Huszonnyolc éve várnak erre: Skócia is ott lesz a vébén, igazi klasszikus meccset nyertek + videó

Hatalmas meccsen 4-2-re verték a skótok a dánokat, ezzel az utolsó nap végén álltak a csoport élére, s jutottak ki egyenes ágon.

1998 óta első alkalommal lehet ott a skót válogatott világbajnokságon, miután kedden este, az európai selejtezők zárónapján legyőzte Dániát.

A skótok már évek óta nem kaptak ki otthon mostani ellenfelüktől, és kétséget se hagytak afelől, hogy egyenes ágon szeretnének kijutni a vébére, a pótselejtezőt pedig mellőznék. A végeredmény 4-2 lett, az utolsó percekről itt van egy videó - közte Tierney saját térfélről szerzett góljával:

Az európai selejtezőkből tegnap még Ausztria, Belgium, Spanyolország és Svácj jutottak ki egyenes ágon. Pótselejtezőn még kiharcolhatja a részvételt Wales, Dánia, Törökország és Bosznia-Hercegovina is - a pótselejtezők sorsolását holnap rendezik meg.