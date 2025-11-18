Az ukrán Olekszandr Uszik lemondott a Boksz Világszervezet (WBO) világbajnoki övéről, így már nem a profi ökölvívás vitathatatlan nehézsúlyú bajnoka.
Vegasban túrázik két magyar kézilabdacsapat: vajon mi vár ott rájuk?
Augusztus 1. és 9. között Las Vegasban rendezik jövőre a Pro Handball USA elnevezésű kézilabdatornát, amelynek mezőnyében a Szeged férfi- és a Győr női csapata is szerepel.
A Győr részvételét április közepén, a Szeged szereplését július elején jelentették be, kedden pedig a helyszínt és az időpontot hozták nyilvánosságra a szervezők. Egyben az is kiderült, hogy az időközben csődbe jutott és megszűnt német HB Ludwigsburg helyét egy japán együttes veszi át a nők mezőnyében.
A sajtóközlemény szerint a város egyik legmodernebb csarnoka, az 5800 fős Lee’s Family Forum több mint húsz mérkőzésnek ad majd otthont a kilenc nap során. A jegyárusítás december 1-én kezdődik.
Az első alkalommal sorra kerülő Pro Handball USA kézilabdatornán a Győri Audi ETO KC mellett a francia Brest Bretagne, a japán Honey Bee Isikava és a dán Odense HB szerepel a nőknél. A férfiaknál a Szeged mellett ott lesz a német Füchse Berlin, a francia HBC Nantes és a dán Aalborg HB.
Az Egyesült Államok különleges vízumrendszert vezet be a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra szurkolók számára, amely gyorsított eljárást biztosít a jegytulajdonosoknak
Körkorlátozás lesz érvényben a gumiabroncsokra a másfél hét múlva sorra kerülő Forma-1-es Katari Nagydíjon, a szezon utolsó előtti versenyhétvégéjén.
Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) ingyenes tanácsadást és mentális támogatást nyújt a gyűlölet és diszkrimináció áldozatainak az amatőr labdarúgásban.
Ismert focihuligán nyerte a százmilliós lottófőnyereményt: "Nem érdemeltem meg, de az élet nem fair!"
Az egykor az ellenfél szurkolóit vígan püfölő focihuligán azt mondta: szerinte nem érdemelt ekkora pénzt, az életét viszont megváltoztatta.
Luke Littler 18 évesen a világranglista élére került, ezután megnyerte a Grand Slam of Darts tornát.
A női párosban négyszeres Grand Slam-bajnok Babos Tímea hétfőn bejelentette, hogy a januári Australian Open után visszalép a tenisztől, de a 2028-as Los Angeles-i olimpián...
Erling Haaland történelmi teljesítménnyel vezette Norvégiát a 2026-os világbajnokságra, miután nyolc selejtező mérkőzésen 16 gólt szerzett.
A Kongói DK válogatottja tizenegyespárbajban legyőzte Nigériát, így biztosította helyét a selejtezőben.
Az UEFA szavazása szerint a Fradi támadójának bombája lett a játéknap legnagyobb gólja.
Formula-1 las vegas-i nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Las Vegas, Nevada helyszínen
Jövő héten rendezik a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság egyik utolsó versenyhétvégéjét, a Forma 1 mezőnye ezúttal a kaszinók fővárosában, Las Vegasban feszül egymásnak.
Az MLSZ elnökét láthatóan megviselte a vereség, könnyek közt nyilatkozott az újságíróknak a fájdalmas eredmény után.
2026-ban sem lesz ott a magyar válogatott a világbajnokságon, miután az utolsó pillanatban kapott góllal 3-2-re kikapott Írországtól, így a pótselejtezőn sem lehet ott márciusban.
A portugál labdarúgó-bírók tiltakozásba kezdtek a klubok és tisztviselők részéről tapasztalt megfélemlítés ellen, miután több súlyos incidens is történt az elmúlt időszakban.
Az olimpiai és világbajnoki tornasport bírói rendszerét forradalmasíthatja a mesterséges intelligencia.
Győzelem és portugál segítség esetén mennybe menne Marco Rossi csapata, egy vereség viszont egy szívfacsaró kiesést jelentene a további kvalifikációs küzdelemből.
Az MLS-klubok tulajdonosai jóváhagyták a bajnokság versenynaptárának átalakítását, amely 2027-től az európai topligákhoz igazodik.
Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya megvédte Florian Wirtzet a Liverpool csapatánál nyújtott lassú kezdése miatt érkező kritikákkal szemben.
Hatalmas bajba került a profiboksz egyik csillaga: egész karrierje tönkremehet egy pozitív teszt miatt
Az új-zélandi bokszoló még október végén adott mintát, amelynek az eredménye most érkezett meg.
