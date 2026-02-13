Az Újpest FC sportigazgatója, Dárdai Pál szerint a lila-fehérek számára a tavaszi idényben a kiesés elkerülése a legfontosabb feladat.
Ez nagyot szólna! Simeonét kerülgeti az edzőt kereső Tottenham, vajon elhagyja Madridot a kedvükért?
A gyenge bajnoki szereplés miatt menesztett Thomas Frank utódjaként Diego Simeonét szemelte ki a Tottenham Hotspur, és a londoni klub már fel is vette a kapcsolatot az argentin edző képviselőivel - jelentette a Yahoo Sports.
A Tottenham rendkívül nehéz helyzetben van, ami azonnali döntést követelt a vezetőségtől. A csapat jelenleg csupán a 16. helyen áll a Premier League-ben, huszonhat mérkőzésen szerzett 29 ponttal. Ez messze elmarad a klub ambícióitól, ezért a vezetés úgy határozott, hogy megválik a dán Thomas Franktól. A cél egy olyan karakteres vezetőedző szerződtetése, aki képes lehet gyökeresen megfordítani a szezon menetét.
Az Indykaila News értesülései szerint a Tottenham választása Diego Simeonéra esett. Az argentin tréner 2011 decembere óta irányítja az Atlético Madridot, és szerződése 2027-ig köti a spanyol fővárosi klubhoz - hosszabbítását tavaly írta alá, amellyel ő lett a világ legjobban fizetett edzője. Erről korábban már írtunk, olvasd el újra:
Ennek ellenére felmerült a váltás lehetősége: Simeone ügynökei jelezték, hogy a következő szezont illetően minden opciót mérlegelnek, így elvben nyitva hagyják a kaput a londoni együttes előtt is.
Simeone megszerzése azonban komoly tárgyalásokat igényelne, és nem ő az egyetlen név a jelöltek között. Január elején felmerült Mauricio Pochettino visszatérésének lehetősége is. Az argentin szakember jelenleg az Egyesült Államok válogatottjának szövetségi kapitánya, ami tovább bonyolítja az esetleges megállapodást.
A Tottenham számára az idő kulcstényező: gyorsan dönteniük kell, hogy stabilizálják a csapat teljesítményét a bajnokság hajrájában, és időben megkezdhessék a felkészülést a következő átigazolási időszakra.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
15.
Leeds United
|
26
|
7
|
9
|
10
|
36
|
45
|
-9
|
30
|
16.
Tottenham Hotspur
|
26
|
7
|
8
|
11
|
36
|
37
|
-1
|
29
|
17.
Nottingham Forest
|
26
|
7
|
6
|
13
|
25
|
38
|
-13
|
27
