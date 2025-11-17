2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
A teniszpálya vonalai
Sport

Döbbenetes bejelentés: felfüggeszti a teniszt a négyszeres magyar GS-győztes

MTI
2025. november 17. 13:23

A női párosban négyszeres Grand Slam-bajnok Babos Tímea hétfőn bejelentette, hogy a januári Australian Open után visszalép a tenisztől, de a 2028-as Los Angeles-i olimpián újra szerepelne.

"A melbourne-i verseny után már nem játszom, mert fontos a családom és a családalapítás is. A búcsúm nem végleges, de a következő másfél-két év más lesz számomra" - mondta a Magyar Tenisz Szövetség által szervezett sajtóbeszélgetésen, majd hozzátette, mivel a WTA támogatja az anyaságot, így tervei szerint a Los Angeles-i olimpia évében visszatér.

"A párosversenyre biztosan össze tudom szedni magam, és védett rangsorral kaphatnék szabadkártyát az olimpiára" - mondta. Hozzátette, jelenleg még a januári Australian Openre koncentrál, de Melbourne-ben már nem idei partnerével, a brazil Luisa Stefanival indul.

"Ezen az egy versenyen olyan párral szeretnék teniszezni, akivel meccseket tudok nyerni, és ott lehetek akár a legjobb nyolc között is" - részletezte, de tudatta, hogy egyelőre nincs végleges szerződése.

A nagy bejelentés egyben évértékelő beszélgetés is volt, így szóba került a novemberi WTA-világbajnokságon elért második helyezés is.

"Pár hónappal ezelőtt azt is aláírtam volna, hogy ott lehessek a vb-n. Vuhanban mélyponton voltam, de Luisával nagyot hajráztunk, és kiharcoltuk a részvételt. Az előzmények ismeretében újdonság volt számomra, hogy a második helyet is nagyon értékeltem" - fogalmazott.

Elhangzott, hogy a legismertebb korábbi magyar teniszezők közül Körmöczi Zsuzsa, Temesvári Andrea, Gulyás István és Taróczy Balázs összesen nyert annyi Grand Slam-tornát, mint Babos Tímea egyedül tizenhat éve tartó pályafutása során. De nem csupán a korábban elért sikerei miatt kezelte könnyebben a Gabriela Dabrowski, Erin Rouliffe kanadai, ausztrál párostól elszenvedett vereséget a szeptemberi US Open-negyeddöntőben.

"Az év elején kitűzött célomat teljesítettem, vagyis visszatértem a legjobbak közé a nehezen induló idény után. Bármennyire is furcsa, de nem bánkódtam a vereség miatt, utólag pedig azért is lehetek elégedett, mert a WTA-világbajnokságon visszavágtunk" - részletezte.

Hangsúlyozta, büszkeséggel tölti el, hogy az idén rátalált a legjobb stílusára, és kiélezett helyzetekben még a tenyeres nyesést is meg meri játszani.

A női párosban négyszeres Grand Slam-bajnok, háromszoros WTA-világbajnok korábbi világelső az idén Luisa Stefanival a WTA 500-as tornák közül megnyerte a linzit, a strasbourgit és a tokióit, illetve a Sao Pauló-i WTA 250-es versenyt, továbbá a vb-döntő mellett a ningpói 500-as tornán is a fináléba jutott partnerével.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #sport #visszavonulás #családalapítás #tenisz #los angeles #grand slam #babos tímea

