71 éve nem ment ennyire rosszul a Liverpoolnak: végleg lejárt Arne Slot ideje?

A Liverpool súlyos válsága tovább tart, hazai pályán 4-1-es vereséget szenvedett a PSV-től a Bajnokok Ligájában. A csapat jelenleg 71 éve nem látott negatív sorozatot produkál - közölte a BBC.
A szezon elején hét egymást követő győzelemmel induló Liverpool most mély válságba süllyedt. A csapat 12 mérkőzésből kilenc alkalommal maradt alul, ami az 1953-54-es szezon óta nem fordult elő. Emellett három egymást követő mérkőzésen is háromgólos különbséggel kaptak ki, ami szintén 1953 decembere óta nem történt meg.
"Nincsenek válaszaim, őszintén, nincsenek. Ez egyszerűen elfogadhatatlan" - nyilatkozta Curtis Jones, a Liverpool középpályása az RTE-nek. "Már túl vagyok azon, hogy dühös legyek. Eljutottam arra a pontra, ahol már szavakat sem találok."
Arne Slot vezetőedző egyre nagyobb nyomás alatt áll, miközben megoldást próbál találni a gyorsan súlyosbodó problémákra. A holland szakember első szezonjában bajnoki címet nyert a csapattal, de most kérdésessé vált, hogy ő-e a megfelelő ember a kispadon.
"Jelenleg semmi nem működik, és minden nagyon nehéznek tűnik" - mondta Stephen Warnock, a Liverpool korábbi védője a BBC Sportnak. "A vereségek csak halmozódnak, és a helyzet egyre rosszabb lesz. Látható harciasság hiánya tapasztalható, amit nagyon nehéz nézni."
A Liverpool kiváló kezdése után hat vereség következett hét mérkőzésen, ami aggodalmat és válságról szóló beszélgetéseket indított el. November elején az Aston Villa és a Real Madrid elleni győzelmek rövid ideig javítottak a hangulaton, de ezek csak átmeneti enyhülést hoztak.
A Manchester City elleni 3-0-s vereség még elfogadható lehetett volna, de az ugyanilyen arányú hazai kudarc a Nottingham Forest ellen már a 12. helyre taszította a csapatot a bajnokságban. Ezt követte a mostani, PSV elleni megalázó vereség.
Slot nyári igazolásai nem váltak be. A rekordösszegért szerződtetett Alexander Isak eddig csak egyszer talált be, a német Florian Wirtz jelenleg sérült, Milos Kerkez balhátvéd pedig továbbra is küszködik. A PSV elleni mérkőzésen a vezetőedző mindössze két cserét hajtott végre, miközben csapata hátrányban volt.
"Ez a rossz sorozat mindenkit sokkol" - mondta Slot. "A játékosokat, engem is. Nem könnyen sokkol bármi, és ez nagyon váratlan. Mindannyian jobban teljesíthetünk egyénileg, de ez mindenkire vonatkozik, beleértve engem is."
Steven Gerrard, a Liverpool korábbi csapatkapitánya a TNT Sportsnak nyilatkozva kijelentette: "Minden vereséggel közelebb kerülünk a válsághoz. Nincsenek kifogások egy ilyen teljesítményre ennél a klubnál. Nem lehet tagadni, hogy a csapat hatalmas gondokkal küzd, szörnyű sorozatban van, az önbizalmuk mélypontra süllyedt."
A Liverpool korábban jól szerepelt a Bajnokok Ligájában, négy mérkőzésből hármat megnyerve. Ez a vereség azonban egy pontra helyezte őket a legjobb nyolctól, és még nehéz mérkőzések várnak rájuk az Inter Milan ellen és a Marseille otthonában. Előbb azonban a West Ham elleni Premier League-mérkőzés következik vasárnap.
-
