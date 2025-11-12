Nagyon súlyos a vád a korábbi NFL-sztár ellen: gyilkossággal vádolják, mindent tagad

Antonio Brown, a korábbi NFL-sztár nem vallotta magát bűnösnek az ellene felhozott gyilkossági kísérlet vádjában, amely egy májusi lövöldözésből ered - jelentette az ESPN.

A korábbi All-Pro elkapó ügyvédje, Mark Eiglarsh már benyújtotta az írásbeli nem bűnös nyilatkozatot. Brown, akit Dubaiban tartóztattak le, majd New Jersey-be szállítottak, most Miamiba tér vissza, ahol akár szerdán már óvadéki meghallgatáson vehet részt.

A letartóztatási parancs szerint Brown május 16-án, egy celebboksz-mérkőzés után elvette egy biztonsági őr fegyverét, és kétszer rálőtt egy férfira, akivel korábban ökölharcba keveredett. Az áldozat, Zul-Qarnain Kwame Nantambu elmondása szerint az egyik lövedék súrolta a nyakát.

Brown ügyvédje szerint védence önvédelemből cselekedett: "Az intézkedések, amelyeket kénytelen volt megtenni, kizárólag önvédelemből történtek az állítólagos áldozat erőszakos viselkedésével szemben. Brownt aznap este megtámadták, és a törvényes jogai szerint járt el saját védelme érdekében."

A rendőrség nem azonosította azonnal Nantambut áldozatként, ezért Brownt nem tartóztatták le aznap este. Csak május 21-én tett Nantambu teljes vallomást a rendőrségnek, amelyben Brownt nevezte meg támadóként.

Floridában a másodfokon elkövetett gyilkossági kísérlet vádja elítélés esetén maximum 15 év börtönbüntetést és akár 10 000 dollár pénzbírságot vonhat maga után.

Brown 12 évet töltött az NFL-ben, legutóbb 2021-ben játszott a Tampa Bay csapatában, de pályafutása nagy részét a Pittsburgh-nél töltötte. Karrierje során 928 elkapást, több mint 12 000 yardot és összesen 88 touchdownt szerzett. Hétszer választották be a Pro Bowlba.

A korábbi játékos az évek során több jogi problémával is szembesült, köztük költöztetőautó-sofőr bántalmazásával, családon belüli erőszakkal, gyermektartás fizetésének elmulasztásával és egyéb incidensekkel.