2025. november 22. szombat Cecília
0 °C Budapest
Fizz Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
|
La Liga
| |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
|
Fizz Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
|
La Liga
| |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fekete-fehér labda havas fűben
Sport

Szurkolói segítségét kéri az NB II-es focicsapat: pályát kell takarítani, másképp nem lesz holnap meccs

Pénzcentrum
2025. november 22. 18:31

Ha nem takarítják le a több centis hóréteget, akkor elmarad a bajnoki - ezt mindenképpen elkerülnék Kozármislenyben.

Hólapáttal felszerelt szurkolókat, segítőket vár a hazai NB II-ben szereplő Kozármisleny csapata annak érdekében, hogy egyáltalán meg lehessen rendezni a meccset holnap - erről maga a klub számolt be a hivatalos oldalán. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mint arról a Pénzcentrum is beszámolt, a havazás ma először a nyugati országrészt érte el, de nem kímélte a baranyi települést, illetve annak focipályáját sem. A klub közleményében azt írta: ha a havat nem takarítják el, akkor a játéktéren az ellenőrző bizottság és a játékvezetők se fogják engedni, hogy meg lehessen rendezni a Békéscsaba elleni bajnokit. 

Merkantil Bank Liga 14. forduló
Kozármisleny SE
Békéscsaba
2025. november 23. vasárnap 17:00
|
Alkotmany teri palya, Kozarmisleny
Egymás elleni statisztika: 10 meccs
Győzelem
  Kozármisleny SE: 2 (20%)
  Békéscsaba: 4 (40%)
  Döntetlen: 4 (40%)
Gólok
  Kozármisleny SE: 10
  Békéscsaba: 16
Gólkülönbség: -6
Hazai győzelem
  Kozármisleny SE: 2
  Békéscsaba: 3
Vendéggyőzelem
  Kozármisleny SE: 0
  Békéscsaba: 1
Adatlap létrehozva: 2025.11.22.

A klub vasárnap reggeltől várja a hólapáttal felszerelt jelentkezőket és segíteni vágyó szurkolókat, de azt is hozzátették, hogy folyamatosan frissíteni fogják az állapotokat is.
Címlapkép: Getty Images
#havazás #időjárás #foci #sport #hó #takarítás #meccs #hólapát #baranya #focipálya #békéscsaba #magyar foci #másodosztály #NB II #szurkolók #bajnoki

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:57
19:19
18:31
18:02
17:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 22.
Kiderült, kik tartják életben a magyar szállodaipart: tényleg ez lenne a turizmus új szuperereje?
2025. november 21.
Meglepő lista: ezek a női szakmák hozzák a milliós fizetést 2025-ben – most érdemes csak igazán belevágni
2025. november 22.
Itt vannak Magyarország leghalálosabb útjai: rengeteg a horror baleset, ez azért nagyon súlyos
2025. november 22.
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
2025. november 21.
Döbbenet, mennyire kevés magyar engedheti ezt meg magának: bezzeg a Nyugaton!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 22. szombat
Cecília
47. hét
November 22.
A magyar közoktatás napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Formula-1 Las Vegas-i nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Las Vegas, Nevada helyszínen
2
7 órája
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
3
1 hete
Kitálalt távozásáról a Manchester City egykori kapusa: "nem volt értelme, hogy maradjak"
4
1 hete
Hatalmas fordulat a labdarúgásban: az oroszok ellen készülhetnek a magyar válogatott focistái?
5
6 napja
Ilyen nincs! Az utolsó pillanatban kapott ki a válogatott, lemaradunk a világbajnokságról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Államadósság
tágabb értelemben az államkincstár által igénybe vett és még vissza nem fizetett hitelek, szűkebb értelemben az államkölcsönök összege.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 22. 19:19
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 47. játékhéten
Pénzcentrum  |  2025. november 22. 18:02
Kvíz: Rajongsz a magyar történelemért? Nézzük, mennyit tudsz a magyar rendszerváltás időszakáról!
Agrárszektor  |  2025. november 22. 18:59
Új szabályozás jöhet az EU-ban: erre jobb, ha mindenki felkészül