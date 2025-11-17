Erling Haaland történelmi teljesítménnyel vezette Norvégiát a 2026-os világbajnokságra, miután nyolc selejtező mérkőzésen 16 gólt szerzett.
Döbbenetes bejelentés: felfüggeszti a teniszt a négyszeres magyar GS-győztes
A női párosban négyszeres Grand Slam-bajnok Babos Tímea hétfőn bejelentette, hogy a januári Australian Open után visszalép a tenisztől, de a 2028-as Los Angeles-i olimpián újra szerepelne.
"A melbourne-i verseny után már nem játszom, mert fontos a családom és a családalapítás is. A búcsúm nem végleges, de a következő másfél-két év más lesz számomra" - mondta a Magyar Tenisz Szövetség által szervezett sajtóbeszélgetésen, majd hozzátette, mivel a WTA támogatja az anyaságot, így tervei szerint a Los Angeles-i olimpia évében visszatér.
"A párosversenyre biztosan össze tudom szedni magam, és védett rangsorral kaphatnék szabadkártyát az olimpiára" - mondta. Hozzátette, jelenleg még a januári Australian Openre koncentrál, de Melbourne-ben már nem idei partnerével, a brazil Luisa Stefanival indul.
"Ezen az egy versenyen olyan párral szeretnék teniszezni, akivel meccseket tudok nyerni, és ott lehetek akár a legjobb nyolc között is" - részletezte, de tudatta, hogy egyelőre nincs végleges szerződése.
A nagy bejelentés egyben évértékelő beszélgetés is volt, így szóba került a novemberi WTA-világbajnokságon elért második helyezés is.
"Pár hónappal ezelőtt azt is aláírtam volna, hogy ott lehessek a vb-n. Vuhanban mélyponton voltam, de Luisával nagyot hajráztunk, és kiharcoltuk a részvételt. Az előzmények ismeretében újdonság volt számomra, hogy a második helyet is nagyon értékeltem" - fogalmazott.
Elhangzott, hogy a legismertebb korábbi magyar teniszezők közül Körmöczi Zsuzsa, Temesvári Andrea, Gulyás István és Taróczy Balázs összesen nyert annyi Grand Slam-tornát, mint Babos Tímea egyedül tizenhat éve tartó pályafutása során. De nem csupán a korábban elért sikerei miatt kezelte könnyebben a Gabriela Dabrowski, Erin Rouliffe kanadai, ausztrál párostól elszenvedett vereséget a szeptemberi US Open-negyeddöntőben.
"Az év elején kitűzött célomat teljesítettem, vagyis visszatértem a legjobbak közé a nehezen induló idény után. Bármennyire is furcsa, de nem bánkódtam a vereség miatt, utólag pedig azért is lehetek elégedett, mert a WTA-világbajnokságon visszavágtunk" - részletezte.
Hangsúlyozta, büszkeséggel tölti el, hogy az idén rátalált a legjobb stílusára, és kiélezett helyzetekben még a tenyeres nyesést is meg meri játszani.
A női párosban négyszeres Grand Slam-bajnok, háromszoros WTA-világbajnok korábbi világelső az idén Luisa Stefanival a WTA 500-as tornák közül megnyerte a linzit, a strasbourgit és a tokióit, illetve a Sao Pauló-i WTA 250-es versenyt, továbbá a vb-döntő mellett a ningpói 500-as tornán is a fináléba jutott partnerével.
2026-ban sem lesz ott a magyar válogatott a világbajnokságon, miután az utolsó pillanatban kapott góllal 3-2-re kikapott Írországtól, így a pótselejtezőn sem lehet ott márciusban.
A portugál labdarúgó-bírók tiltakozásba kezdtek a klubok és tisztviselők részéről tapasztalt megfélemlítés ellen, miután több súlyos incidens is történt az elmúlt időszakban.
Az olimpiai és világbajnoki tornasport bírói rendszerét forradalmasíthatja a mesterséges intelligencia.
Győzelem és portugál segítség esetén mennybe menne Marco Rossi csapata, egy vereség viszont egy szívfacsaró kiesést jelentene a további kvalifikációs küzdelemből.
Az MLS-klubok tulajdonosai jóváhagyták a bajnokság versenynaptárának átalakítását, amely 2027-től az európai topligákhoz igazodik.
Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya megvédte Florian Wirtzet a Liverpool csapatánál nyújtott lassú kezdése miatt érkező kritikákkal szemben.
Hatalmas bajba került a profiboksz egyik csillaga: egész karrierje tönkremehet egy pozitív teszt miatt
Az új-zélandi bokszoló még október végén adott mintát, amelynek az eredménye most érkezett meg.
Továbbra is a 2008 óta világbajnoki cím nélkül álló Ferrari a legértékesebb csapat a Forma-1-ben - derült ki egy sportgazdasági szaklap elemzéséből.
Heimir Hallgrímsson szerint az ír labdarúgó-válogatottnak van esélye a győzelemre vasárnap délután a Puskás Arénában
Luis Rubiales, a Spanyol Labdarúgó Szövetség (RFEF) korábbi, kegyvesztett elnökére tojásokat dobtak új könyvének madridi bemutatóján.
Több mint 9700 dollár értékű baseball- és Pokémon-kártyát loptak el Tom Brady new york-i üzletéből, ahol a tolvaj egy fizetési trükkel játszotta ki a rendszert.
Hihetetlen tettre készül két aprócska ország: Curacao és Suriname is hamarabb juthat vb-re, mint a magyarok
Suriname és Curacao válogatottja is újabb lépést tett a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra való kijutás felé, korábban egyikük sem jutott ki soha.
A magyar labdarúgó-válogatottnak több mint 80 százaléka esélye van arra, hogy megszerezze a világbajnoki selejtezők F csoportjában a pótselejtezőt érő második helyet.
Egy Washington Commanders-szurkolót örökre kitiltottak a Northwest Stadionból, miután a pályára rohant a Detroit Lions elleni mérkőzés során
Bukayo Saka kulcsszereplővé vált Anglia világbajnoki reményeiben, és ez azon a tegnapi meccsen is jól látszott, ahol a csapat 2-0-ra legyőzte Szerbiát
Cristiano Ronaldo piros lapot kapott a csütörtök esti selejtezőn, miután összetűzésbe került Dara O'Shea ír védővel.
A magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra győzött csütörtökön az örmény csapat vendégeként a jereváni világbajnoki selejtezőmérkőzésen. A gólt Varga Barnabás szerezte.
A Manchester United ellen jogi eljárás indult, miután egy egykori alkalmazottját, Billy Wattsot gyermekkori szexuális visszaélésekkel vádolták meg.
