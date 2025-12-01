Megállt a hétvégén az Arsenal lendülete: nem elégedett Arteta az iksszel

Az Arsenal a tíz emberrel játszó Chelsea ellen ért el döntetlent a londoni derbin, ami bár nem rossz eredmény, de Mikel Arteta szerint elszalasztott lehetőség volt a győzelemre - írja a BBC.

Az Arsenal nehéz hetet tudhat maga mögött, amelyben a Tottenham, a Bayern München és a Chelsea ellen kellett pályára lépnie. A két győzelem és egy küzdelmes döntetlen pozitív mérlegnek tekinthető, de a csapat többet is elérhetett volna.

A Chelsea elleni vasárnapi mérkőzés különösen nehéznek ígérkezett a korlátozott felkészülési idő miatt. A helyzetet tovább nehezítette, hogy William Saliba kulcsfontosságú középhátvéd egy edzésen szerzett sérülés miatt nem játszhatott.

Premier League 13. forduló Chelsea 1 1 Arsenal Félidő: 0-0 2025. november 30. vasárnap 17:30 | Stamford Bridge, London Hazai gólszerzők 48' Trevoh Chalobah Vendég gólszerzők 59' Mikel Merino 38 Labdabirtoklási arány 62 84 Támadások 93 39 Veszélyes támadások 55 4 Kaput eltaláló lövések 4 5 Kaput elkerülő lövések 3 3 Szögletek 3 1 Sárga lapok 6 1 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 2 Blokkolt lövések 1 Adatlap létrehozva: 2025.12.01.

Ennek ellenére az Arsenal öt ponttal vezeti a bajnokságot, ami nem tekinthető rossz eredménynek. Arteta menedzser azonban elismerte, hogy elszalasztottak egy lehetőséget a nagyobb előny kiépítésére, miután Moises Caicedo kiállítása után emberelőnyben játszottak a mérkőzés nagy részében.

"Nagy hetünk volt, kezdve a derbivel, majd három nappal később a Bayern München ellen játszottunk, és játékosokat veszítettünk ezeken a mérkőzéseken" - mondta Arteta. "Ma például olyan védőpárossal kellett játszanunk, akik korábban soha nem játszottak együtt egy igazán nehéz mérkőzésen."

A Chelsea elleni mérkőzés volt a második alkalom 2021 augusztusa óta, hogy sem Gabriel Magalhaes, sem Saliba nem szerepelt az Arsenal kezdőcsapatában egy Premier League-mérkőzésen. A páros nemcsak a védelemben kulcsfontosságú, hanem jelentős szerepet játszik a támadó pontrúgásoknál is.

Nélkülük az Arsenal általában veszélyes bedobásai, szabadrúgásai és szögletei elvesztették szokásos hatékonyságukat. Trevoh Chalobah gólja, amely a Chelsea-t vezetéshez juttatta, szintén szögletből született, ami csalódást okozhatott Artetának és Nicolas Jover pontrúgásokért felelős edzőnek.

Arteta Cristhian Mosquerát és Piero Hincapiét jelölte ki középhátvédnek, először a bajnokságban. "A szép az, hogy olyan játékosaid vannak, akik annyira akarnak játszani, annyira akarnak kapcsolódni egymáshoz. Még jobb kapcsolatot fogunk kiépíteni" - tette hozzá a menedzser.

Az Arsenal vezetőedzőjének továbbra is szüksége lesz a beugró játékosok jó teljesítményére, mivel megerősítette, hogy Gabriel visszatérése a csapatba még "hetekbe" telik.

