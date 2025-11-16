2025. november 16. vasárnap Ödön
9 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
las vegas circuit, las vegas-i versenypálya, f1, forma 1, las vegasi nagydíj
Sport

Formula-1 las vegas-i nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Las Vegas, Nevada helyszínen

Pénzcentrum
2025. november 16. 22:34

Jövő héten rendezik a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság egyik utolsó versenyhétvégéjét: a Forma 1 mezőnye ezúttal a kaszinók fővárosában, Las Vegasban feszül egymásnak. Izgalmakban biztosan nem lesz hiány, mert az egyéni vb-cím kérdése még nyitott: cikkünkből most megtudhatod, mikor lesznek az edzések, az időmérő és maga a verseny Las Vegasban.

Az F1 Las Vegas-i Nagydíj helyszíne Las Vegas, Nevada, Egyesült Államok. A pálya hossza 6,201 km, a versenytáv 50 kör, összesen 309.958 km. A versenyt 2024-ben a Mercedes istálló brit versenyzője, George Russell nyerte az akkor még szintén MErcedesben versenyző Lewis Hamilton, valamint az akkor még Ferrari-pilóta Carlos Sainz előtt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

F1 menetrend: a Formula-1 las vegas-i nagydíj M4 Forma 1-közvetítés időpontja

A Las Vegas, Egyesült Államok helyszínen rendezett F1 las vegas-i nagydíj dátuma: 2025. november 21-22-23. (péntek, szombat és vasárnap), itt a Forma 1 menetrendje:

  • Péntek, november 21.

Első F1 szabadedzés: 01:30–02:30

Második F1-szabadedzés: 05:00-06:00

  • Szombat, november 22.

Harmadik F1-szabadedzés: 01:30-02:30

Forma 1 időmérő edzés: 05:00–06:00

  • Vasárnap, november 23.

F1 futam: 05:00

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

F1 versenynaptár 2025-ben: a teljes Formula-1 naptár

A Formula-1 2025-ös szezonja 24 futamból áll, köztük hat sprintversennyel. A szezon márciusban kezdődött Ausztráliában, és decemberben zárul Abu-Dzabiban. Lássuk az egyes nagydíjak dátumait, itt az F1 versenynaptár 2025-ben:

  • F1 ausztrál nagydíj: 2025. március 14-16.
  • F1 kínai nagydíj: 2025. március 21-23.
  • Formula-1 japán nagydíj: 2025. április 4-6.
  • Formula-1 bahreini nagydíj: 2025. április 11-13.
  • F1 szaúd-arábiai nagydíj: 2025. április 18-20.
  • Miami F1 amerikai nagydíj: 2025. május 2-4.
  • Imola Forma 1 emilia-romagna-i nagydíj: 2025. május 16-18.
  • F1 Monaco futam: 2025. május 23-25.
  • Formula-1 spanyol nagydíj: 2025. május 30. - június 1.
  • Formula-1 kanadai nagydíj: június 13-15.
  • Formula–1 osztrák nagydíj: 2025. június 27-29.
  • Formula–1 brit nagydíj: 2025. július 4-6.
  • Forma 1 belga nagydíj: 2025. július 25-27.
  • F1 magyar nagydíj: 2025. augusztus 1-3.
  • F1 holland nagydíj: 2025. augusztus 29-31.
  • Monza F1 olasz nagydíj: 2025. szeptember 5-7.
  • Baku Formula–1 azeri nagydíj: 2025. szeptember 19-21.
  • F1 szingapúri nagydíj: 2025. október 3-5.
  • Austin Formula-1 amerikai nagydíj: 2025. október 17-19.
  • F1 mexikói nagydíj: 2025. október 24-26.
  • Sao Paulo F1 brazil nagydíj: november 7-9.
  • USA Formula-1 las vegas-i nagydíj: 2025. november 21-23.
  • Doha Formula–1 katari nagydíj: 2025. november 28-30.
  • Egyesült Arab Emírségek - Formula–1 abu-dzabi nagydíj: 2025. december 5-7.

