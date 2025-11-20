2025. november 20. csütörtök Jolán
Doctors hand with urinalysis and blood sample for drug test or alcohol in the laboratory. Hand doctor holding urine and blood tube test for analysis for doping or drugs
Sport

Két év után térhet vissza a volt Juve- és United-sztár: letelt Pogba eltiltása

Pénzcentrum
2025. november 20. 19:43

Paul Pogba a hétvégén visszatérhet a pályára közel két év kihagyás után, miután doppingvétség miatt eltiltották a labdarúgástól - közölte az ESPN.

Az ESPN információi szerint a 32 éves francia középpályás szombaton már az AS Monaco keretének tagja lesz a Rennes elleni bajnoki mérkőzésen, és a tervek szerint néhány percet pályán is tölthet.

Pogba utoljára 2023. szeptember 3-án lépett pályára tétmérkőzésen, amikor a Juventus színeiben 28 percet játszott az Empoli ellen. Ezt követően DHEA használata miatt pozitív doppingtesztet produkált, amiért eredetileg négyéves eltiltást kapott.

A francia játékos mindig is ártatlanságát hangoztatta, állítása szerint tudtán kívül kapott olyan étrend-kiegészítőt, amely tiltott szert tartalmazott. A Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) végül 18 hónapra csökkentette az eltiltását, így 2025 márciusától újra játszhat.

A 2018-as világbajnok középpályás, aki a 2026-os világbajnokságon való részvételről álmodik, csütörtökön már a csapattal edzett, és ha pénteken sem lesz probléma, akkor utazhat a Rennes elleni mérkőzésre. A Monaco fokozatosan szeretné növelni a játékperceit a következő hetekben.

Pogba júniusban kétéves szerződést kötött a Monacóval, miután a Juventus még 2024 novemberében felbontotta a szerződését. Az elmúlt öt hónapban keményen dolgozott a visszatérésén, és már most a fiatal monacói keret egyik vezéregyénisége.
Címlapkép: Getty Images
