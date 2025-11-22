Szurkolói segítségét kéri az NB II-es focicsapat: pályát kell takarítani, másképp nem lesz holnap meccs

Ha nem takarítják le a több centis hóréteget, akkor elmarad a bajnoki - ezt mindenképpen elkerülnék Kozármislenyben.

Hólapáttal felszerelt szurkolókat, segítőket vár a hazai NB II-ben szereplő Kozármisleny csapata annak érdekében, hogy egyáltalán meg lehessen rendezni a meccset holnap - erről maga a klub számolt be a hivatalos oldalán.

Mint arról a Pénzcentrum is beszámolt, a havazás ma először a nyugati országrészt érte el, de nem kímélte a baranyi települést, illetve annak focipályáját sem. A klub közleményében azt írta: ha a havat nem takarítják el, akkor a játéktéren az ellenőrző bizottság és a játékvezetők se fogják engedni, hogy meg lehessen rendezni a Békéscsaba elleni bajnokit.

Merkantil Bank Liga 14. forduló Kozármisleny SE Békéscsaba 2025. november 23. vasárnap 17:00 | Alkotmany teri palya, Kozarmisleny Egymás elleni statisztika: 10 meccs Győzelem Kozármisleny SE: 2 (20%) Békéscsaba: 4 (40%) Döntetlen: 4 (40%) Gólok Kozármisleny SE: 10 Békéscsaba: 16 Gólkülönbség: -6 Hazai győzelem Kozármisleny SE: 2 Békéscsaba: 3 Vendéggyőzelem Kozármisleny SE: 0 Békéscsaba: 1 Adatlap létrehozva: 2025.11.22.

A klub vasárnap reggeltől várja a hólapáttal felszerelt jelentkezőket és segíteni vágyó szurkolókat, de azt is hozzátették, hogy folyamatosan frissíteni fogják az állapotokat is.