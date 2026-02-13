2026. február 13. péntek Ella, Linda
Ez nagyot szólna! Simeonét kerülgeti az edzőt kereső Tottenham, vajon elhagyja Madridot a kedvükért?

Pénzcentrum
2026. február 13. 11:53

A gyenge bajnoki szereplés miatt menesztett Thomas Frank utódjaként Diego Simeonét szemelte ki a Tottenham Hotspur, és a londoni klub már fel is vette a kapcsolatot az argentin edző képviselőivel - jelentette a Yahoo Sports.

A Tottenham rendkívül nehéz helyzetben van, ami azonnali döntést követelt a vezetőségtől. A csapat jelenleg csupán a 16. helyen áll a Premier League-ben, huszonhat mérkőzésen szerzett 29 ponttal. Ez messze elmarad a klub ambícióitól, ezért a vezetés úgy határozott, hogy megválik a dán Thomas Franktól. A cél egy olyan karakteres vezetőedző szerződtetése, aki képes lehet gyökeresen megfordítani a szezon menetét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Indykaila News értesülései szerint a Tottenham választása Diego Simeonéra esett. Az argentin tréner 2011 decembere óta irányítja az Atlético Madridot, és szerződése 2027-ig köti a spanyol fővárosi klubhoz - hosszabbítását tavaly írta alá, amellyel ő lett a világ legjobban fizetett edzője. Erről korábban már írtunk, olvasd el újra:

Ők most a legjobban fizetett fociedzők a világon: meglepő nevek a toplistán, őrült pénzeket keresnek
EZ IS ÉRDEKELHET
Ők most a legjobban fizetett fociedzők a világon: meglepő nevek a toplistán, őrült pénzeket keresnek
Forintban számolva milliárdokat tesznek zsebre minden egyes évben azok az edzők, akik a világ topklubjait vezethetik.

Ennek ellenére felmerült a váltás lehetősége: Simeone ügynökei jelezték, hogy a következő szezont illetően minden opciót mérlegelnek, így elvben nyitva hagyják a kaput a londoni együttes előtt is.

Simeone megszerzése azonban komoly tárgyalásokat igényelne, és nem ő az egyetlen név a jelöltek között. Január elején felmerült Mauricio Pochettino visszatérésének lehetősége is. Az argentin szakember jelenleg az Egyesült Államok válogatottjának szövetségi kapitánya, ami tovább bonyolítja az esetleges megállapodást.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Tottenham számára az idő kulcstényező: gyorsan dönteniük kell, hogy stabilizálják a csapat teljesítményét a bajnokság hajrájában, és időben megkezdhessék a felkészülést a következő átigazolási időszakra.

Anglia
Tottenham Hotspur
Piaci érték: 876,50M
Edző: Thomas Frank
Jelenlegi helyezés: #16
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
15.
Leeds United
26
7
9
10
36
45
-9
30
16.
Tottenham Hotspur
26
7
8
11
36
37
-1
29
17.
Nottingham Forest
26
7
6
13
25
38
-13
27
Adatlap létrehozva: 2026.02.13.
Címlapkép: Getty Images
