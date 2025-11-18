Még a dublini repülőtér is előtte tiszteleg, miután Troy Parrott mesterhármast rúgott a magyaroknak, ezzel pótselejtezőbe juttatva az ír válogatottat.
Megszólalt Szoboszlai a vasárnapi kiesésről: "még mindig nehéz elfogadnom..."
Szoboszlai Dominiknek még mindig nagyon fáj az utolsó pillanatban kapott góllal történt kiesés, de azt mondta, a válogatott próbálja a pozitívumokat is megtalálni.
Szoboszlai Dominik viaszszobrának leleplezésekor arról is beszélt a Madame Tussauds Budapestben, hogy még mindig nehezen fogadja el, miszerint a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap a 96. percben kapott góllal lemaradt a világbajnoki pótselejtezőről.
"Két nap telt el, de még mindig nehéz elfogadnom a történteket. Sajnos ezzel együtt kell élni és menni kell tovább. Biztos valami oka van annak, hogy ez velünk mindig megtörténik. Próbáljuk a legnehezebb időszakban is a pozitívumot kivenni ebből, hogy a végsőkig volt esélyünk. Hittünk abban, hogy a pótselejtezőben szerepelhetünk" - idézte fel a Liverpool magyar sztárja a sorsdöntő vb-selejtezőt, melyen a magyarok 3-2-es vereséget szenvedtek az írektől.
A 25 éves középpályás a pódiumbeszélgetésen kifejtette, az embereknek kell eldönteniük, hogy tetszik-e nekik a szobor, személy szerint neki igen, mert mintha kettő lenne belőle, annyira élethű lett.
Ez mindenki számára megtiszteltetés, úgyhogy sokat nem kellett gondolkodnom, hogy rendben van. Sok mintát vettek rólam, fotózáson voltam Manchesterben és Londonban, ez alapján mindent meg tudtak csinálni. Mindent úgy választottunk ki, ahogy most vagyok. Az arcszőrzetet, a tetkóimat, mindent, ami rajtam van, ami én vagyok, az ugyanúgy rajta van a bábun. Furcsa volt, hogy kettő van belőlem, mintha saját magam mellé álltam volna, ami igaz is, csak én élek, ő nem
- mondta Szoboszlai.
A nemzeti együttes csapatkapitányát a válogatott tízes mezében, szívre tett kézzel lehet megtekinteni a múzeumban. Mint elárulta, két verzióból választhatott, de számára egyértelmű volt a döntés, mert mindenki tudja, mennyit jelent számára a válogatott, ami sose fog megváltozni, még akkor sem, amikor befejezi a profi pályafutását.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Régen annyira nem foglalkoztam a külső megjelenéssel, az elmúlt öt évben ez megváltozott. Többet figyelek arra, mit veszek fel, hogyan jelenek meg, hogy nézek ki. Szerintem ez fontos minden téren, példát lehet ezzel mutatni a fiatalabbaknak
- mondta Szoboszlai.
címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
Ismert focihuligán nyerte a százmilliós lottófőnyereményt: "Nem érdemeltem meg, de az élet nem fair!"
Az egykor az ellenfél szurkolóit vígan püfölő focihuligán azt mondta: szerinte nem érdemelt ekkora pénzt, az életét viszont megváltoztatta.
Luke Littler 18 évesen a világranglista élére került, ezután megnyerte a Grand Slam of Darts tornát.
A női párosban négyszeres Grand Slam-bajnok Babos Tímea hétfőn bejelentette, hogy a januári Australian Open után visszalép a tenisztől, de a 2028-as Los Angeles-i olimpián...
Erling Haaland történelmi teljesítménnyel vezette Norvégiát a 2026-os világbajnokságra, miután nyolc selejtező mérkőzésen 16 gólt szerzett.
A Kongói DK válogatottja tizenegyespárbajban legyőzte Nigériát, így biztosította helyét a selejtezőben.
Az UEFA szavazása szerint a Fradi támadójának bombája lett a játéknap legnagyobb gólja.
Formula-1 las vegas-i nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Las Vegas, Nevada helyszínen
Jövő héten rendezik a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság egyik utolsó versenyhétvégéjét, a Forma 1 mezőnye ezúttal a kaszinók fővárosában, Las Vegasban feszül egymásnak.
Az MLSZ elnökét láthatóan megviselte a vereség, könnyek közt nyilatkozott az újságíróknak a fájdalmas eredmény után.
2026-ban sem lesz ott a magyar válogatott a világbajnokságon, miután az utolsó pillanatban kapott góllal 3-2-re kikapott Írországtól, így a pótselejtezőn sem lehet ott márciusban.
A portugál labdarúgó-bírók tiltakozásba kezdtek a klubok és tisztviselők részéről tapasztalt megfélemlítés ellen, miután több súlyos incidens is történt az elmúlt időszakban.
Az olimpiai és világbajnoki tornasport bírói rendszerét forradalmasíthatja a mesterséges intelligencia.
Győzelem és portugál segítség esetén mennybe menne Marco Rossi csapata, egy vereség viszont egy szívfacsaró kiesést jelentene a további kvalifikációs küzdelemből.
Az MLS-klubok tulajdonosai jóváhagyták a bajnokság versenynaptárának átalakítását, amely 2027-től az európai topligákhoz igazodik.
Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya megvédte Florian Wirtzet a Liverpool csapatánál nyújtott lassú kezdése miatt érkező kritikákkal szemben.
Hatalmas bajba került a profiboksz egyik csillaga: egész karrierje tönkremehet egy pozitív teszt miatt
Az új-zélandi bokszoló még október végén adott mintát, amelynek az eredménye most érkezett meg.
Továbbra is a 2008 óta világbajnoki cím nélkül álló Ferrari a legértékesebb csapat a Forma-1-ben - derült ki egy sportgazdasági szaklap elemzéséből.
Heimir Hallgrímsson szerint az ír labdarúgó-válogatottnak van esélye a győzelemre vasárnap délután a Puskás Arénában
Luis Rubiales, a Spanyol Labdarúgó Szövetség (RFEF) korábbi, kegyvesztett elnökére tojásokat dobtak új könyvének madridi bemutatóján.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.