Lisszabon, 2025. október 14.Szoboszlai Dominik (b) és a portugál Vitinha a Portugália - Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a lisszaboni Estádio José Alvalade stadionban 2025. október 14-én.MTI/Szigetváry Zsolt
Sport

Megszólalt Szoboszlai a vasárnapi kiesésről: "még mindig nehéz elfogadnom..."

MTI
2025. november 18. 12:44

Szoboszlai Dominiknek még mindig nagyon fáj az utolsó pillanatban kapott góllal történt kiesés, de azt mondta, a válogatott próbálja a pozitívumokat is megtalálni.

Szoboszlai Dominik viaszszobrának leleplezésekor arról is beszélt a Madame Tussauds Budapestben, hogy még mindig nehezen fogadja el, miszerint a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap a 96. percben kapott góllal lemaradt a világbajnoki pótselejtezőről.

"Két nap telt el, de még mindig nehéz elfogadnom a történteket. Sajnos ezzel együtt kell élni és menni kell tovább. Biztos valami oka van annak, hogy ez velünk mindig megtörténik. Próbáljuk a legnehezebb időszakban is a pozitívumot kivenni ebből, hogy a végsőkig volt esélyünk. Hittünk abban, hogy a pótselejtezőben szerepelhetünk" - idézte fel a Liverpool magyar sztárja a sorsdöntő vb-selejtezőt, melyen a magyarok 3-2-es vereséget szenvedtek az írektől.

VB selejtezők (Európa) 10. forduló
Magyarország
2
3
Írország
Félidő: 2-1
2025. november 16. vasárnap 15:00
|
Puskas Arena, Budapest
Hazai gólszerzők
3' Dániel Lukács, 37' Barnabás Varga
Vendég gólszerzők
15' Troy Parrott (11-esből), 80' Troy Parrott, 96' Troy Parrott
53
Labdabirtoklási arány
47
105
Támadások
98
52
Veszélyes támadások
38
7
Kaput eltaláló lövések
5
3
Kaput elkerülő lövések
3
8
Szögletek
2
2
Sárga lapok
4
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
1
Adatlap létrehozva: 2025.11.18.

A 25 éves középpályás a pódiumbeszélgetésen kifejtette, az embereknek kell eldönteniük, hogy tetszik-e nekik a szobor, személy szerint neki igen, mert mintha kettő lenne belőle, annyira élethű lett.

Ez mindenki számára megtiszteltetés, úgyhogy sokat nem kellett gondolkodnom, hogy rendben van. Sok mintát vettek rólam, fotózáson voltam Manchesterben és Londonban, ez alapján mindent meg tudtak csinálni. Mindent úgy választottunk ki, ahogy most vagyok. Az arcszőrzetet, a tetkóimat, mindent, ami rajtam van, ami én vagyok, az ugyanúgy rajta van a bábun. Furcsa volt, hogy kettő van belőlem, mintha saját magam mellé álltam volna, ami igaz is, csak én élek, ő nem

- mondta Szoboszlai.

A nemzeti együttes csapatkapitányát a válogatott tízes mezében, szívre tett kézzel lehet megtekinteni a múzeumban. Mint elárulta, két verzióból választhatott, de számára egyértelmű volt a döntés, mert mindenki tudja, mennyit jelent számára a válogatott, ami sose fog megváltozni, még akkor sem, amikor befejezi a profi pályafutását.

Régen annyira nem foglalkoztam a külső megjelenéssel, az elmúlt öt évben ez megváltozott. Többet figyelek arra, mit veszek fel, hogyan jelenek meg, hogy nézek ki. Szerintem ez fontos minden téren, példát lehet ezzel mutatni a fiatalabbaknak

- mondta Szoboszlai.

14:11
14:01
13:45
13:34
13:21
2025. november 18.
1