Formula-1 szabályváltozások 2025-ben

A 2025-ös Forma 1-világbajnokságon az FIA szigorította az első szárnyak hajlékonyságára vonatkozó szabályokat, csökkentve a megengedett elhajlást 15 mm-ről 10 mm-re. Ez a változás különösen a McLaren teljesítményét célozta, de a csapat egyelőre továbbra is dominál a Forma 1-ben.

Egy új szabály szerint minden csapatnak kétszer annyi lehetőséget kell biztosítania újonc versenyzőknek az első szabadedzéseken, mint korábban. A leggyorsabb körért járó pluszpontot pedig eltörölték 2025-től, mivel gyakran olyan versenyzők szerezték meg azokat, akik nem végeztek a top 10-ben.

Mi történt eddig a F1-ben 2025-ben?

Az F1, Forma 1 világbajnokság 2025-ös szezonja bővelkedett jelentős pillanatokban. Még a szezon előtt Lewis Hamilton a Ferrarihoz igazolt, több mint egy évtizednyi Mercedeses versenyzés után. A szezon közepén a Red Bull kirúgta csapatfőnökét, Christian Hornert, aki aztán sírva búcsúzott az istálló alkalmazottjaitól.

A világbajnoki pontversenyt jelenleg Lando Norris vezeti Oscar Piastri és Max Verstappen előtt. A F1 2025-ös világbajnoksága a csapatok számára már eldőlt: a McLaren istálló a Szingapúri Nagydíjon bebiztosította világbajnoki címét. 
Címlapkép: Getty Images
#sport #verseny #forma-1 #ferrari #max verstappen #lando norris #mclaren #lewis hamilton #autósport #f1 #red bull #f1hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:34
20:04
19:46
19:32
19:08
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 16.
Magyarok százezrei jogosultak 300 ezer forintos lakástámogatásra: több, lehetőség is van - Így csinálják az élelmesek
2025. november 15.
Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon
2025. november 16.
Itt a lista: ezek a legolcsóbb fővárosi lakások, amelyekre fel lehet venni az Otthon Start hitelt
2025. november 16.
Balatoni családi ház 12-17 millióért? Nem vicc, bárki megveheti: csak pár darab van, Otthon Start is felvehető rájuk
2025. november 15.
Osztrák raktáros melóról vallott a magyar srác: 1 milliós a fizetés, de pár dologra nagyon kell figyelni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 16. vasárnap
Ödön
46. hét
November 16.
A tolerancia nemzetközi napja
November 16.
A flamenco világnapja
November 16.
A közlekedési balesetek áldozatainak emléknapja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Minden készen áll: épülhet az új gigastadion, minden engedély megvan
2
2 hete
Gyászol a sportvilág: meghalt a világrekorder rúdugró
3
2 hete
Formula-1 brazil nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Sao Paolo, Brazília helyszínen
4
2 hete
Gyászol a sportvilág: meghalt a legidősebb olimpiai bajnok, Keleti Ágnestől vette át a címet
5
2 hete
Megszűnhet a legendás magyar kézilabdacsapat: nagyon nagy a baj, hamarosan elfogy a pénz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dividenda
nem teljesen pontosan nyereségrészesedésnek is hívják. Azt az összeget jelenti, amelyet az életbiztosítási díjtartalékok befektetési többlethozamából a biztosítottaknak át kell engedni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 16. 18:04
Kvíz: Azt hiszed, jól ismered Budapestet? Ezek a kérdések még a fővárosiakat is jól megizzasztják
Pénzcentrum  |  2025. november 16. 17:15
Ilyen nincs! Az utolsó pillanatban kapott ki a válogatott, lemaradunk a világbajnokságról
Agrárszektor  |  2025. november 16. 20:11
Már csak pár nap és jönnek a mínuszok