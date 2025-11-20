A 2026-os téli olimpián kötelező lesz a nyakvédő használata a jégkorongozók számára, elkerülendő a brutális baleseteket.
Két év után térhet vissza a volt Juve- és United-sztár: letelt Pogba eltiltása
Paul Pogba a hétvégén visszatérhet a pályára közel két év kihagyás után, miután doppingvétség miatt eltiltották a labdarúgástól - közölte az ESPN.
Az ESPN információi szerint a 32 éves francia középpályás szombaton már az AS Monaco keretének tagja lesz a Rennes elleni bajnoki mérkőzésen, és a tervek szerint néhány percet pályán is tölthet.
Pogba utoljára 2023. szeptember 3-án lépett pályára tétmérkőzésen, amikor a Juventus színeiben 28 percet játszott az Empoli ellen. Ezt követően DHEA használata miatt pozitív doppingtesztet produkált, amiért eredetileg négyéves eltiltást kapott.
A francia játékos mindig is ártatlanságát hangoztatta, állítása szerint tudtán kívül kapott olyan étrend-kiegészítőt, amely tiltott szert tartalmazott. A Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) végül 18 hónapra csökkentette az eltiltását, így 2025 márciusától újra játszhat.
A 2018-as világbajnok középpályás, aki a 2026-os világbajnokságon való részvételről álmodik, csütörtökön már a csapattal edzett, és ha pénteken sem lesz probléma, akkor utazhat a Rennes elleni mérkőzésre. A Monaco fokozatosan szeretné növelni a játékperceit a következő hetekben.
Pogba júniusban kétéves szerződést kötött a Monacóval, miután a Juventus még 2024 novemberében felbontotta a szerződését. Az elmúlt öt hónapban keményen dolgozott a visszatérésén, és már most a fiatal monacói keret egyik vezéregyénisége.
