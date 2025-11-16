Az MLSZ elnökét láthatóan megviselte a vereség, könnyek közt nyilatkozott az újságíróknak a fájdalmas eredmény után.
Formula-1 las vegas-i nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Las Vegas, Nevada helyszínen
Jövő héten rendezik a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság egyik utolsó versenyhétvégéjét: a Forma 1 mezőnye ezúttal a kaszinók fővárosában, Las Vegasban feszül egymásnak. Izgalmakban biztosan nem lesz hiány, mert az egyéni vb-cím kérdése még nyitott: cikkünkből most megtudhatod, mikor lesznek az edzések, az időmérő és maga a verseny Las Vegasban.
Az F1 Las Vegas-i Nagydíj helyszíne Las Vegas, Nevada, Egyesült Államok. A pálya hossza 6,201 km, a versenytáv 50 kör, összesen 309.958 km. A versenyt 2024-ben a Mercedes istálló brit versenyzője, George Russell nyerte az akkor még szintén MErcedesben versenyző Lewis Hamilton, valamint az akkor még Ferrari-pilóta Carlos Sainz előtt.
F1 menetrend: a Formula-1 las vegas-i nagydíj M4 Forma 1-közvetítés időpontja
A Las Vegas, Egyesült Államok helyszínen rendezett F1 las vegas-i nagydíj dátuma: 2025. november 21-22-23. (péntek, szombat és vasárnap), itt a Forma 1 menetrendje:
- Péntek, november 21.
Első F1 szabadedzés: 01:30–02:30
Második F1-szabadedzés: 05:00-06:00
- Szombat, november 22.
Harmadik F1-szabadedzés: 01:30-02:30
Forma 1 időmérő edzés: 05:00–06:00
- Vasárnap, november 23.
F1 futam: 05:00
F1 versenynaptár 2025-ben: a teljes Formula-1 naptár
A Formula-1 2025-ös szezonja 24 futamból áll, köztük hat sprintversennyel. A szezon márciusban kezdődött Ausztráliában, és decemberben zárul Abu-Dzabiban. Lássuk az egyes nagydíjak dátumait, itt az F1 versenynaptár 2025-ben:
- F1 ausztrál nagydíj: 2025. március 14-16.
- F1 kínai nagydíj: 2025. március 21-23.
- Formula-1 japán nagydíj: 2025. április 4-6.
- Formula-1 bahreini nagydíj: 2025. április 11-13.
- F1 szaúd-arábiai nagydíj: 2025. április 18-20.
- Miami F1 amerikai nagydíj: 2025. május 2-4.
- Imola Forma 1 emilia-romagna-i nagydíj: 2025. május 16-18.
- F1 Monaco futam: 2025. május 23-25.
- Formula-1 spanyol nagydíj: 2025. május 30. - június 1.
- Formula-1 kanadai nagydíj: június 13-15.
- Formula–1 osztrák nagydíj: 2025. június 27-29.
- Formula–1 brit nagydíj: 2025. július 4-6.
- Forma 1 belga nagydíj: 2025. július 25-27.
- F1 magyar nagydíj: 2025. augusztus 1-3.
- F1 holland nagydíj: 2025. augusztus 29-31.
- Monza F1 olasz nagydíj: 2025. szeptember 5-7.
- Baku Formula–1 azeri nagydíj: 2025. szeptember 19-21.
- F1 szingapúri nagydíj: 2025. október 3-5.
- Austin Formula-1 amerikai nagydíj: 2025. október 17-19.
- F1 mexikói nagydíj: 2025. október 24-26.
- Sao Paulo F1 brazil nagydíj: november 7-9.
- USA Formula-1 las vegas-i nagydíj: 2025. november 21-23.
- Doha Formula–1 katari nagydíj: 2025. november 28-30.
- Egyesült Arab Emírségek - Formula–1 abu-dzabi nagydíj: 2025. december 5-7.
Formula-1 szabályváltozások 2025-ben
A 2025-ös Forma 1-világbajnokságon az FIA szigorította az első szárnyak hajlékonyságára vonatkozó szabályokat, csökkentve a megengedett elhajlást 15 mm-ről 10 mm-re. Ez a változás különösen a McLaren teljesítményét célozta, de a csapat egyelőre továbbra is dominál a Forma 1-ben.
Egy új szabály szerint minden csapatnak kétszer annyi lehetőséget kell biztosítania újonc versenyzőknek az első szabadedzéseken, mint korábban. A leggyorsabb körért járó pluszpontot pedig eltörölték 2025-től, mivel gyakran olyan versenyzők szerezték meg azokat, akik nem végeztek a top 10-ben.
Mi történt eddig a F1-ben 2025-ben?
Az F1, Forma 1 világbajnokság 2025-ös szezonja bővelkedett jelentős pillanatokban. Még a szezon előtt Lewis Hamilton a Ferrarihoz igazolt, több mint egy évtizednyi Mercedeses versenyzés után. A szezon közepén a Red Bull kirúgta csapatfőnökét, Christian Hornert, aki aztán sírva búcsúzott az istálló alkalmazottjaitól.
A világbajnoki pontversenyt jelenleg Lando Norris vezeti Oscar Piastri és Max Verstappen előtt. A F1 2025-ös világbajnoksága a csapatok számára már eldőlt: a McLaren istálló a Szingapúri Nagydíjon bebiztosította világbajnoki címét.
