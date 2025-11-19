Az utolsó közép-amerikai selejtezős játéknapon még három válogatott biztosította be vébérészvételét: ketten sok év után térnak vissza, rekorder újonc is van.
Huszonnyolc éve várnak erre: Skócia is ott lesz a vébén, igazi klasszikus meccset nyertek + videó
Hatalmas meccsen 4-2-re verték a skótok a dánokat, ezzel az utolsó nap végén álltak a csoport élére, s jutottak ki egyenes ágon.
1998 óta első alkalommal lehet ott a skót válogatott világbajnokságon, miután kedden este, az európai selejtezők zárónapján legyőzte Dániát.
A skótok már évek óta nem kaptak ki otthon mostani ellenfelüktől, és kétséget se hagytak afelől, hogy egyenes ágon szeretnének kijutni a vébére, a pótselejtezőt pedig mellőznék. A végeredmény 4-2 lett, az utolsó percekről itt van egy videó - közte Tierney saját térfélről szerzett góljával:
@cfc67goals ♬ original sound - cfc67goals
Az európai selejtezőkből tegnap még Ausztria, Belgium, Spanyolország és Svácj jutottak ki egyenes ágon. Pótselejtezőn még kiharcolhatja a részvételt Wales, Dánia, Törökország és Bosznia-Hercegovina is - a pótselejtezők sorsolását holnap rendezik meg.
Az NFL nemzetközi terjeszkedése rekordévet zárt, hét mérkőzést rendeztek öt különböző országban, köztük először Spanyolországban és Írországban is.
Leszámolnak végre a jegyárakat felpörgető oldalakkal: asztalra csapott a hatóság, nem mehet ez így tovább
A brit versenyhivatal nyolc vállalat ellen indított vizsgálatot tisztességtelen online árképzési gyakorlatok miatt, köztük a StubHub és viagogo jegyértékesítő oldalak ellen is.
A Cincinnati Bengals elkapója, Ja'Marr Chase egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott, miután leköpte a Pittsburgh Steelers játékosát, Jalen Ramsey-t.
Carlos Alcaraz világelső teniszező sérülés miatt visszalépett a spanyol Davis Kupa-csapattól.
Augusztus 1. és 9. között Las Vegasban rendezik jövőre a Pro Handball USA elnevezésű kézilabdatornát, amelynek mezőnyében a Szeged férfi- és a Győr női csapata...
Az ukrán Olekszandr Uszik lemondott a Boksz Világszervezet (WBO) világbajnoki övéről, így már nem a profi ökölvívás vitathatatlan nehézsúlyú bajnoka.
Szoboszlai Dominiknek még mindig nagyon fáj az utolsó pillanatban kapott góllal történt kiesés, de azt mondta, a válogatott próbálja a pozitívumokat is megtalálni.
Még a dublini repülőtér is előtte tiszteleg, miután Troy Parrott mesterhármast rúgott a magyaroknak, ezzel pótselejtezőbe juttatva az ír válogatottat.
Anthony Joshua rekordösszegért lép ringbe Jake Paul ellen, a szakértők szerint azonban a pénz az egyetlen indok a mérkőzésre.
Az Egyesült Államok különleges vízumrendszert vezet be a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra szurkolók számára, amely gyorsított eljárást biztosít a jegytulajdonosoknak
Körkorlátozás lesz érvényben a gumiabroncsokra a másfél hét múlva sorra kerülő Forma-1-es Katari Nagydíjon, a szezon utolsó előtti versenyhétvégéjén.
Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) ingyenes tanácsadást és mentális támogatást nyújt a gyűlölet és diszkrimináció áldozatainak az amatőr labdarúgásban.
Ismert focihuligán nyerte a százmilliós lottófőnyereményt: "Nem érdemeltem meg, de az élet nem fair!"
Az egykor az ellenfél szurkolóit vígan püfölő focihuligán azt mondta: szerinte nem érdemelt ekkora pénzt, az életét viszont megváltoztatta.
Luke Littler 18 évesen a világranglista élére került, ezután megnyerte a Grand Slam of Darts tornát.
A női párosban négyszeres Grand Slam-bajnok Babos Tímea hétfőn bejelentette, hogy a januári Australian Open után visszalép a tenisztől, de a 2028-as Los Angeles-i olimpián...
Erling Haaland történelmi teljesítménnyel vezette Norvégiát a 2026-os világbajnokságra, miután nyolc selejtező mérkőzésen 16 gólt szerzett.
A Kongói DK válogatottja tizenegyespárbajban legyőzte Nigériát, így biztosította helyét a selejtezőben.
Az UEFA szavazása szerint a Fradi támadójának bombája lett a játéknap legnagyobb gólja.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.