izgalmas összecsapások, így szinte az egész estét végig lehet futballal tölteni.
A hétvégi fordulók nyitányaként több topligában is pályára lépnek a csapatok. A Bundesligában a remek formában lévő Borussia Dortmund fogadja az ugyancsak jó szériában lévő Mainzot, Franciaországban pedig a bajnoki címvédő Paris Saint-Germain látogat a Rennes-hez. A magyar szurkolók számára természetesen az Újpest–Debrecen párharc bír kiemelt jelentőséggel, amely az esti program egyik legizgalmasabb mérkőzése lehet.
Ligue 1 | Franciaország
A francia élvonal péntek esti programja a Stade Rennais és a Paris Saint-Germain találkozójával indul 19:00-kor. A párizsiak ötmeccses győzelmi sorozattal érkeznek Bretagne-ba, és az őszi, 5–0-ra megnyert hazai találkozó óta magabiztosan tekinthetnek erre a párharcra. A házigazda Rennes az utóbbi időszakban nehezebb időket él, formája jócskán elmarad riválisa teljesítményétől. A PSG célja egyértelmű: folytatni a hibátlan menetelést, és tovább erősíteni pozícióját a tabella élén.
Az esti program másik francia mérkőzésén 21:05-től az AS Monaco fogadja az FC Nantes együttesét. Az őszi egymás elleni találkozó nyolc gólt hozott: a Monaco idegenben 5–3-ra győzött egy rendkívül hullámzó összecsapáson. A hazaiak formája jelenleg ingadozó, míg a vendégek komoly gondokkal küzdenek, hiszen az utóbbi hetekben sorozatban több vereséget is elszenvedtek. A gólgazdag előzmények alapján most is nyílt, látványos mérkőzésre számíthatunk.
Bundesliga | Németország
A német élvonal péntek esti rangadóján a Borussia Dortmund a Mainzot fogadja 20:30-as kezdéssel. A sárga-feketék kiváló formában futballoznak: legutóbbi öt bajnoki mérkőzésüket egyaránt megnyerték, és úgy tűnik, ismét rátaláltak a helyes útra.
A Mainz azonban korántsem lesz könnyű ellenfél. A vendégek szintén remek passzban vannak, öt meccsükből négyet megnyertek. Az őszi összecsapáson a Dortmund idegenben győzött 2–0-ra, és a mostani erőviszonyok alapján ismét szoros, kiélezett küzdelem várható a Signal Iduna Parkban.
Fizz Liga | Magyarország
A magyar bajnokság péntek esti rangadóján az Újpest FC a Debreceni VSC-t fogadja 20:00-kor. A lila-fehérek első idei győzelmükre hajtanak, de nem lesz könnyű dolguk a jelenleg harmadik Loki ellen.
A Debrecen stabilabb formát mutat, és többnyire győzelmekkel a háta mögött érkezik a fővárosba. Az őszi találkozó egyértelmű hajdúsági sikert hozott: a Loki hazai pályán 5–2-re múlta felül az Újpestet, ami komoly önbizalmat adhat a vendégeknek. A Szusza Ferenc Stadionban azonban a hazaiak revánsra készülnek - ehhez azonban valami fejlődést végre mutatniuk kellene.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Serie A | Olaszország
Az olasz élvonal péntek esti programjában a Pisa és az AC Milan találkozója szerepel 20:45-ös kezdéssel. A Milan jó formában érkezik Toszkánába: az elmúlt öt mérkőzéséből hármat megnyert, és stabilan gyűjti a pontokat.
A hazai Pisa ezzel szemben nehezebb időszakon megy keresztül, az utóbbi meccseken többször is pont nélkül maradt. Az őszi, milánói összecsapás döntetlennel zárult, így a rossonerinek most idegenben kell bizonyítania, hogy továbbra is képes megszorongatni a tabella élmezőnyét.
La Liga | Spanyolország
A spanyol bajnokságból az Elche és a CA Osasuna mérkőzését láthatják a szurkolók 21:00-tól. Az Osasuna az utóbbi hetekben magabiztosan futballozik, jó formában érkezik ehhez az összecsapáshoz. Az Elche helyzete ennél jóval nehezebb, az elmúlt fordulókban rendszerint alulmaradt ellenfeleivel szemben. Az őszi pamplonai derbi döntetlennel zárult, így mindkét csapat győzelemre éhesen vághat neki a mostani találkozónak.
