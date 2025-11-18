Vegasban túrázik két magyar kézilabdacsapat: vajon mi vár ott rájuk?

Augusztus 1. és 9. között Las Vegasban rendezik jövőre a Pro Handball USA elnevezésű kézilabdatornát, amelynek mezőnyében a Szeged férfi- és a Győr női csapata is szerepel.

A Győr részvételét április közepén, a Szeged szereplését július elején jelentették be, kedden pedig a helyszínt és az időpontot hozták nyilvánosságra a szervezők. Egyben az is kiderült, hogy az időközben csődbe jutott és megszűnt német HB Ludwigsburg helyét egy japán együttes veszi át a nők mezőnyében.

A sajtóközlemény szerint a város egyik legmodernebb csarnoka, az 5800 fős Lee’s Family Forum több mint húsz mérkőzésnek ad majd otthont a kilenc nap során. A jegyárusítás december 1-én kezdődik.

Az első alkalommal sorra kerülő Pro Handball USA kézilabdatornán a Győri Audi ETO KC mellett a francia Brest Bretagne, a japán Honey Bee Isikava és a dán Odense HB szerepel a nőknél. A férfiaknál a Szeged mellett ott lesz a német Füchse Berlin, a francia HBC Nantes és a dán Aalborg HB.