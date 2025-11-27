71 éve nem ment ennyire rosszul a Liverpoolnak: végleg lejárt Arne Slot ideje?

A Liverpool súlyos válsága tovább tart, hazai pályán 4-1-es vereséget szenvedett a PSV-től a Bajnokok Ligájában. A csapat jelenleg 71 éve nem látott negatív sorozatot produkál - közölte a BBC.

A szezon elején hét egymást követő győzelemmel induló Liverpool most mély válságba süllyedt. A csapat 12 mérkőzésből kilenc alkalommal maradt alul, ami az 1953-54-es szezon óta nem fordult elő. Emellett három egymást követő mérkőzésen is háromgólos különbséggel kaptak ki, ami szintén 1953 decembere óta nem történt meg.

"Nincsenek válaszaim, őszintén, nincsenek. Ez egyszerűen elfogadhatatlan" - nyilatkozta Curtis Jones, a Liverpool középpályása az RTE-nek. "Már túl vagyok azon, hogy dühös legyek. Eljutottam arra a pontra, ahol már szavakat sem találok."

Arne Slot vezetőedző egyre nagyobb nyomás alatt áll, miközben megoldást próbál találni a gyorsan súlyosbodó problémákra. A holland szakember első szezonjában bajnoki címet nyert a csapattal, de most kérdésessé vált, hogy ő-e a megfelelő ember a kispadon.

UEFA Bajnokok Ligája 5. forduló Liverpool 1 4 PSV Eindhoven Félidő: 1-1 2025. november 26. szerda 21:00 | Anfield, Liverpool Hazai gólszerzők 16' Dominik Szoboszlai Vendég gólszerzők 6' Ivan Perišić (11-esből), 56' Guus Til, 73' Couhaib Driouech, 91' Couhaib Driouech 63 Labdabirtoklási arány 37 117 Támadások 57 93 Veszélyes támadások 37 9 Kaput eltaláló lövések 6 9 Kaput elkerülő lövések 1 11 Szögletek 4 1 Sárga lapok 0 0 Piros lapok 0 1 Büntetők 1 9 Blokkolt lövések 2 Adatlap létrehozva: 2025.11.27.

"Jelenleg semmi nem működik, és minden nagyon nehéznek tűnik" - mondta Stephen Warnock, a Liverpool korábbi védője a BBC Sportnak. "A vereségek csak halmozódnak, és a helyzet egyre rosszabb lesz. Látható harciasság hiánya tapasztalható, amit nagyon nehéz nézni."

A Liverpool kiváló kezdése után hat vereség következett hét mérkőzésen, ami aggodalmat és válságról szóló beszélgetéseket indított el. November elején az Aston Villa és a Real Madrid elleni győzelmek rövid ideig javítottak a hangulaton, de ezek csak átmeneti enyhülést hoztak.

A Manchester City elleni 3-0-s vereség még elfogadható lehetett volna, de az ugyanilyen arányú hazai kudarc a Nottingham Forest ellen már a 12. helyre taszította a csapatot a bajnokságban. Ezt követte a mostani, PSV elleni megalázó vereség.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Slot nyári igazolásai nem váltak be. A rekordösszegért szerződtetett Alexander Isak eddig csak egyszer talált be, a német Florian Wirtz jelenleg sérült, Milos Kerkez balhátvéd pedig továbbra is küszködik. A PSV elleni mérkőzésen a vezetőedző mindössze két cserét hajtott végre, miközben csapata hátrányban volt.

"Ez a rossz sorozat mindenkit sokkol" - mondta Slot. "A játékosokat, engem is. Nem könnyen sokkol bármi, és ez nagyon váratlan. Mindannyian jobban teljesíthetünk egyénileg, de ez mindenkire vonatkozik, beleértve engem is."

Steven Gerrard, a Liverpool korábbi csapatkapitánya a TNT Sportsnak nyilatkozva kijelentette: "Minden vereséggel közelebb kerülünk a válsághoz. Nincsenek kifogások egy ilyen teljesítményre ennél a klubnál. Nem lehet tagadni, hogy a csapat hatalmas gondokkal küzd, szörnyű sorozatban van, az önbizalmuk mélypontra süllyedt."

A Liverpool korábban jól szerepelt a Bajnokok Ligájában, négy mérkőzésből hármat megnyerve. Ez a vereség azonban egy pontra helyezte őket a legjobb nyolctól, és még nehéz mérkőzések várnak rájuk az Inter Milan ellen és a Marseille otthonában. Előbb azonban a West Ham elleni Premier League-mérkőzés következik vasárnap.