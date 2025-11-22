Behavazódott a fél ország: csodálatos képek érkeztek a fehér tájakról

Szombat délutántól újabb havazás érkezik Magyarországra, amely vasárnap hajnalig tarthat – a hegyvidéki területeken akár 20 centiméteres friss hótakaró is kialakulhat. Kékestetőn és Dobogókőn már pénteken megindult a hó gyarapodása, míg a Balaton környéke és a Dunántúl jelentős része vékony fehér lepelbe öltözött. A meteorológusok szerint a következő órákban tovább nőhet a hóréteg vastagsága, különösen a magasabb csúcsokon.

Szombat délutántól újabb havazás éri el Magyarországot, amely egészen vasárnap hajnalig tarthat. A friss hó elsősorban a magasabban fekvő területeken halmozódhat fel, ahol a hóréteg vastagsága akár a 20 centimétert is elérheti. A csúcsokon így tovább gyarapodhat a már kialakult hótakaró, különösen ott, ahol a szél hótorlaszokat épít.

Az Időkép beszámolója szerint megérkezett az idei első hó, a magasabb hegyvidéki területeket már néhány centiméteres fehér lepel borítja. A Kékestetőn, az ország legmagasabb pontján péntek késő délután kezdett intenzíven gyarapodni a hóréteg. A Dobogókőhöz hasonlóan itt is vizes, tapadó hó hullott, amely szinte minden felületre ráfagyott. Az 1014 méteres csúcson átlagosan 10 centiméteres hóréteg alakult ki, de a szél által épített buckák helyenként a 12 centit is elérték.

A Balaton térsége és a Dunántúl jelentős része szintén fehérbe öltözött: itt körülbelül 3 centiméteres hótakaró alakult ki, amely lassan olvadni kezdett.

A meteorológiai előrejelzések szerint a szombat délutáni havazás újabb réteget hozhat, különösen a hegyvidéki régiókban. Vasárnap hajnalra a csúcsokon akár 20 centiméteres friss hó is összegyűlhet, ami komolyabb téli látványt és nehezebb közlekedési viszonyokat eredményezhet.