Jog és igazságszolgáltatás koncepció. A bíró kalapácsa, könyvek, az igazság mérlege. Szürke kő háttér, tükröződések a padlón, hely a tipográfiának. Bírósági terem téma.
Sport

Nagyon súlyos a vád a korábbi NFL-sztár ellen: gyilkossággal vádolják, mindent tagad

Pénzcentrum
2025. november 12. 13:52

Antonio Brown, a korábbi NFL-sztár nem vallotta magát bűnösnek az ellene felhozott gyilkossági kísérlet vádjában, amely egy májusi lövöldözésből ered - jelentette az ESPN.

A korábbi All-Pro elkapó ügyvédje, Mark Eiglarsh már benyújtotta az írásbeli nem bűnös nyilatkozatot. Brown, akit Dubaiban tartóztattak le, majd New Jersey-be szállítottak, most Miamiba tér vissza, ahol akár szerdán már óvadéki meghallgatáson vehet részt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A letartóztatási parancs szerint Brown május 16-án, egy celebboksz-mérkőzés után elvette egy biztonsági őr fegyverét, és kétszer rálőtt egy férfira, akivel korábban ökölharcba keveredett. Az áldozat, Zul-Qarnain Kwame Nantambu elmondása szerint az egyik lövedék súrolta a nyakát.

Brown ügyvédje szerint védence önvédelemből cselekedett: "Az intézkedések, amelyeket kénytelen volt megtenni, kizárólag önvédelemből történtek az állítólagos áldozat erőszakos viselkedésével szemben. Brownt aznap este megtámadták, és a törvényes jogai szerint járt el saját védelme érdekében."

A rendőrség nem azonosította azonnal Nantambut áldozatként, ezért Brownt nem tartóztatták le aznap este. Csak május 21-én tett Nantambu teljes vallomást a rendőrségnek, amelyben Brownt nevezte meg támadóként.

Floridában a másodfokon elkövetett gyilkossági kísérlet vádja elítélés esetén maximum 15 év börtönbüntetést és akár 10 000 dollár pénzbírságot vonhat maga után.

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Brown 12 évet töltött az NFL-ben, legutóbb 2021-ben játszott a Tampa Bay csapatában, de pályafutása nagy részét a Pittsburgh-nél töltötte. Karrierje során 928 elkapást, több mint 12 000 yardot és összesen 88 touchdownt szerzett. Hétszer választották be a Pro Bowlba.

A korábbi játékos az évek során több jogi problémával is szembesült, köztük költöztetőautó-sofőr bántalmazásával, családon belüli erőszakkal, gyermektartás fizetésének elmulasztásával és egyéb incidensekkel.
Címlapkép: Getty Images
