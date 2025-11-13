Ilyet addig nem csinált senki: történelmet írt a dán focista

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság résztvevőinek köre szép lassan kialakul, eddig 28 csapat biztosította helyét a tornán - ma azonban még többen is bebiztosíthatják a szereplést.
Negyvenegy évvel ezelőtt, 1984. november 13-án Soren Lerby dán középpályás sporttörténelmet írt: ugyanazon a napon játszott válogatott mérkőzést és klubmeccset két különböző országban - idézi fel a BBC.
A dán labdarúgó délután Dublinban lépett pályára hazája válogatottjában az 1986-os világbajnokság selejtezőjének utolsó mérkőzésén, este pedig már a Bayern München színeiben játszott a Bochum ellen a Német Kupa nyolcaddöntőjében.
A különleges kettős szereplést Uli Hoeness, a Bayern akkori menedzsere javasolta, aki azt kérte, hogy Lerby csak félidőt játsszon a válogatottban, majd magánrepülővel szállítsa át Németországba a kupameccsre.
A terv azonban nem teljesen a várakozások szerint alakult. Dánia 1-1-es állásnál a félidőben nem cserélte le Lerbyt, aki az 57. percig a pályán maradt, amikor már 3-1-re vezettek a dánok. Hoeness ekkorra már türelmetlenül várakozott a kispad mellett.
"Ez volt a legnagyobb aggodalmam, mert kezdett dühös lenni, hiszen egy drága repülőgép várt ránk. Nem akartam ránézni, mert pontosan tudtam, milyen arcot vág" - emlékezett vissza a ma 67 éves Lerby a BBC Sportnak.
A gyors zuhany után rendőri kísérettel siettek a repülőtérre. A repülés rendben zajlott, de a düsseldorfi reptérről Bochumba vezető úton dugóba kerültek. "Ki kellett ugranom az autóból és négy kilométert futnom az öltözőig. Ez jó bemelegítés volt" - mesélte a korábbi középpályás.
Lerby csalódására a Bayern edzője, Udo Lattek már összeállította a kezdőcsapatot, így csak a második félidőben léphetett pályára. A mérkőzés 2-2-es döntetlennel zárult, majd a Bayern az újrajátszást 2-0-ra nyerte meg, ahol Lerby is betalált.
Fura módon Lerby nem tartotta különleges teljesítménynek az egy napon két országban játszott meccseket. "Emlékszem, hogy a bochumi mérkőzés után a bárban ültem, ittam egy sört és azt gondoltam: 'ez jó munka volt'. De csak ennyi. Nem éreztem, hogy nagy teljesítmény lenne." Két évvel később Hoeness hasonló bravúrra beszélte rá Mark Hughes-t is, aki szintén ugyanazon a napon játszott válogatott mérkőzést Csehszlovákiában és klubmeccset a Bayern színeiben.