Szóval, mi legyen a program?
Akik szeretnék végigkövetni az estét, azoknak ideális menetrend lehet 19:00-kor a Rennes–PSG találkozóval indítani, 20:00-tól átkapcsolni az Újpest–Debrecen rangadóra, majd 20:30-tól élvezni a Dortmund–Mainz összecsapást. A késő esti órákban pedig a 21:00-kor kezdődő Elche–Osasuna vagy a 21:05-ös Monaco–Nantes mérkőzés szolgálhat méltó lezárásként, így a péntek este valóban teljes egészében a labdarúgásé lehet.
A Pénzcentrum nem csak a mai játéknapról, de az egész hétvégéről készített egy előzeteset, felsorolva a legkérdekesebb mérkőzéseket. Ezt itt olvashatod el újra:
Büki Ádám és Kónya Ádám ismét versenyeznek sífutásban, de ma ők lesznek csak magyarok a programban.
Magyarország előkelő helyen szerepel a jutalmazásban - a kérdés csak az, mennyit kell az olimpia végén kifizetni majd a sportolóknak.
A finn síugró-válogatott szövetségi kapitányát fegyelmi vétség miatt hazaküldték az olimpiáról, mert alkoholt fogyasztott, megszegve ezzel a csapat szabályait.
A nők 10 kilométeres szabadstílusú számában Frida Karlsson diadalmaskodott, és megszerezte második aranyérmét a játékokon. A két magyar a mezőny végén ért célba.
A Manchester United társtulajdonosát, Jim Ratcliffe-et "szélsőjobboldali narratíva" átvételével vádolják, miután azt mondta, hogy az Egyesült Királyságot a bevándorlók "gyarmatosítják".
A szánkós kijelentette, hogy a tiltás ellenére is a vitát keltő sisakjában fog versenyezni - a NOB azonban nem tolerálta ezt.
Bár jelenleg nem kiesők, a vezetőség nem volt elégedett az eredményekkel, így harmadszor is kirúgta edzőjét - egy szezonon belül.
Csütörtökön is sűrű program várja a sportolókat a milánói–cortinai téli olimpián, összesen kilenc számban osztanak érmet.
Bőségesen lesz mit nézni a hétvégén: ajánlónkban megmutatjuk, melyik meccsek lesznek várhatóan a legjobbak.
A Fizz Liga 22. fordulójában a pontazonossággal élen álló Ferencváros és Győri ETO FC mellett a harmadik Debreceni VSC is kulcsfontosságú mérkőzést játszik.
A Bournemouth 2-1-re nyert az Everton otthonában a Premier League 26. fordulójának keddi játéknapján.
A műkorcsolyaedző Benoit Richaud nem két-három, hanem csaknem húsz sportolóval dolgozik egyszerre az olimpián.
Elképesztő, mit kap az olimpián hibázó fiatal síugró: sorompóba állt a szövetség, nem tűrik a bántalmazásokat
A 19 éves sportoló mindössze 82 métert ugrott, így a lengyel csapat lemaradt a legjobb nyolc nemzet közé kerülésről.
Szembeszáll a NOB-bal az ukrán szánkós: hiába tiltották meg, akkor is abban a sisakban versenyez, amiben ő akar
Vlagyiszlav Heraszkovics kijelentette, hogy a NOB tiltása ellenére is viselni fogja a háború áldozatainak képeivel díszített sisakját a téli olimpián.
Súlyos baleset történt a milánói téli olimpia hódeszkás selejtezőjén: a kínai Liu Csia-jü a pálya közepén esett nagyot egy ugrást követően.
Ilia Malinin hátraszaltójával őrületbe hozta a milánói közönséget a műkorcsolya-csapatversenyen, és most minden szem rá szegeződik.
A Tottenham Hotspur menesztette Thomas Franket, aki mindössze nyolc hónapig irányította a londoni csapatot.
Roberto De Zerbi közös megegyezéssel távozott az Olympique Marseille vezetőedzői posztjáról - súlyos vereségeket szenvedett el a csapat.
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás